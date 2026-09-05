Qué sigue para el caso Lindsay Clancy tras la nulidad del juicio por el asesinato de sus tres hijos

Lindsay Clancy está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos en 2023 en su casa de Duxbury, cerca de Boston (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

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La nulidad del juicio de Lindsay Clancy dejó abierto el futuro penal del caso y puso en primer plano una decisión que ahora deberá tomar la fiscalía de Massachusetts: avanzar con un nuevo juicio por asesinato en primer grado, reducir los cargos, alcanzar un acuerdo de culpabilidad o incluso desistir de continuar con el proceso.

Clancy, de 36 años, está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos en 2023, en su vivienda de Duxbury, en las afueras de Boston.

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La defensa no cuestiona la autoría de los hechos, pero sostiene que Clancy atravesaba un episodio de psicosis posparto y que, por ese motivo, no era penalmente responsable. La fiscalía, en cambio, argumentó que padecía depresión y agotamiento, pero que comprendía sus acciones y actuó de manera deliberada.

Este viernes, tras siete días de deliberaciones y casi 40 horas de debate, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime y el juez William Sullivan declaró la nulidad del juicio.

El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, evitó anunciar de inmediato cómo continuará el expediente. “Me reuniré con nuestro equipo y abordaremos este caso con mayor detalle en el momento oportuno, en el marco de un procedimiento judicial oficial”, dijo ante la prensa, según CBS News.

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La definición sobre un eventual nuevo juicio en el caso queda en manos del fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

Clancy seguirá bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal

Mientras se definen los pasos a seguir, Clancy continuará detenida sin derecho a fianza y será alojada nuevamente en el Hospital Estatal de Tewksbury, donde ya permanecía bajo atención psiquiátrica estatal desde 2023, precisó CBS News.

Por el momento, su situación procesal regresa al estado previo al juicio oral. Si en el futuro fuera condenada por asesinato en primer grado, podría recibir una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En caso de ser declarada no culpable por razón de insanía, permanecería internada en una institución psiquiátrica estatal, detalló Reuters.

La fiscalía decidirá si insiste con otro juicio o modifica su estrategia

El analista jurídico de ABC News, Brian Buckmire, expresó que la fiscalía podría optar por volver a juzgarla en un futuro próximo o retirar el caso.

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Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y analista legal de CBS News, coincidió: “Creo que es totalmente posible que avancen con un nuevo juicio por un par de razones. Primero, a veces se observa una gran variación entre los jurados de un juicio y otro. Segundo, la acusación podría formularse de una manera muy diferente”.

Al respecto, la analista legal Caroline Polisi manifestó al mismo medio que la fiscalía tendría la oportunidad de “replantear o afinar su caso”, mientras que Levinson consideró posible una acusación “mucho más simplificada”.

Los jurados debían decidir entre cinco posibles veredictos: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable de homicidio en primer grado, culpable de homicidio en segundo grado o culpable de homicidio involuntario.

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Lindsay Clancy seguirá detenida sin derecho a fianza en el Hospital Estatal de Tewksbury mientras se define cómo continuará el proceso judicial (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

Según Polisi, la fiscalía podría modificar su estrategia: “Creo que deberían centrar su caso no en minimizar su estado de salud mental, sino en reconocer que sufría una depresión grave”.

Luego de la muerte de sus hijos, Clancy intentó suicidarse. Un eventual nuevo juicio podría enfocarse, explicó Polisi, en “si ella podía distinguir entre el bien y el mal, en lugar de intentar afirmar que se trató de un intento de suicidio simulado”.

Los fiscales suelen consultar a las familias de las víctimas. Sin embargo, en este caso, la cercanía entre el entorno familiar de las víctimas y el de la acusada podría dificultar cualquier consenso, informó CNN.

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Un acuerdo aparece como salida posible, aunque depende del fiscal

De acuerdo con Reuters, otra posibilidad es que la acusación y la defensa alcancen un acuerdo. Ambas partes podrían tener incentivos para evitar los costos y la incertidumbre de un segundo juicio. El acuerdo requeriría la aprobación del tribunal.

La fiscalía podría ofrecer una declaración de culpabilidad por un cargo menor. El abogado Peter Elikann afirmó a ABC News: “En muchos casos, después de que un jurado no logra alcanzar un veredicto, la fiscalía le dice a la defensa: ‘Lleguemos a un acuerdo. Reduciremos los cargos a algo mucho menor. ¿Podemos acordar que se declare culpable de un cargo más leve?’”.

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Por su parte, la abogada Elyse Hershon consideró en CNN que la acusación “podría volver a juzgarla por un delito de primer grado o, quizás, decidir más adelante ofrecerle un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor. Solo el fiscal de distrito puede hacer eso”.

Sin embargo, Buckmire considera posible que los fiscales no quieran reducir ninguno de los cargos en el futuro.

La fiscalía evalúa si impulsa otro juicio, retira el caso o busca un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor en el caso Lindsay Clancy (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

Podrían volver a discutirse peritajes, pruebas y hasta la sede del proceso

Si la fiscalía decide volver a llevar el caso a juicio, el segundo proceso no necesariamente se parecería al primero. El debate inicial contó con más de 80 testigos y más de 300 elementos probatorios.

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En esta nueva etapa, tanto la acusación como la defensa podrían evaluar qué estrategias funcionaron y cuáles no, a fin de ajustar sus presentaciones.

A su vez, podrán formular planteos procesales y reabrir las discusiones sobre los testigos y las pruebas que serán admitidos.

La defensa podría intentar impedir la declaración de expertos de la acusación, entre ellos el psiquiatra Dr. Avram Mack, quien testificó sobre el estado mental de Clancy, consignó CNN.

Asimismo, surge la posibilidad de solicitar el traslado del caso a otra jurisdicción dentro del estado.

Para ello, podría invocarse el arresto de una simpatizante de Clancy, acusada de filmar a miembros del jurado en el estacionamiento del tribunal. Ese episodio podría utilizarse para cuestionar la imparcialidad de un futuro jurado o que podrían ser intimidados en el condado de Plymouth.

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Un eventual nuevo juicio por Lindsay Clancy podría reabrir la discusión sobre peritajes, testigos, pruebas y hasta un posible cambio de jurisdicción dentro de Massachusetts (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

El tribunal ya fijó una audiencia para ordenar los próximos pasos

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, aseguró inicialmente que desea que el segundo juicio comience lo antes posible.

El juez Sullivan señaló que no estaba “seguro de que eso sea lo más conveniente”. Su intención es volver a juzgar el caso más adelante en el otoño, aunque aclaró que primero debe revisar el calendario del tribunal y su agenda propia.

Por su parte, según CNN, la fiscal a cargo informó que no estará en el estado durante las próximas dos semanas y no dio opiniones sobre la posible fecha del juicio más allá de ese lapso.

Por el momento, el magistrado ya convocó a una audiencia de seguimiento para el 29 de septiembre, indicó ABC News.

Hasta entonces, el expediente seguirá abierto y la presión recaerá sobre la fiscalía, que deberá definir cuál será su próximo paso.