La administración Trump propone una tarifa de USD 70.000 para estudiantes internacionales que busquen trabajar en Estados Unidos

La propuesta estará abierta a comentarios públicos hasta el 9 de noviembre (REUTERS/Reba Saldanha/File Photo).

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta de norma que, si entra en vigor, exigiría a las universidades pagar USD 70.000 por cada estudiante internacional que solicite por primera vez el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), una autorización temporal de empleo para los titulares de visas F-1.

A su vez, establecería que las instituciones certificadas abonaran USD 30.000 por cada solicitud de prórroga del OPT. De aprobarse, la medida incrementaría de forma significativa el costo actual, cercano a USD 500 y habitualmente asumido por los estudiantes, reportó Politico.

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Según el organismo, las escuelas certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) tendrían que realizar el pago antes de que sus funcionarios designados recomienden al alumno en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) y antes de que este solicite la autorización laboral ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si la institución no efectuara el pago, USCIS no otorgaría el permiso de trabajo.

La tarifa no estaría vinculada a un empleador específico, sino que se aplicaría cada vez que una universidad recomiende a un estudiante para cualquier modalidad de OPT. Los fondos que se recauden se depositarían en el Tesoro de Estados Unidos.

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La recaudación que se obtenga a través de las nuevas tarifas del programa de empleo se depositaría en el Tesoro de Estados Unidos (REUTERS/Reba Saldanha/File Photo).

El DHS justifica la medida por denuncias de fraude y competencia laboral

La agencia afirmó que propone la norma “en respuesta al fraude y los abusos detectados por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP)”. El DHS señaló que, a medida que aumentó la participación en el programa, detectó maniobras vinculadas a “esquemas para explotar las regulaciones vigentes, incluyendo lugares de trabajo problemáticos y esquemas de visas de pago por estadía”.

La administración del presidente Donald Trump considera que los cargos obligarán a las instituciones a reforzar los controles y a ser más selectivas al recomendar candidatos.

En el comunicado oficial, un portavoz no identificado del DHS declaró: “El Programa de Capacitación Práctica Opcional nunca tuvo la intención de ser una vía de acceso indirecta al mercado laboral estadounidense, un subsidio para mano de obra barata ni un premio para quienes se aprovechan del sistema”.

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Luego afirmó: “El DHS está reforzando las habilidades del OPT para exigir a los estudiantes extranjeros que justifiquen su valía ante los empleadores. Los trabajadores estadounidenses no deberían tener que competir con un programa que se ha convertido en una vía para la entrada de mano de obra extranjera barata”.

El DHS recibirá comentarios sobre la norma hasta el 9 de noviembre. Asimismo, el organismo prevé un plazo de 60 días antes de su entrada en vigor, una vez finalizada, para que los centros educativos, los alumnos y los empleadores se preparen, precisó Reuters.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida como una estrategia para combatir el fraude migratorio y proteger a los trabajadores locales (REUTERS/Ryan Murphy/File Photo).

Más de 294.000 alumnos participaron en OPT durante 2024 y 2025

El alcance potencial de la propuesta es amplio. Más de 294.250 estudiantes participaron en el OPT durante el ciclo 2024-2025, cerca de una cuarta parte del total de alumnos internacionales en el país, según datos del Instituto de Educación Internacional recogidos por Politico.

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El OPT permite a estudiantes internacionales trabajar en Estados Unidos en puestos vinculados con su carrera durante sus estudios o después de graduarse.

Los alumnos pueden obtener hasta 12 meses de autorización por cada nivel educativo y quienes cuentan con títulos en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas pueden solicitar una prórroga adicional de 24 meses, explicó el DHS en el comunicado.

El programa también funciona como una vía de transición hacia otras categorías migratorias, entre ellas la visa H-1B, informó Reuters.