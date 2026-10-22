Nueva York aprobó el fin de una tradición de más de 150 años: no habrán más carruajes tirados por caballos

El alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo, Julie Menin, respaldaron la iniciativa legislativa (REUTERS/Jeenah Moon).

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El Concejo Municipal de Nueva York aprobó este jueves la Ley de Romanch, que prohíbe los carruajes tirados por caballos. La emisión de nuevas licencias quedará suspendida de inmediato y la actividad deberá cesar por completo el 1 de junio de 2028.

La decisión convirtió en norma una propuesta que contaba con el respaldo público del alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo, Julie Menin. Durante las deliberaciones del órgano legislativo, fue aprobada por 40 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

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Los carruajes recorren Central Park y las calles cercanas de Manhattan desde hace más de 150 años. A mediados del siglo XX, la ciudad limitó a 68 las licencias disponibles, conocidas como medallones.

Estas autorizaciones no se venden en un mercado abierto, por lo que, en muchos casos, se han transmitido de generación en generación dentro de las familias y pueden alcanzar valores de cientos de miles de dólares, informó Reuters.

El 1 de junio de 2028 entrará en vigor la prohibición de los carruajes tirados por caballos en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon).

La muerte de Romanch Mahajan impulsó una campaña que logró mayoría

El resultado representa una victoria para los impulsores de la ley, tras años de intentos fallidos. Los exalcaldes Bill de Blasio y Eric Adams promovieron medidas similares que no llegaron a concretarse, indicó Associated Press.

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El debate volvió al centro de la agenda este año por la muerte de Romanch Mahajan, el 17 de junio. El joven viajaba con su familia cuando el caballo se desbocó luego de que el conductor se apartara para tomar una fotografía.

Mahajan cayó del carruaje y murió. Su familia presentó una demanda por USD 50 millones contra el gobierno municipal y respaldó la prohibición, precisó Reuters.

La norma obliga a la Alcaldía a elaborar, antes de abril de 2027, un plan de transición laboral que incluya orientación profesional, referencias a vacantes en los sectores del transporte, el turismo y los taxis, además de la posibilidad de otorgar compensaciones a los dueños de medallones. A su vez, establece que los caballos no podrán ser enviados a faena.

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De acuerdo con The New York Times, representantes de los trabajadores consideraron insuficientes esas previsiones. El Transport Workers Union Local 100 advirtió el miércoles 21 de octubre que recurriría a la Justicia si la norma avanzaba, al sostener que no garantizaba protección económica para quienes invirtieron en licencias. Hasta el momento, no han presentado una impugnación.

El sindicato de conductores y propietarios de carruajes cuestionó el plan de transición laboral (REUTERS/Eduardo Munoz).

Antes de la sesión, Christina Hansen, propietaria de carruajes y delegada sindical, señaló a Reuters: “Los caballos de Central Park son emblemáticos. Formamos parte de la ciudad tanto como la Estatua de la Libertad y el Empire State Building”.

Asimismo, la delegada aseveró que la ley “no contribuye en nada” a crear empleos alternativos ni a la continuidad de los negocios. “¿Quién va a pagar mi alquiler mientras busco trabajo?”, cuestionó en una declaración recogida por Associated Press.

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Por su parte, Jim Gennaro, concejal y crítico del proyecto, también había advertido sobre las dificultades y el costo de garantizar un retiro de por vida para los animales. Estimó ese gasto en USD 25.000 anuales por caballo.

Entre los opositores a la iniciativa también figuró el presidente Donald Trump, quien afirmó en un mensaje en Truth Social antes de que comenzara la votación: “El paseo en carruaje tirado por caballos en la ciudad de Nueva York es una experiencia neoyorquina por excelencia. ¡Qué triste que, por razones políticas, vayamos a verlo desaparecer!”.