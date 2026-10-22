Un vuelo de United Airlines cayó más de 1.100 metros en un minuto y dejó a cuatro tripulantes heridos

El vuelo 1157 de United Airlines cayó más de 1.100 metros en apenas un minuto durante su descenso hacia Los Ángeles (KTLA 5)

Guardar

Cuatro sobrecargos de United Airlines resultaron heridos cuando el vuelo 1157, un Boeing 777 procedente de Honolulú, cayó más de 1.100 metros en apenas un minuto durante el descenso hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) en la noche del miércoles, según datos de la plataforma de rastreo aéreo FlightAware citados por el Los Angeles Times. Ninguno de los 190 pasajeros sufrió lesiones, informó la aerolínea en un comunicado recogido por NBC Los Angeles.

El avión había despegado del aeropuerto internacional Daniel K. Inouye alrededor de la 1:00 p.m. hora local con 10 tripulantes a bordo. Aterrizó de forma segura en LAX a las 21:44 hora del Pacífico, unos 20 minutos después de lo programado, según datos del sitio de rastreo aéreo FlightAware.

PUBLICIDAD

Testimonios de pasajeros sobre la caída

El episodio tomó por sorpresa a los ocupantes del avión. Marly Wadlington, residente de San Diego, relató que estaba viendo una película cuando la aeronave se desplomó sin previo aviso. “Sentí que caímos bastante lejos. Todo empezó a sacudirse, todos gritaban. Estábamos muy asustados”, declaró a la cadena ABC 7.

Coral Pena, otra pasajera, recordó haber escuchado un fuerte estruendo. “Simplemente empezamos a caer y dije: ‘Dios mío’”, contó al mismo medio.

Tami Dandoy, oriunda de Lake Havasu, Arizona, aseguró que la fuerza de la caída levantó a los ocupantes de sus asientos. Dandoy también describió haber visto a una sobrecargo con sangre en la cabeza y en la pierna. Al menos dos tripulantes sufrieron lesiones en el cuello y la espalda, según distintos informes. Una pasajera relató que vio a su compañera de viaje con la cabeza a punto de golpear el techo de la cabina.

PUBLICIDAD

La comunicación con la torre y la altitud del incidente

El piloto informó a la torre de control que la aeronave atravesó una probable turbulencia de estela durante cinco segundos (KTLA 5)

Una comunicación entre la cabina y el control de tráfico aéreo, obtenida por ATC, registró el momento en que el piloto dio aviso del episodio. “United 1157, encontramos turbulencia grave unos 16 kilómetros (10 millas) antes, durante unos cinco segundos”, informó el comandante durante el descenso.

El piloto indicó que la sacudida se asemejaba a una turbulencia de estela, un fenómeno que ocurre cuando una aeronave atraviesa las corrientes de aire que genera otro avión que vuela delante de ella. “Duró solo un par de segundos. Se sintió como turbulencia de estela, pero ya estamos estables”, añadió en la transmisión.

PUBLICIDAD

Minutos después, un controlador aéreo intervino para solicitar datos sobre las lesiones. “United 1157, dos sobrecargos heridas”, respondió el piloto, quien precisó que se trataba de dos mujeres de 62 y 58 años. La torre de Los Ángeles confirmó entonces que los paramédicos habían sido enviados a la puerta de desembarque. No hay confirmación oficial sobre el sexo de los otros dos tripulantes que también resultaron lesionados.

Más de 30 minutos detenido en la pista antes de llegar a la puerta

Tras el aterrizaje, la aeronave permaneció detenida en la pista durante al menos 30 minutos antes de llegar a una puerta de desembarque. Los equipos médicos aguardaban en la terminal, pero no pudieron acceder a las tripulantes heridos hasta que el avión completó el recorrido por la pista de rodaje. Las sobrecargos lesionadas recibieron los primeros auxilios a bordo mientras los 190 pasajeros esperaban dentro de la aeronave, según informó ABC 7.

PUBLICIDAD

United Airlines confirmó el traslado hospitalario de una de las cuatro tripulantes de cabina afectadas (ABC7)

United Airlines confirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que “cuatro tripulantes de cabina fueron atendidos por personal médico, incluida una que fue trasladada al hospital para recibir tratamiento adicional”. La aerolínea no proporcionó detalles sobre el estado de la sobrecarga hospitalizada.

Investigación de la FAA sobre el incidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la tripulación del vuelo informó sobre turbulencia grave mientras la aeronave descendía. También señaló que el vuelo aterrizó sin inconvenientes. La agencia anunció que investigará las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Según la propia FAA, la turbulencia de estela puede imponer fuerzas de balanceo que superan la capacidad de control de la aeronave afectada y provocar daños estructurales o lesiones a bordo.

PUBLICIDAD