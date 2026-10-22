El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Un jubilado guardó cartas Pokémon en su ático durante 15 años y las vendió por 2 millones de dólares. (Ewbank's Auctions)

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Un decorador retirado de Woking, en Surrey, Inglaterra, obtuvo 1.56 millones de libras esterlinas (2,090,103 millones de dólares) en una subasta por una colección de cartas Pokémon que mantuvo almacenada en el ático de su casa durante 15 años, sin conocer su valor en el mercado.

El hombre, cuya identidad permanece anónima, decidió solicitar una valoración después de leer en un periódico local que una de estas cartas se había vendido por más de 6 mil libras.

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La colección fue presentada en Ewbank’s Auctions, una casa de subastas ubicada en Guildford, donde los especialistas recibieron 42 conjuntos de cartas que, según la empresa, se encontraban en condiciones de conservación excepcionales.

La estimación inicial situaba el precio total en hasta 270 mil libras (361.6 mil dólares), pero las ofertas superaron ampliamente esa cifra durante la venta celebrada el miércoles.

James Spooner, responsable del departamento de cartas coleccionables de Ewbank’s, explicó que el equipo se sorprendió tanto por el estado de los artículos como por la cantidad de conjuntos que conservaba el propietario.

Las cartas de Pokémon estaban en excelente estado pese a los años que pasaron guardadas. (Ewbank's Auctions)

De los 42 conjuntos, la casa de subastas vendió 41, mientras que el dueño decidió quedarse con uno. La venta, titulada Pokémon: A Decade of Masters (1999-2009), se convirtió en la más exitosa en los más de 30 años de historia de la empresa.

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De acuerdo con Spooner, antes de la subasta ya se habían registrado ofertas por comisión que sumaban 825 mil libras (1.1 mil dólares), lo que anticipó un resultado superior a las previsiones iniciales.

Entre los lotes destacó el Legendary Collection Complete Master Set, integrado por 110 cartas, otras 110 versiones Reverse Holo con ilustraciones de fuegos artificiales y cuatro cartas especiales conocidas como Box Toppers.

El conjunto incluía una carta de Charizard en estado cercano al de conservación original, cuyo precio estimado oscilaba entre 15 mil y 20 mil libras (20 mil y 26 mil dólares ). Finalmente, alcanzó un precio de adjudicación de 100 mil libras (133 mil dóalres).

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El propietario explicó que comenzó a adquirir las cartas a finales de la década de 1990, cuando su hijo era pequeño y coleccionaba e intercambiaba ejemplares con otros estudiantes. Al observar las ilustraciones, consideró que podían representar una inversión a largo plazo.

El propietarios de las cartas de Pokémon afirmó que comenzó a coleccionarlas a finales de la década de 1990. (Ewbank's Auctions)

Según relató, encontró a un vendedor en Malasia que ofrecía colecciones completas a través de eBay. En lugar de comprar sobres cerrados con cartas aleatorias para intentar reunir todos los ejemplares de una edición, optó por adquirir conjuntos completos.

El primero le costó aproximadamente 300 libras (401 dólares); posteriormente, uno de los conjuntos que había comprado por esa cantidad se vendió por 75 mil libras (100.4 mil dólares) en la subasta.

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Las cartas fueron guardadas en carpetas diseñadas específicamente para la colección y permanecieron protegidas después de que su hijo perdiera el interés por ellas. El propietario señaló que su hijo tenía sus propias cartas, pero no manipulaba los conjuntos que él había adquirido.

“Siempre se habla de encontrar un tesoro en el ático, pero en mi caso fue literalmente cierto”, comentó el coleccionista, quien afirmó que desconocía el valor de los artículos hasta que los especialistas de Ewbank’s examinaron la colección.

El interés por las cartas Pokémon ha aumentado durante los últimos años, impulsado por coleccionistas, inversores y creadores de contenido. La franquicia lanzó sus primeras cartas en Japón en octubre de 1996, basadas en los personajes de los videojuegos, y llegó a Norteamérica y Europa en 1999.

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Las primeras cartas de Pokémon fueron lanzadas en 1996.

Desde entonces, algunas ediciones se han convertido en piezas de alto valor para el mercado especializado.

En febrero de 2026, el creador de contenido estadounidense Logan Paul vendió una carta Pikachu Illustrator, calificada con la máxima puntuación de conservación PSA 10, por 16.492 millones de dólares. La operación estableció un récord Guinness para la carta coleccionable más cara vendida en una subasta.