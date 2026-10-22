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Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

El actor, que falleció a los 93 años, participó en más de 150 producciones de cine y televisión a lo largo de seis décadas

Muere Tom Skerritt, el comandante Viper de ‘Top Gun’.
Muere Tom Skerritt, el comandante Viper de ‘Top Gun’.
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Tom Skerritt, reconocido por sus participaciones en películas como Top Gun, Alien y Steel Magnolias, así como por su papel protagónico en la serie Picket Fences, murió el miércoles 21 de octubre de 2026 a los 93 años.

Su familia confirmó el fallecimiento por causas naturales mediante un comunicado enviado a la revista People.

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“Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi. Su pérdida nos tiene desconsolados”, señaló el comunicado.

Y añadieron: “Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Tom Skerritt creció en una familia de clase media. Después de graduarse de la escuela secundaria David Mackenzie en 1951, se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó como especialista en clasificación.

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Tom Skerritt fue parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos antes de entrar a la actuación. (REUTERS/Fred Prouser)
Tom Skerritt fue parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos antes de entrar a la actuación. (REUTERS/Fred Prouser)

Posteriormente, utilizó los beneficios educativos destinados a veteranos para estudiar en Henry Ford College y Wayne State University, antes de trasladarse a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde cursó estudios de inglés con interés en la dirección cinematográfica.

Su acercamiento a la actuación comenzó durante su etapa universitaria, cuando participó en obras de teatro para superar su timidez.

Su debut cinematográfico llegó en 1962 con War Hunt, película en la que compartió créditos con Robert Redford y Sydney Pollack. Ese mismo año apareció en las series televisivas Combat! y The Virginian, dos producciones vinculadas con historias militares y del oeste estadounidense.

Uno de los primeros momentos decisivos de su carrera ocurrió bajo la dirección de Robert Altman, quien lo incorporó a la comedia bélica MASH* (1970).

Tom Skerritt reconoció posteriormente que la orientación de Altman y del director Hal Ashby fue importante para su desarrollo profesional.

Tom Skerritt ganó reconocimiento con su participación en Mash.
Tom Skerritt ganó reconocimiento con su participación en Mash.

Durante la década de 1970 participó en producciones como Thieves Like Us (1974), Big Bad Mama (1974) y The Turning Point (1977).

En 1979 interpretó al capitán Dallas en Alien, la película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott. La producción, protagonizada también por Sigourney Weaver, se convirtió en uno de los títulos más conocidos de su filmografía.

En los años siguientes, Skerritt amplió su presencia en cine y televisión. En 1986 interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf en Top Gun, junto a Tom Cruise, Val Kilmer, Kelly McGillis y otros integrantes del reparto.

Tres años después participó en Steel Magnolias, donde encarnó a Drum Eatenton, esposo de M’Lynn y padre de Shelby, personaje interpretado por Julia Roberts.

En televisión alcanzó uno de los reconocimientos centrales de su trayectoria con Picket Fences, serie creada por David E. Kelley. Skerritt interpretó al sheriff Jimmy Brock, un personaje que le valió el premio Emmy en 1993 al mejor actor principal en una serie dramática.

El trabajo más destacado en televisión de Tom Skerritt es 'Picket fences'. (Captura de video)
El trabajo más destacado en televisión de Tom Skerritt es 'Picket fences'. (Captura de video)

Tras el final de la serie, continuó trabajando en producciones como The Other Sister (1999), Tears of the Sun (2003), Whiteout (2009) y East of the Mountains (2021). A lo largo de su carrera acumuló más de 150 créditos en cine y televisión, incluidos trabajos en Huff, Brothers & Sisters y The Good Wife.

Fuera de la actuación, Tom Skerritt participó en iniciativas relacionadas con la narración audiovisual y el apoyo a veteranos.

En 2012 cofundó Red Badge Project, una organización orientada a ayudar a exmilitares a afrontar las secuelas del trastorno de estrés postraumático mediante actividades narrativas. En 2020, además, creó la compañía cinematográfica Triple Squirrels junto a su esposa, Julie Tokashiki.

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