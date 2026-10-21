Estados Unidos

Un vuelo de American Airlines aterrizó con neumáticos reventados y problemas de frenos en el aeropuerto O'Hare de Chicago

La aeronave, un Boeing 787-800 procedente de Barcelona con 245 ocupantes, se detuvo al final de la pista tras declarar una emergencia; la FAA abrió una investigación sobre el desperfecto

La aeronave, un Boeing 787-800 procedente de Barcelona con 245 ocupantes, se detuvo al final de la pista tras declarar una emergencia; la FAA abrió una investigación sobre el desperfecto. (Fuente: CBS)
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El vuelo 41 de American Airlines, un Boeing 787-800 con 234 pasajeros y 11 tripulantes a bordo, aterrizó con problemas en los frenos y al menos dos neumáticos reventados en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago el martes 20 de octubre, cerca de las 14:30 hora local.

La aeronave, procedente del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, completó el aterrizaje de forma segura, aunque los pilotos declararon una emergencia tras detectar una falla y se detuvieron al final de la pista. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó el incidente y anunció una investigación para determinar las causas del desperfecto.

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Vehículos de emergencia rodearon la aeronave en la pista mientras los pasajeros permanecían en sus asientos a la espera de instrucciones. La FAA indicó que los ocupantes descendieron por escaleras desplegadas sobre el asfalto y fueron trasladados a la terminal en autobuses.

Avión comercial de American Airlines en la pista de un aeropuerto junto a vehículos de auxilio y personas reunidas en el suelo
Un Boeing 787-800 de American Airlines procedente de Barcelona aterrizó de emergencia en el aeropuerto O'Hare de Chicago con dos neumáticos reventados. (ABC7)

El Departamento de Bomberos de Chicago acudió al lugar como parte del protocolo habitual ante este tipo de situaciones, en las que un avión queda inmovilizado fuera de la zona de rodaje y los equipos de rescate verifican que no existan riesgos de incendio o daños estructurales adicionales.

El vuelo 41 de American Airlines reportó un posible fallo en el freno derecho antes de detenerse

En una grabación del control de tráfico aéreo obtenida por ATC.com y difundida por ABC News, se escucha a uno de los pilotos comunicar a los controladores: “Tenemos un freno derecho que podría estar arrastrando”. Tras ese aviso, la tripulación declaró la emergencia y la aeronave se detuvo al final de la pista.

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Pasajeros que bajan por una escalera móvil amarilla desde la puerta de un avión comercial junto a bomberos y agentes de policía
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos inició una investigación sobre el desperfecto mecánico del vuelo 41. (ABC7)

Según CBS News Chicago, los pilotos sospechan que los frenos se bloquearon durante la maniobra de frenado, lo que habría provocado que dos neumáticos reventaran. La FAA describió la secuencia como “un problema de frenos seguido de un neumático reventado” tras el aterrizaje, sin precisar aún si el fallo mecánico fue la causa directa del daño en las ruedas. Las autoridades aeronáuticas no ofrecieron detalles adicionales sobre el estado de la investigación.

Pasajeros del vuelo en Chicago O’Hare describen un fuerte estruendo durante el aterrizaje

John Abbate, uno de los pasajeros, relató a ABC News y a CBS News Chicago que percibió de inmediato que algo no estaba bien. “Fue un estruendo muy fuerte al aterrizar. Fue realmente brusco”, declaró. Según su testimonio, el capitán informó a los ocupantes que varios neumáticos del lado de babor del avión habían reventado.

Un avión comercial detenido en una pista asfaltada junto a autobuses y vehículos de emergencia amarillos en un aeropuerto
Los equipos de emergencia trasladaron en autobuses a los 234 pasajeros tras su descenso por escaleras sobre la pista. (ABC7)

Abbate describió que no hubo gritos ni escenas de pánico, pero que los pasajeros quedaron visiblemente sorprendidos. “Se miraban unos a otros sin saber cómo reaccionar”, contó. Tras varios minutos detenidos en la pista sin explicación, el capitán ofreció los primeros detalles. “Al final salió bien, nadie resultó herido y, bueno, me alegra haber cruzado el océano”, añadió el pasajero.

American Airlines retiró la aeronave de servicio y la FAA investiga el incidente

American Airlines emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “problema con un neumático” e indicó que los equipos de primera respuesta acudieron a la aeronave “por precaución, conforme al procedimiento establecido”. La aerolínea confirmó que el avión fue retirado de servicio para una inspección a cargo de su equipo de mantenimiento y se disculpó con los pasajeros por la experiencia vivida, según recogió Fox News Digital.

Bomberos con uniforme suben por una escalera móvil a un avión comercial en una pista junto a policías y vehículos de asistencia
Los pasajeros del vuelo percibieron un estruendo fuerte y una maniobra brusca en el momento del contacto con la pista. (ABC7)

Respecto a posibles heridos, las versiones difieren. ABC News y la propia aerolínea afirmaron que no se registraron lesiones. Sin embargo, WGN y CBS Chicago informaron que una persona fue trasladada a un hospital local en buen estado. CBS precisó que, según sus fuentes, esa persona no habría resultado herida por el aterrizaje, sino que se sintió mal durante el vuelo y solicitó atención médica al descender. La discrepancia entre ambas versiones no fue aclarada de forma oficial.

Al menos seis incidentes con neumáticos reventados en O’Hare desde mayo de 2026

El episodio del vuelo 41 no es un hecho aislado en O’Hare. Según WGN, se trata de al menos el sexto incidente desde mayo de 2026 en el que un avión revienta uno o más neumáticos en ese aeropuerto. La mayoría de esos episodios previos involucraron vuelos de American Airlines, aunque al menos dos correspondieron a United Airlines, según los registros recopilados por CBS Chicago y ABC News. Gran parte de los fallos ocurrieron durante el aterrizaje y ninguno dejó heridos.

El aeropuerto O'Hare registró al menos seis incidentes con neumáticos reventados en aeronaves comerciales desde mayo de 2026. (EFE/Orlando Barría)
El aeropuerto O'Hare registró al menos seis incidentes con neumáticos reventados en aeronaves comerciales desde mayo de 2026. (EFE/Orlando Barría)

CBS Chicago también señaló que al menos cuatro aviones sufrieron neumáticos reventados en O’Hare durante un lapso de dos semanas en agosto. La FAA ya investigaba esos incidentes previos al momento en que se produjo el del martes. Las autoridades no han indicado si existe una conexión entre los distintos casos ni han emitido recomendaciones públicas al respecto.

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