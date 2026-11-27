El Programa de Congelación del Alquiler de Nueva York elevó el límite de ingresos a USD 75.000 anuales para incorporar a más de 5.000 hogares (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

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El Programa de Congelación del Alquiler de Nueva York amplió de USD 50.000 a USD 75.000 anuales el límite de ingresos por hogar.

La medida habilita a más adultos mayores y personas con discapacidad a solicitar que su renta quede protegida frente a futuros aumentos y, según la administración municipal, podría alcanzar a más de 5.000 hogares adicionales.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el cambio el 25 de noviembre. La modificación rige con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2026 y alcanza a los programas Senior Citizen Rent Increase Exemption (SCRIE) y Disability Rent Increase Exemption (DRIE), administrados por el Departamento de Finanzas de la ciudad.

Para acceder, no basta con estar dentro del nuevo tope de ingresos. El solicitante debe cumplir las condiciones de edad o discapacidad, vivir en una vivienda admitida por el programa y destinar más de un tercio de los ingresos mensuales del hogar al alquiler.

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La medida anunciada por la administración municipal rige con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2026 para los programas SCRIE y DRIE (REUTERS/Jeenah Moon)

Los hogares con ingresos de hasta USD 75.000 pueden solicitar el beneficio

Pueden postularse al programa SCRIE los inquilinos de 62 años o más que residan en Nueva York, figuren en el contrato de alquiler o la orden de renta y cumplan el resto de los requisitos. El programa DRIE está dirigido a personas de 18 años o más que perciban prestaciones por discapacidad reconocidas.

En ambos casos, el ingreso anual combinado de todos los integrantes del hogar en el año calendario anterior debe ser de USD 75.000 o menos. La ciudad contabiliza ingresos imponibles y no imponibles para determinar la elegibilidad.

También se exige que la renta mensual sea superior a un tercio de los ingresos mensuales del hogar. Por ejemplo, una familia con ingresos de USD 3.600 por mes deberá pagar más de USD 1.200 de alquiler.

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Un pago de USD 1.250 cumpliría esa condición, mientras que uno de USD 1.200, equivalente exactamente a un tercio, no alcanzaría el requisito.

SCRIE protege a adultos mayores y DRIE cubre determinadas prestaciones por discapacidad

La exención SCRIE está disponible para personas mayores de 62 años. Para solicitar DRIE, además de tener 18 años o más, se debe recibir alguna de las prestaciones admitidas, como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), una pensión o compensación por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos o determinados beneficios del Servicio Postal.

También puede reunir los requisitos quien reciba Medicaid vinculado a una discapacidad, siempre que haya cobrado previamente SSI o SSDI. En determinadas situaciones, las personas con derechos de sucesión reconocidos sobre el apartamento pueden acceder al beneficio aunque no sean las titulares originales del contrato.

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Los solicitantes deben destinar más de un tercio de los ingresos mensuales del hogar al pago del alquiler para calificar a la protección (REUTERS/Jeenah Moon)

La vivienda debe ser la residencia principal del solicitante. Entre las unidades elegibles figuran los apartamentos de renta estabilizada, controlada o regulada; algunos inmuebles de los programas Mitchell-Lama; cooperativas de Housing Development Fund Corporation (HDFC); y otras categorías específicas contempladas por la ciudad.

Las viviendas públicas de NYCHA, los apartamentos sin regulación de renta, los subalquileres y, en general, los hogares que ya reciben ciertos subsidios de alquiler no califican.

La renta queda fijada y el propietario recibe un crédito fiscal por la diferencia

Una vez aprobada la solicitud, el inquilino queda exento de pagar la mayor parte de los aumentos de renta futuros cubiertos por el programa.

La renta congelada se establece sobre la base del alquiler legal previo o de un tercio del ingreso mensual total del hogar, según cuál de los dos montos sea mayor.

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El propietario recibe un crédito contra el impuesto a la propiedad por el importe del incremento del que queda exento el inquilino. El beneficio debe renovarse y puede perderse si cambian las condiciones de elegibilidad, incluido el nivel de ingresos o la proporción que representa el alquiler dentro del presupuesto familiar.

“El aumento de los alquileres amenaza la posibilidad de que demasiados adultos mayores y neoyorquinos con discapacidad permanezcan en los hogares y las comunidades que aman”, afirmó Mamdani al anunciar la ampliación.

El alcalde Zohran Mamdani afirmó que el incremento en los precios del alquiler amenaza la permanencia de adultos mayores y personas con discapacidad en la ciudad (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad revisará algunas solicitudes rechazadas por el límite anterior

El Departamento de Finanzas informó que revisará las solicitudes iniciales presentadas desde el 1 de julio de 2026 que fueron rechazadas por superar el anterior límite de USD 50.000, a fin de determinar si cumplen los requisitos bajo el nuevo tope de ingresos.

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Las personas que hayan recibido una denegación pueden comunicarse con el 311 y conservar la carta de rechazo para consultar si su caso puede ser reconsiderado.

Las nuevas solicitudes, la herramienta de elegibilidad y la información para renovar están disponibles en el sitio del Programa de Congelación del Alquiler de la ciudad de Nueva York.