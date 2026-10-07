Estados Unidos extendió hasta fines de 2026 el plazo para acceder a una reducción en los intereses de préstamos estudiantiles

Alrededor de nueve millones de prestatarios estadounidenses registran deudas en mora en sus préstamos estudiantiles federales (REUTERS/Faith Ninivaggi/File Photo).

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El Departamento de Educación de Estados Unidos extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los prestatarios de créditos estudiantiles se inscriban en el débito automático y accedan a una reducción temporal del 1% en la tasa de interés. La fecha límite original era el 30 de septiembre.

Desde que se anunció el beneficio durante el verano, casi 2 millones de personas se incorporaron al pago automático, según informó el Departamento.

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El beneficio se mantendrá hasta junio de 2028 y busca facilitar el pago de la deuda a quienes retoman sus obligaciones mensuales bajo el nuevo Plan de Asistencia para el Pago.

La medida llega mientras alrededor de 9 millones de estadounidenses estan en mora con sus préstamos federales, de acuerdo con datos de junio de la entidad gubernamental recogidos por Associated Press.

El subsecretario de Educación, Nicholas Kent, declaró: “Nos complace ver que millones de prestatarios se benefician de esta ventaja temporal, que ya está impulsando las tasas de reembolso y mejorando la salud general de la cartera de préstamos estudiantiles federales”.

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Casi dos millones de personas con préstamos estudiantiles federales se inscribieron al débito automático para acceder a un descuento en la tasa de interés (REUTERS/Reba Saldanha/File Photo).

Cómo adherirse al pago automático

El beneficio no está disponible para todos los prestatarios. Podrán obtenerlo únicamente tanto estudiantes como padres que cuenten con préstamos federales directos otorgados a partir del 1 de julio de 2012.

Además, el Departamento detalló que quienes hayan estado inscriptos en el programa SAVE (Saving on a Valuable Education) deberán seleccionar un plan de pago vigente y legal antes de poder acceder al beneficio.

Desde el 1 de julio, a las personas que ya tenían habilitado el débito automático se les aplicó automáticamente el descuento. Estos prestatarios contaban con una bonificación del 0,25% en la tasa de interés. Con la nueva medida, se incorporó un 0,75% adicional, lo que permite alcanzar una rebaja total del 1%.

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La bonificación regirá únicamente mientras se mantenga activo el débito automático. Quienes aún no estén adheridos deberán completar los siguientes pasos:

Ingresar a la cuenta del administrador del préstamo estudiantil. Elegir la opción de pago automático. Cargar los datos bancarios para que se retire automáticamente el pago mensual de la cuenta corriente o de ahorros. Confirmar el monto de los pagos.

La bonificación en la tasa de interés se mantendrá activa hasta junio de 2028 (REUTERS/Ryan Murphy/File Photo).

Los préstamos en mora deben consolidarse antes de activar el débito automático

Al mismo tiempo, aquellos con préstamos estudiantiles federales en mora deberán consolidar los créditos elegibles antes de poder adherirse al pago automático. El trámite permite reunir varios préstamos en uno solo, con tasa fija y una cuota mensual única. La gestión suele demorar alrededor de 60 días.

Como alternativa a la consolidación, los deudores pueden comunicarse con la entidad que posee el préstamo y solicitar un programa de rehabilitación. Ese mecanismo establece un plan de pagos reducido y, después de cinco pagos cumplidos, pone fin al embargo salarial.

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Por ahora, continúan suspendidos los cobros involuntarios de préstamos estudiantiles federales. La administración de Donald Trump aplazó sus planes de retener parte de los salarios de los prestatarios en mora.