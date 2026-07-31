Estados Unidos estudia cobrar una tasa de USD 100.000 a los graduados extranjeros que se queden a trabajar en el país

Estados Unidos analiza una tasa de 100.000 dólares para estudiantes internacionales que busquen trabajar tras graduarse mediante el programa OPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Estados Unidos estudia una propuesta para aplicar una tasa de 100.000 dólares a estudiantes extranjeros que deseen trabajar en el país tras finalizar sus estudios universitarios, una medida que podría impactar el sistema educativo, el sector tecnológico y financiero. Esta información fue publicada en exclusiva por el diario The Wall Street Journal. Las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la entrada en vigor ni los detalles de la iniciativa.

El proyecto se encuentra bajo análisis en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aún no existen definiciones sobre quién debería afrontar el pago, si los propios estudiantes internacionales o las empresas que los contraten. Según The Wall Street Journal, la decisión final depende de la administración de Donald Trump, que mantiene la propuesta en revisión y no ha anunciado plazos ni condiciones concretas. Un portavoz del DHS sostuvo: “No se debe considerar ninguna política como definitiva hasta que se anuncie formalmente”.

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El contexto de la noticia se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno estadounidense y la revisión de los programas que permiten a extranjeros trabajar legalmente en el país. El Optional Practical Training (OPT), programa central en este debate, habilitó a 419.000 graduados extranjeros a trabajar temporalmente en Estados Unidos en 2024, según datos oficiales citados por la agencia EFE.

¿Qué es el programa OPT y cómo funciona?

El Optional Practical Training (OPT) es un programa que permite a graduados de universidades estadounidenses acceder a un periodo de empleo temporal en áreas relacionadas con su campo de estudios. Según la agencia EFE, el beneficio se extiende por un año, con la posibilidad de una prórroga de 24 meses para quienes se titulan en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas.

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El OPT resulta fundamental para la estrategia de atracción de estudiantes internacionales, ya que posibilita adquirir experiencia profesional en el mercado estadounidense y facilita la transición hacia otras modalidades de visado laboral, como el H-1B. De acuerdo con Forbes, la oportunidad de trabajar tras la graduación es uno de los principales atractivos que ofrece Estados Unidos frente a otros países como Reino Unido, Canadá o Australia.

En 2024, aproximadamente 419.000 estudiantes extranjeros participaron en el programa, lo que representa cerca del 26% de los titulares de visas F-1 o M-1, según cifras reportadas por The Independent.

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El Departamento de Seguridad Nacional revisa la propuesta y aún no definió si el pago de la tasa recaerá en los estudiantes extranjeros, en las empresas o en ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De dónde surge la propuesta y cuál es su estado actual?

La posible creación de una tasa de 100.000 dólares para graduados extranjeros interesados en trabajar en Estados Unidos se conoció a partir de una investigación periodística publicada por The Wall Street Journal el 30 de julio de 2026. El reporte, basado en fuentes con acceso a las deliberaciones del Gobierno, describe que la iniciativa fue planteada inicialmente como respuesta a la presión de ciertos sectores para endurecer el sistema de inmigración legal.

De acuerdo con la cobertura de The Wall Street Journal, la propuesta se debatió en reuniones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se analizan sus posibles alcances y consecuencias. La medida ha generado incertidumbre entre universidades y empresas, ya que el borrador no especifica si el pago recaería exclusivamente en los egresados extranjeros, en sus futuros empleadores o si podría compartirse entre ambos. Además, la administración considera integrar la tasa a un nuevo proceso de extensión de visados, que requeriría trámites adicionales para quienes opten por el OPT.

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En el plano institucional, la postura oficial del DHS se mantiene reservada. Las declaraciones públicas limitan la discusión a un “proceso en análisis”, y, hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Congreso han emitido comentarios sobre el avance del expediente. Según la agencia EFE, la revisión de esta posible tasa forma parte de una agenda más amplia de reformas migratorias, que incluye la modificación de otros programas y la introducción de requisitos financieros para distintos tipos de visados y permisos de residencia.

Este escenario de incertidumbre regulatoria ha llevado a que instituciones educativas y empleadores busquen asesoramiento legal y mantengan conversaciones con autoridades sectoriales para anticipar eventuales cambios normativos. Por ahora, el futuro de la propuesta depende de la resolución de debates técnicos y políticos que se desarrollan de forma reservada en la administración federal.

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¿A quiénes afecta la posible tasa de 100.000 dólares?

La medida, de concretarse, impactaría de forma directa en universidades, estudiantes internacionales y sectores como tecnología y finanzas. Las universidades estadounidenses dependen en gran medida del ingreso de alumnos extranjeros, quienes suelen abonar aranceles completos y contribuyen al financiamiento institucional.

Empresas tecnológicas y financieras, que aprovechan el OPT para captar talento calificado, también podrían verse afectadas. Según Forbes, muchas compañías utilizan el programa como vía de acceso a profesionales con formación avanzada en ingeniería, informática y matemáticas. Un cambio en las condiciones económicas del OPT podría limitar la disponibilidad de mano de obra especializada.

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En 2024, unos 419.000 estudiantes internacionales participaron del OPT, un mecanismo central para la transición hacia visas laborales como la H-1B en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los antecedentes de esta política migratoria?

La propuesta de una tasa de 100.000 dólares forma parte de una serie de medidas orientadas a limitar la inmigración legal y el acceso de extranjeros al mercado laboral estadounidense. En 2025, la administración Trump intentó imponer un cargo similar a los solicitantes del visado H-1B, frecuentemente utilizado en el sector tecnológico. Sin embargo, una corte federal bloqueó temporalmente la medida, sosteniendo que el gobierno no tenía facultad para recaudar ese tipo de tasas sin la aprobación del Congreso, según información recogida por The Wall Street Journal y The Independent.

Además, el Ejecutivo evalúa exigir un bono de 100.000 dólares a quienes soliciten la “green card” desde el extranjero, que solo sería reembolsado una vez que el beneficiario obtenga la ciudadanía estadounidense, según Forbes.

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¿Qué cambios recientes afectan a los estudiantes internacionales?

En julio de 2026, el gobierno de Donald Trump anunció que los estudiantes internacionales deberán solicitar la ampliación de sus visados para poder acceder al OPT, en reemplazo del sistema anterior, que vinculaba la validez del permiso de residencia estudiantil a la duración de los estudios y hasta tres años de trabajo autorizado.

Según la agencia EFE, esta modificación añade una etapa de revisión administrativa y forma parte de un proceso más amplio de reforma de las políticas migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional trabaja en una revisión integral del OPT y se prevé que publique nuevas regulaciones hacia finales de 2026.

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¿Qué opinan las autoridades y las instituciones educativas?

La única reacción oficial fue emitida por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien reiteró que “no se debe considerar definitiva ninguna política hasta su anuncio formal”, según The Wall Street Journal. No existen, por el momento, declaraciones públicas de la Casa Blanca ni de otras agencias federales sobre la aprobación o el calendario de implementación de la tasa.

En el ámbito educativo, diversas universidades han alertado sobre el posible impacto negativo de la medida. Según Forbes, los centros de estudios advierten que el aumento de los requisitos económicos podría alejar a potenciales alumnos internacionales y afectar el financiamiento institucional. El sector académico estadounidense enfrenta además una disminución de la matrícula local y una competencia creciente de otros países que flexibilizan el acceso de graduados internacionales al mercado laboral.

Mientras Estados Unidos endurece las condiciones para estudiantes internacionales, países como Canadá, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur y Japón facilitan la inserción laboral de graduados extranjeros. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo se compara esta propuesta con las políticas de otros países?

Mientras Estados Unidos analiza la posibilidad de endurecer las condiciones para que extranjeros trabajen tras graduarse, otros países han optado por modelos opuestos. Según Forbes, Alemania, Corea del Sur y Japón han ampliado la oferta de programas universitarios en inglés y facilitan la transición de estudiantes internacionales hacia el empleo formal.

El Reino Unido y Canadá también han implementado políticas que incentivan la permanencia de graduados extranjeros, en un contexto global donde la competencia por el talento calificado se ha intensificado. Esto podría influir en la decisión de potenciales estudiantes sobre dónde invertir en su formación académica y profesional.

¿Qué impacto podría tener la medida en el futuro de la educación y el empleo en Estados Unidos?

Si la tasa de 100.000 dólares fuera implementada, podría modificar la dinámica de la educación superior y del mercado laboral estadounidense. Según Forbes y The Independent, una reducción en la llegada de estudiantes internacionales afectaría los ingresos universitarios y la disponibilidad de talento joven en sectores estratégicos.

El programa OPT funciona como un canal para que empresas tecnológicas y financieras accedan a profesionales con perfiles STEM. Un endurecimiento de las condiciones económicas o administrativas podría reducir el atractivo de Estados Unidos como destino académico y profesional para quienes buscan experiencia internacional.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses?

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene el análisis de la propuesta y prepara una revisión más amplia de las regulaciones del OPT, con previsión de cambios normativos hacia finales de 2026, según fuentes citadas por The Wall Street Journal. No existe confirmación oficial sobre la aprobación ni sobre los detalles de la posible tasa.

La evolución de la medida dependerá de las definiciones de la administración Trump y de posibles reacciones en el Congreso, el sector académico y el mercado laboral. Universidades, empresas y estudiantes internacionales permanecen atentos a los anuncios oficiales para adaptar sus estrategias de reclutamiento y planificación profesional.