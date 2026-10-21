Estados Unidos

El Seguro Social de EEUU corrigió más de 50 millones de registros en una revisión histórica de sus archivos

La Administración federal incorporó datos procedentes de sistemas internos y del Departamento de Seguridad Nacional para completar información de identidad. La iniciativa también contempla controles más estrictos destinados a reducir errores en el ingreso manual de datos

Primer plano del logo blanco de la Administración del Seguro Social en una ventana, con el águila azul y texto 'USA' rojo, reflejos del exterior
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ejecutó la mayor revisión de registros en sus 91 años de historia. (Reuters)
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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) informó el 20 de octubre que realizó la limpieza de registros más exhaustiva de sus 91 años de historia. Las correcciones alcanzaron casi el 15 % de los números de Seguro Social activos asociados con unos 330 millones de ciudadanos estadounidenses.

La revisión incluyó la incorporación de 17 millones de fechas de defunción que no figuraban en los expedientes y la actualización de unos 25 millones de registros con información de ciudadanía faltante. La base de datos de la SSA reúne casi 390 millones de registros totales, una cifra que no corresponde exclusivamente a ciudadanos estadounidenses.

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El organismo presentó las medidas como parte de sus esfuerzos para mejorar la exactitud de su base de números de Seguro Social. Según la SSA, la información contenida en esos archivos respalda la integridad de los servicios gubernamentales, contribuye a prevenir fraudes en programas federales y favorece la administración adecuada de beneficios. El comunicado no detalla efectos concretos sobre pagos, beneficiarios o programas determinados.

Cambios realizados desde el inicio del actual gobierno

La SSA señaló que los cambios se realizaron desde el inicio del actual gobierno de Estados Unidos. El comunicado no precisa la fecha de inicio de cada una de las tareas ni establece un calendario para completar la totalidad de los expedientes que aún permanecen bajo revisión.

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También afirmó que es la primera vez que impulsa una iniciativa de integridad de registros de esta escala.

Los números de Seguro Social identifican a las personas dentro de distintos trámites y sistemas de la administración federal. La SSA indicó que sus registros son consultados por agencias de todo el Gobierno federal y en los estados para validar identidades y prevenir pagos improcedentes con dinero de los contribuyentes.

Aunque el comunicado confirma ese uso federal y estatal de los datos, no identifica qué organismos participan en las consultas ni detalla los mecanismos de verificación. Tampoco atribuye a esta revisión resultados concretos en la detección de fraudes, la suspensión de desembolsos o la recuperación de recursos públicos.

El comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, sostuvo que la exactitud de los expedientes es relevante para el funcionamiento de los servicios públicos. “La base de datos de números de Seguro Social es los libros y registros de nuestro país”, afirmó en el comunicado.

Bisignano añadió que los registros precisos ayudan a prevenir fraudes en programas federales y respaldan la administración de beneficios. La agencia vinculó el proceso con el fortalecimiento de los datos de identidad que se utilizan tanto dentro del gobierno como en actividades económicas.

Las agencias federales y estatales consultan casi 390 millones de cuentas del Seguro Social para validar identidades. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Las agencias federales y estatales consultan casi 390 millones de cuentas del Seguro Social para validar identidades. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Incorporación de 17 millones de fechas de defunción ausentes

La SSA informó que añadió 17 millones de fechas de defunción a expedientes que no contenían esa información. Para completar los datos, utilizó una combinación de sistemas internos y archivos proporcionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El comunicado no explica por qué esos registros carecían de una fecha de fallecimiento ni indica desde cuándo existían esas omisiones. Tampoco permite establecer si los expedientes correspondían a personas que recibían prestaciones, tenían trámites abiertos o figuraban solo como registros dentro de la base de datos.

La falta de una fecha de defunción no prueba por sí misma que se hubiera producido un pago indebido, un error en la entrega de beneficios o una maniobra fraudulenta. La fuente oficial presenta la actualización como una acción destinada a mejorar la calidad de la información disponible.

La SSA relacionó la exactitud de los datos con la prevención de fraudes en programas federales y con la administración de beneficios. Sin embargo, no informó cuánto dinero pudo haberse evitado pagar ni identificó casos puntuales en los que la incorporación de una fecha de defunción hubiera derivado en cambios administrativos.

Tampoco se detalló si las personas incluidas en esta categoría aparecen en alguno de los otros grupos informados por la agencia. Por ese motivo, los datos divulgados describen tareas de corrección, pero no permiten determinar una cifra de registros únicos intervenidos.

Actualización de cerca de 25 millones de archivos con datos de ciudadanía faltantes

Otro componente de la iniciativa consistió en la actualización de unos 25 millones de registros que no contaban con información de ciudadanía. La SSA indicó que utilizó datos del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE.

SAVE depende del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado, la información recibida a través de ese sistema permitió completar archivos de la SSA en los que faltaban datos sobre ciudadanía.

La agencia diferenció este grupo de los expedientes que contienen una condición de ciudadanía inexacta. Esa separación implica que los 25 millones de registros actualizados correspondían a archivos incompletos, mientras que el otro grupo requiere una revisión por datos que la SSA considera incorrectos.

La fuente oficial no especifica qué información se incorporó en cada expediente ni señala cuántos casos estaban vinculados con personas que recibían beneficios o realizaban gestiones ante la agencia. Tampoco establece que la actualización haya alterado derechos, pagos o condiciones de elegibilidad.

La SSA presentó el cruce de información con SAVE como parte de la iniciativa para reforzar la integridad de sus registros. El comunicado no brinda detalles adicionales sobre el procedimiento técnico aplicado para integrar los datos ni sobre las verificaciones posteriores a cada modificación.

La entidad aplicó controles internos más estrictos con el fin de reducir fallas en el ingreso manual de datos. (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)
La entidad aplicó controles internos más estrictos con el fin de reducir fallas en el ingreso manual de datos. (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

Otros 8,5 millones de registros en proceso de corrección

La agencia informó que aún trabaja en la corrección de 8,5 millones de expedientes con condición de ciudadanía inexacta. Esos casos no deben presentarse como correcciones concluidas, ya que el comunicado establece que la tarea sigue en curso.

La suma de los 17 millones de fechas de defunción añadidas, los unos 25 millones de registros actualizados por falta de información de ciudadanía y los 8,5 millones de expedientes pendientes supera los 50 millones de casos alcanzados por la iniciativa. Sin embargo, esa suma no permite concluir que se trate de igual cantidad de personas o de archivos diferentes.

La SSA no aclaró si un mismo expediente pudo figurar en más de una categoría. Tampoco informó cuántas correcciones se completaron por cada tipo de registro desde que comenzó el actual gobierno de Estados Unidos.

Además de las actualizaciones, la agencia señaló que implementó controles internos más estrictos para reducir inexactitudes vinculadas con el ingreso manual de datos. El comunicado no detalla cuáles son esas medidas, qué procedimientos se modificaron ni cuándo entraron en vigencia.

La SSA no anunció una fecha para concluir la revisión de los registros con condición de ciudadanía inexacta. La agencia sostuvo que el proceso busca fortalecer la base de información de identidad utilizada en los servicios gubernamentales y en la economía de Estados Unidos.

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