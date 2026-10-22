Estados Unidos

Un vuelo de United Airlines cayó más de 1.100 metros en un minuto y dejó a cuatro tripulantes heridos

La aeronave procedente de Honolulú atravesó una turbulencia grave durante el descenso hacia Los Ángeles; los pasajeros describieron gritos, un estruendo y una caída repentina

Un avión comercial de colores blanco y azul con el nombre United, detenido sobre el asfalto de un aeropuerto bajo un cielo con nubes
El vuelo 1157 de United Airlines cayó más de 1.100 metros en apenas un minuto durante su descenso hacia Los Ángeles (KTLA 5)
Guardar

Cuatro sobrecargos de United Airlines resultaron heridos cuando el vuelo 1157, un Boeing 777 procedente de Honolulú, cayó más de 1.100 metros en apenas un minuto durante el descenso hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) en la noche del miércoles, según datos de la plataforma de rastreo aéreo FlightAware citados por el Los Angeles Times. Ninguno de los 190 pasajeros sufrió lesiones, informó la aerolínea en un comunicado recogido por NBC Los Angeles.

El avión había despegado del aeropuerto internacional Daniel K. Inouye alrededor de la 1:00 p.m. hora local con 10 tripulantes a bordo. Aterrizó de forma segura en LAX a las 21:44 hora del Pacífico, unos 20 minutos después de lo programado, según datos del sitio de rastreo aéreo FlightAware.

PUBLICIDAD

Testimonios de pasajeros sobre la caída

El episodio tomó por sorpresa a los ocupantes del avión. Marly Wadlington, residente de San Diego, relató que estaba viendo una película cuando la aeronave se desplomó sin previo aviso. “Sentí que caímos bastante lejos. Todo empezó a sacudirse, todos gritaban. Estábamos muy asustados”, declaró a la cadena ABC 7.

Coral Pena, otra pasajera, recordó haber escuchado un fuerte estruendo. “Simplemente empezamos a caer y dije: ‘Dios mío’”, contó al mismo medio.

Tami Dandoy, oriunda de Lake Havasu, Arizona, aseguró que la fuerza de la caída levantó a los ocupantes de sus asientos. Dandoy también describió haber visto a una sobrecargo con sangre en la cabeza y en la pierna. Al menos dos tripulantes sufrieron lesiones en el cuello y la espalda, según distintos informes. Una pasajera relató que vio a su compañera de viaje con la cabeza a punto de golpear el techo de la cabina.

PUBLICIDAD

La comunicación con la torre y la altitud del incidente

Un avión comercial blanco de la aerolínea United sobre una pista de rodaje, con árboles y hangares en el fondo
El piloto informó a la torre de control que la aeronave atravesó una probable turbulencia de estela durante cinco segundos (KTLA 5)

Una comunicación entre la cabina y el control de tráfico aéreo, obtenida por ATC, registró el momento en que el piloto dio aviso del episodio. “United 1157, encontramos turbulencia grave unos 16 kilómetros (10 millas) antes, durante unos cinco segundos”, informó el comandante durante el descenso.

El piloto indicó que la sacudida se asemejaba a una turbulencia de estela, un fenómeno que ocurre cuando una aeronave atraviesa las corrientes de aire que genera otro avión que vuela delante de ella. “Duró solo un par de segundos. Se sintió como turbulencia de estela, pero ya estamos estables”, añadió en la transmisión.

Minutos después, un controlador aéreo intervino para solicitar datos sobre las lesiones. “United 1157, dos sobrecargos heridas”, respondió el piloto, quien precisó que se trataba de dos mujeres de 62 y 58 años. La torre de Los Ángeles confirmó entonces que los paramédicos habían sido enviados a la puerta de desembarque. No hay confirmación oficial sobre el sexo de los otros dos tripulantes que también resultaron lesionados.

Más de 30 minutos detenido en la pista antes de llegar a la puerta

Tras el aterrizaje, la aeronave permaneció detenida en la pista durante al menos 30 minutos antes de llegar a una puerta de desembarque. Los equipos médicos aguardaban en la terminal, pero no pudieron acceder a las tripulantes heridos hasta que el avión completó el recorrido por la pista de rodaje. Las sobrecargos lesionadas recibieron los primeros auxilios a bordo mientras los 190 pasajeros esperaban dentro de la aeronave, según informó ABC 7.

Vista aérea nocturna de un avión sobre el pavimento oscuro de una pista con hileras de luces verdes y amarillas
United Airlines confirmó el traslado hospitalario de una de las cuatro tripulantes de cabina afectadas (ABC7)

United Airlines confirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que “cuatro tripulantes de cabina fueron atendidos por personal médico, incluida una que fue trasladada al hospital para recibir tratamiento adicional”. La aerolínea no proporcionó detalles sobre el estado de la sobrecarga hospitalizada.

Investigación de la FAA sobre el incidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la tripulación del vuelo informó sobre turbulencia grave mientras la aeronave descendía. También señaló que el vuelo aterrizó sin inconvenientes. La agencia anunció que investigará las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Según la propia FAA, la turbulencia de estela puede imponer fuerzas de balanceo que superan la capacidad de control de la aeronave afectada y provocar daños estructurales o lesiones a bordo.

Temas Relacionados

United AirlinesLos ÁngelesSeguridad aéreaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Ángeles enfrentó su primera gran alerta de incendios desde el fuego de Pacific Palisades: qué cambió en la respuesta de la ciudad

La alcaldesa Karen Bass supervisó un despliegue preventivo con más bomberos, autobombas y recursos hídricos para proteger a los residentes durante los vientos de Santa Ana

Los Ángeles enfrentó su primera gran alerta de incendios desde el fuego de Pacific Palisades: qué cambió en la respuesta de la ciudad

Retiran del mercado miles de latas de cóctel de frutas vendidas en Walmart por riesgo de plomo

La FDA clasificó la alerta como Clase II tras identificar posible contaminación en más de 44.000 envases de la marca Great Value distribuidos en siete estados

Retiran del mercado miles de latas de cóctel de frutas vendidas en Walmart por riesgo de plomo

Estados Unidos retiró las visas a más de 60 dirigentes de Colombia y Bolivia por presuntos vínculos con el narcotráfico

El Departamento de Estado incluyó a funcionarios, exautoridades y familiares en una ofensiva de la Administración Trump contra la corrupción y el narcotráfico, según informó Marco Rubio en un comunicado

Estados Unidos retiró las visas a más de 60 dirigentes de Colombia y Bolivia por presuntos vínculos con el narcotráfico

Detuvieron a un adolescente de 17 años por el asesinato de un hombre en el subte de Manhattan

El acusado enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de armas por la muerte de Darrel Rodriguez, baleado tras una discusión en la estación Séptima Avenida

Detuvieron a un adolescente de 17 años por el asesinato de un hombre en el subte de Manhattan

Una jueza ordenó a Trump declarar antes del 11 de diciembre en su demanda contra la BBC

La magistrada advierte de que la causa puede archivarse si el presidente y sus abogados no entregan la documentación exigida. El litigio, que ya costó el cargo a la cúpula de la cadena británica, llegará a juicio en 2027

Una jueza ordenó a Trump declarar antes del 11 de diciembre en su demanda contra la BBC

TECNO

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

De baterías a materiales del futuro: el MIT creó una IA que podría identificar compuestos prometedores

Un hacker desbloqueó la Nintendo Switch 2 por primera vez con la ayuda de una inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Bryan Cranston revela los planes que tenía con RJ Mitte antes de su muerte: “Es una lástima”

Bryan Cranston revela los planes que tenía con RJ Mitte antes de su muerte: “Es una lástima”

Judi Dench se lamentó por la fallida película de Cats: “Qué desperdicio de buena voluntad y talento”

Julia Stiles recuerda a Heath Ledger con un homenaje a una icónica escena de ‘10 cosas que odio de ti’

Quién será el próximo James Bond: los actores que llegaron a las pruebas finales para ser el agente 007

Judi Dench conmueve con su última confesión sobre su enfermedad: “Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer”

MUNDO

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones y asegura: "Tenemos buenas reservas"

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones y asegura: "Tenemos buenas reservas"

El precio del Brent subió un 4% y alcanzó su mayor precio desde mayo por la escalada en Medio Oriente

Canadá y Turquía abrieron las conversaciones sobre un tratado de libre comercio

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió el Tíbet: al menos 16 muertos y más de 30 heridos

Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas