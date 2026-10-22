ROG Xbox Ally X20: una primera mirada a la consola edición especial por sus 20 años de aniversario

La nueva consola de videojuegos se caracteriza por tener una pantalla más grande 7,4 pulgadas y capacidad OLED. (Infobae Tecno)

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La ROG Xbox Ally X edición 20 años ya está disponible como la nueva consola portátil de ASUS para quienes buscan llevar los videojuegos de PC fuera del escritorio. El equipo combina una pantalla OLED más grande, controles renovados y una edición limitada que incorpora accesorios como unas gafas de realidad aumentada.

Infobae Tecno probó la consola con Red Dead Redemption 2, un título de mundo abierto que permitió recorrer sus opciones de imagen, respuesta de los controles y desempeño en una sesión de juego portátil. Asimismo, al utilizar las gafas el juego se comprobó la capacidad de inmersión total de las gafas X1.

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Felipe Llano, del área de relaciones públicas de ASUS, explicó que la edición conmemorativa por los 20 años de ROG tendrá unidades limitadas. La consola se venderá de forma individual y también en un paquete que incluye gafas, estuche protector y una maleta Pelican.

El dispositivo incorpora una pantalla OLED ampliada, mandos actualizados y una versión de disponibilidad limitada. (Infobae )

Cinco características de la ROG Ally X20

Pantalla OLED de 7,4 pulgadas con mayor brillo.

Uno de los principales cambios está en el panel ROG Nebula HDR OLED, que aumenta su tamaño de 7 a 7,4 pulgadas respecto de la versión anterior.

La pantalla alcanza hasta 1.400 nits de brillo, una cifra pensada para mantener la visibilidad en diferentes entornos y resaltar el contraste en juegos con escenas oscuras.

Incorpora una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz, que puede disminuir automáticamente cuando el contenido no exige tanta fluidez para priorizar el consumo de batería.

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La pantalla ROG Nebula HDR OLED crece de siete a 7,4 pulgadas frente al modelo anterior. (Infobae )

El panel utiliza tecnología Tandem OLED, con dos capas que distribuyen el esfuerzo necesario para alcanzar altos niveles de brillo. Además, la consola incluye Corning Gorilla Glass Victus y una superficie que reduce los reflejos.

Controles renovados para mejorar la precisión.

La ROG Ally X edición 20 años incorpora joysticks TMR en lugar de los controles Hall Effect presentes en otros modelos.

Este sistema utiliza imanes para detectar los movimientos y apunta a reducir el desgaste de los componentes, además de minimizar el problema conocido como drift, cuando un joystick registra movimiento sin que el jugador lo accione.

La consola también suma una cruceta ajustable. Con un giro, el usuario puede pasar de una configuración de cuatro direcciones a otra de ocho direcciones, que añade movimientos diagonales.

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ASUS comercializará el equipo por separado y en una versión que suma accesorios. (Infobae )

Esta alternativa está pensada para juegos de lucha, plataformas o títulos que requieren combinaciones de comandos más precisas.

Los botones, gatillos y agarres también fueron rediseñados, con una superficie en relieve para reducir el riesgo de que la consola se deslice durante una sesión de juego.

Rendimiento de PC en formato portátil.

El equipo mantiene una configuración orientada a ejecutar videojuegos de PC en una consola de mano.

Cuenta con un procesador AMD, 24 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento interno. ASUS indicó que la memoria alcanza una tasa de transferencia de hasta 8.000 megatransferencias.

El equipo reúne un procesador AMD, 24 GB de RAM LPDDR5X y una capacidad interna de 1 TB. (Asus)

El almacenamiento puede ampliarse de dos formas: mediante una tarjeta microSD o con el reemplazo de la unidad SSD. La consola admite unidades de hasta 4 TB.

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La ROG Ally X también utiliza Windows 11 optimizado para el formato de consola. Al encenderla, el sistema muestra una interfaz adaptada al uso portátil, aunque conserva las posibilidades de una computadora: puede conectarse a un teclado, un mouse, monitores externos o una base para utilizarla como una PC de escritorio.

Batería, refrigeración y autonomía según el uso.

La consola conserva una batería de 80 Wh. Su duración depende del videojuego, el perfil de rendimiento, el nivel de brillo, la frecuencia de actualización de la pantalla y el uso de los ventiladores.

ASUS estima una autonomía de entre cuatro y seis horas para jugar, aunque esa cifra puede variar según la exigencia del título.

Según ASUS, la batería puede ofrecer entre cuatro y seis horas de juego. (Asus)

En contenidos menos demandantes, como la reproducción de películas, la autonomía puede extenderse. La pantalla OLED también contribuye a la eficiencia energética en escenas oscuras, porque los píxeles negros se apagan.

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Gafas ROG Xreal R1, estuche y maleta Pelican.

La edición completa incluye las gafas ROG Xreal R1 edición 20 años, desarrolladas en colaboración con Xreal. Se conectan a la consola con un solo cable USB-C, que transmite la imagen y la energía, sin necesidad de una conexión adicional.

Según ASUS, las gafas pueden proyectar una imagen equivalente a una pantalla de 171 pulgadas vista a cuatro metros de distancia. La proyección puede alcanzar hasta 240 Hz, dependiendo de la configuración. Integran una función para visualizar contenido en 3D y audio Bose.

Las gafas ROG Xreal R1 son capaces de simular una pantalla de 171 pulgadas. (Infobae )

El paquete suma un estuche rígido para proteger la pantalla y los joysticks durante el transporte, además de una maleta Pelican.

La consola mantiene una estética especial por el aniversario de ROG, con cuerpo negro translúcido, detalles dorados, iluminación personalizable y un diseño que permite ver parte de los componentes internos.

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