El Proyecto de Ley de la Asamblea 435 entrará en vigor en California el 1 de enero de 2027 para regular el uso del asiento elevador (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del 1 de enero de 2027, los menores de California no podrán dejar el asiento elevador solo por haber cumplido cierta edad.

La ley estatal exigirá que superen una prueba de seguridad de cinco pasos para viajar sujetos únicamente con el cinturón del vehículo.

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La medida fue aprobada mediante el Proyecto de Ley de la Asamblea 435 (AB 435), promovido por la asambleísta estatal Lori Wilson.

La reforma incorpora al Código de Vehículos un criterio basado en el ajuste físico del cinturón y modifica las reglas de retención infantil para los pasajeros de 8 años o más y menores de 16.

En términos prácticos, la norma obliga a comprobar, en el asiento concreto de cada automóvil, si el cinturón para adultos protege al niño de forma adecuada.

Si no cumple todas las condiciones, deberá utilizar un asiento elevador u otro sistema de retención infantil apropiado, aunque ya tenga 8 años.

Una especialista de UC Davis Health muestra cómo debe ubicarse el cinturón de seguridad sobre el cuerpo de un menor para cumplir la prueba de cinco pasos (Captura UC David Health)

La prueba de cinco pasos determinará si el cinturón puede usarse sin elevador

La ley define como correctamente sujeto con cinturón a quien cumpla los cinco requisitos de la evaluación. El menor debe sentarse con la espalda completamente apoyada contra el respaldo del vehículo y poder doblar las rodillas sobre el borde del asiento.

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Además, la banda diagonal debe cruzar de manera ajustada el centro del pecho y el hombro, sin tocar el cuello.

La banda abdominal tiene que quedar lo más baja posible, en contacto con los muslos, y no sobre el abdomen. El quinto requisito es que el pasajero pueda conservar esa posición durante todo el trayecto.

Los cinco puntos deben cumplirse al mismo tiempo. El resultado no depende únicamente de la edad, la estatura o el peso del menor.

La posición del cinturón y la profundidad del asiento pueden variar entre vehículos, por lo que la verificación debe hacerse en el auto en el que viajará.

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El cambio central alcanza a los niños de entre 8 y 15 años. Desde 2027, podrán usar solo el cinturón de seguridad si superan el examen; de lo contrario, deberán permanecer en un sistema de retención infantil.

El cinturón de hombro debe cruzar el centro del pecho y del hombro, sin rozar el cuello del menor (Captura UC David Health)

La edad deja de ser el único criterio para pasar al cinturón de adultos

La legislación busca evitar una transición prematura desde el asiento elevador. Estos dispositivos elevan al niño para que el cinturón diseñado para adultos apoye sobre partes más resistentes del cuerpo, como el hombro, el pecho y los muslos, en vez de hacerlo sobre el cuello o el abdomen.

Hasta la entrada en vigor de la reforma, la normativa californiana permite que los menores de 8 años utilicen el cinturón si miden al menos 145 centímetros (4 pies y 9 pulgadas), mientras que los de 8 años o más pueden viajar asegurados con un cinturón. AB 435 elimina ese atajo basado solo en la edad o la altura para los casos previstos en la nueva regulación.

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La ley mantiene la obligación de que los niños menores de 8 años viajen sujetos en un sistema de retención infantil instalado en el asiento trasero, salvo excepciones específicas previstas por el Código de Vehículos.

También preserva las reglas para los menores de 2 años, que deben viajar mirando hacia atrás, a menos que pesen al menos 18 kilogramos o midan 102 centímetros.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos y la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan que los menores de 13 años viajen en los asientos traseros. Esa ubicación reduce la exposición a la fuerza de despliegue de los airbags delanteros durante una colisión.

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La banda abdominal debe quedar baja, apoyada sobre los muslos y no sobre el abdomen, uno de los requisitos para dejar el asiento elevador (Captura UC Davis Health)

Los conductores, padres y tutores deberán garantizar la sujeción adecuada

La obligación legal recae, en general, sobre el conductor, el padre, la madre o el tutor que transporte al menor. El Código de Vehículos contempla una excepción para el conductor cuando el padre o tutor del niño se encuentra en el vehículo y no conduce.

Las infracciones a las normas de retención infantil tienen una multa base de USD 100 en el primer caso y de USD 250 en una segunda infracción o posterior.

A esos importes se les pueden sumar recargos y costas judiciales, por lo que el monto final puede ser mayor. En determinadas situaciones, un tribunal puede reducir o eximir la multa inicial si la persona demuestra dificultades económicas y completa un programa de educación comunitaria.

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La norma no impone una evaluación realizada por una autoridad ni exige presentar un certificado. Se trata de una comprobación que las familias deben efectuar antes de decidir que un niño puede abandonar el elevador. La referencia legal es el ajuste del cuerpo del menor al asiento y al cinturón del vehículo.

La nueva normativa exige superar una prueba de cinco pasos para permitir que los menores viajen sujetos solo con el cinturón de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2027

La AB 435 fue promulgada en 2025 y sus disposiciones sobre la prueba de cinco pasos comenzarán a regir el 1 de enero de 2027.

La ley modifica varias secciones del Código de Vehículos de California relacionadas con los cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil y la ubicación de los menores dentro del automóvil.

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Wilson sostuvo durante el trámite legislativo que la ampliación de las exigencias sobre los asientos elevadores puede reforzar la protección de los niños en los viajes.

El texto aprobado establece así una regla concreta para las familias: un menor solo podrá prescindir del asiento elevador cuando el cinturón de seguridad le ajuste correctamente en los cinco aspectos definidos por la ley.