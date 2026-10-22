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OpenAI negocia una ronda de USD 30.000 millones que la valuaría en USD 1,25 billones

Inversores de Emiratos Árabes Unidos y el fondo Coatue lideran el acuerdo, que la empresa busca cerrar como puente antes de su salida a bolsa

OpenAI negocia una ronda de financiamiento de hasta 30.000 millones de dólares que situará su valuación en 1,25 billones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)
OpenAI negocia una ronda de financiamiento de hasta 30.000 millones de dólares que situará su valuación en 1,25 billones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)
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OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está cerca de cerrar una ronda de financiamiento de hasta USD 30.000 millones que la valuaría en USD 1,25 billones, según la cadena CNBC. Inversores de Emiratos Árabes Unidos y el fondo Coatue lideran el acuerdo.

La cifra corresponde a una valuación previa al nuevo capital, es decir que no incluye el dinero que se incorporará con la ronda. Las personas consultadas por el medio mencionado pidieron no ser identificadas porque los detalles todavía son confidenciales y los términos pueden cambiar antes de firmarse.

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Según esas fuentes, la empresa liderada por Sam Altman les dijo a los inversores que buscaba reunir las firmas definitivas antes de que termine el mes de octubre de 2026. El tamaño final de la ronda todavía se está definiendo.

La nueva cifra convertirá a la firma creadora de ChatGPT en la compañía privada con mayor valor de mercado de la historia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La nueva cifra convertirá a la firma creadora de ChatGPT en la compañía privada con mayor valor de mercado de la historia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compañía presenta el financiamiento como un puente “oportunista” antes de una posible salida a bolsa, de acuerdo con las fuentes. OpenAI no respondió a los pedidos de comentario.

OpenAI apuntaría a una valuación récord

Si la ronda se concreta por encima de USD 1 billón, OpenAI superaría a cualquier otra compañía privada en la historia por valuación de mercado. El dato eleva además la vara para la futura oferta pública de acciones de la empresa, que presentó en junio los papeles confidenciales para salir a bolsa.

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La directora financiera, Sarah Friar, les dijo a los empleados que esa salida a bolsa llegaría probablemente en 2027. La última ronda conocida de OpenAI, cerrada en marzo de 2026, había reunido USD 122.000 millones a una valuación de USD 852.000 millones, de acuerdo con TechCrunch y Tech Funding News.

OpenAI gestiona un acuerdo en Emiratos Árabes Unidos para sumar capacidad de cómputo destinada al entrenamiento de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)
OpenAI gestiona un acuerdo en Emiratos Árabes Unidos para sumar capacidad de cómputo destinada al entrenamiento de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

El monto actual difiere del que había circulado en septiembre de 2026: la agencia Bloomberg informó a fines de septiembre que OpenAI negociaba la misma ronda de USD 30.000 millones, pero a una valuación de USD 1,4 billones, con fondos de Emiratos Árabes Unidos como Mubadala y un posible ingreso de BlackRock. Esas conversaciones previas incluían un precio fijo que no llegó a cerrarse.

OpenAI busca más capacidad de cómputo

Además del aporte de dinero, OpenAI negocia en paralelo un acuerdo comercial para conseguir más capacidad de cómputo desde Emiratos Árabes Unidos, según la cadena. Esa capacidad de procesamiento es la que la empresa necesita para entrenar y operar sus modelos de inteligencia artificial.

El acuerdo le permitiría a OpenAI ampliar su infraestructura más allá de los centros de datos que ya opera en Estados Unidos, en momentos en que la demanda de cómputo de la compañía crece junto con la cantidad de usuarios de ChatGPT.

La directora financiera Sarah Friar comunicó al personal que la salida a bolsa de OpenAI ocurrirá probablemente en 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La directora financiera Sarah Friar comunicó al personal que la salida a bolsa de OpenAI ocurrirá probablemente en 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La negociación se da en un contexto de mercados tecnológicos inestables, con dudas sobre las condiciones de financiamiento futuras para empresas de infraestructura de inteligencia artificial a medida que suben las tasas de interés.

Esta ronda de valuación ocurre también al tiempo en OpenAI expande ChatGPT Ads a nuevos mercados.

Qué consecuencias tiene esta ronda de valuación para Anthropic

La nueva valuación de OpenAI también repercute en los planes de su principal competidora, Anthropic, que muchos analistas creen más cerca de confirmar su propia salida a bolsa. Según la cadena, Anthropic buscaría una valuación de entre USD 1,5 billones y USD 2 billones para ese debut.

Anthropic proyecta alcanzar una valuación de hasta 2 billones de dólares en su futuro debut bursátil. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Anthropic proyecta alcanzar una valuación de hasta 2 billones de dólares en su futuro debut bursátil. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Anthropic había recaudado USD 65.000 millones en mayo a una valuación de USD 965.000 millones, en lo que entonces se interpretó como su última gran ronda privada antes de cotizar en bolsa. Esa compañía también presentó papeles confidenciales para su oferta pública en junio de 2026.

OpenAI espera reunir las firmas de los inversores de esta ronda antes de que termine la próxima semana, aunque el tamaño definitivo del acuerdo y la lista completa de participantes todavía pueden variar.

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