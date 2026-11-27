La atleta consiguió la medalla de bronce como capitana del equipo estadounidense de ocho remos en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 (Europa Press).

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Anita DeFrantz, medallista olímpica de remo y dirigente estadounidense, falleció a los 74 años. La ganadora del bronce en Montreal 1976 fue la primera mujer de Estados Unidos y la primera afroamericana en integrar el Comité Olímpico Internacional (COI), donde impulsó durante décadas una mayor presencia de mujeres y atletas en las decisiones del movimiento olímpico.

El COI y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos comunicaron el fallecimiento sin precisar la causa. DeFrantz atravesaba problemas de salud desde hacía algunos años, informó Associated Press.

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La dirigente ingresó al COI en 1986. En 1997 se convirtió en la primera mujer en asumir la vicepresidencia del organismo y, durante 13 años, integró su junta ejecutiva. A su vez, fue miembro de la junta directiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y presidió durante casi dos décadas la Comisión de Mujeres en el Deporte.

La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, lamentó su pérdida y la definió como “una mentora, una amiga y una verdadera inspiración para mí y para muchísimas personas en todo el mundo”.

DeFrantz marcó un hito en 1997 al convertirse en la primera mujer que ocupó una vicepresidencia del Comité Olímpico Internacional (AP Photo/David Goldman/Archivo).

Del remo universitario al bronce olímpico en Montreal 1976

El vínculo de DeFrantz con el deporte comenzó en Connecticut College, donde se incorporó al remo después de que unas embarcaciones expuestas frente a un edificio administrativo de la institución despertaran su curiosidad.

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Su despegue competitivo llegó mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Pensilvania y entrenaba en el río Schuylkill, en Filadelfia. En ese período pasó a integrar la selección nacional estadounidense y, al año siguiente, consiguió un lugar en el equipo olímpico.

Posteriormente, llegó a ser capitana del bote femenino de ocho remos de Estados Unidos en los Juegos de Montreal 1976 y obtuvo la medalla de bronce, detalló USA Today.

La deportista se preparó para volver a competir cuatro años más tarde, pero el boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 impidió el viaje de la delegación. En ese entonces, DeFrantz se dio cuenta de la desconexión que había entre quienes tomaban las decisiones y los atletas.

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Como portavoz del consejo asesor de atletas del país, encabezó una demanda contra el Comité Olímpico de Estados Unidos por haber aprobado la ausencia, una decisión impulsada bajo presión de la administración de Jimmy Carter, precisó Associated Press.

La deportista encabezó una demanda judicial contra el Comité Olímpico de Estados Unidos ante el boicot a los Juegos de Moscú 1980 (AP Photo/Ed Andrieski/Archivo).

El boicot de Moscú la llevó a impulsar cambios

La disputa por Moscú 1980 situó a DeFrantz en la defensa de la participación de los atletas en las decisiones institucionales. Su formación jurídica y su conocimiento de la Ley de Deportes Amateur Ted Stevens, aprobada en 1978, respaldaron esa tarea.

Al asistir a su primera reunión del Comité, encontró un organismo de cerca de 90 integrantes en el que solo había cinco mujeres. Años después recordó esa experiencia y afirmó: “Tuvimos que ayudar a la gente a abrir un poco la mente”.

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Durante las décadas en que la deportista ocupó cargos en el COI, aumentó la participación de las mujeres en el movimiento olímpico. El cambio fue paulatino. Recién en los Juegos de París 2024 se logró la paridad de género entre sus 10.500 atletas. En la actualidad, 46 de los 106 miembros del organismo son mujeres.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 alcanzaron por primera vez la paridad de género total entre los 10.500 atletas participantes (AP Photo/Archivo).

En 2025, el Salón de la Fama Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos incorporó a DeFrantz por su carrera como deportista y dirigente, reportó USA Today.

En una entrevista con Associated Press antes de su ingreso al Salón de la Fama, la medallista olímpica definió el principio que guio su actividad institucional: “Se trata de que las personas tengan oportunidades. No se puede fabricar a un atleta olímpico, pero se puede abrir la puerta a las posibilidades”.

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