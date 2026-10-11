Cinco familiares murieron en un aparente homicidio seguido de suicidio en el sur de Georgia

Cinco integrantes de una familia murieron en un aparente homicidio seguido de suicidio en Douglas, Georgia (Google Maps)

Guardar

Cinco integrantes de una misma familia murieron en la noche del viernes 9 de octubre en una residencia de Douglas, Georgia, en lo que las autoridades describieron como un aparente homicidio múltiple seguido de suicidio.

El hecho ocurrió pasadas las 23 en el domicilio ubicado en 1807 Robin Lane, en el barrio Touchton Woods, y fue reportado inicialmente como un tirador activo, informó Associated Press.

PUBLICIDAD

Cuatro adultos fueron hallados muertos dentro de la vivienda cuando llegaron los agentes del Departamento de Policía de Douglas y los ayudantes de la Oficina del Alguacil del Condado de Coffee.

Una quinta víctima fue trasladada con vida al Coffee Regional Medical Center, donde falleció poco después. Según los investigadores, todos los involucrados —incluyendo al agresor— eran miembros del mismo núcleo familiar que habitaba el inmueble. No se identificó amenaza alguna para el resto de la comunidad.

Los agentes del Departamento de Policía de Douglas hallaron a cuatro adultos sin vida en la residencia de Robin Lane (WJCL News)

La llamada previa y un detalle que anticipó la tragedia

Horas antes del tiroteo, una de las víctimas había contactado a las autoridades. El jefe de policía Brannen Pruette explicó en conferencia de prensa que la llamada fue realizada por la mujer, quien sería la esposa del agresor.

PUBLICIDAD

En esa comunicación, ella se quejó de que su marido estaba fumando dentro de la casa y dijo que el humo “la estaba matando”. La mujer fue trasladada al mismo centro médico al que más tarde sería llevada sin vida.

Las circunstancias que separan esa primera llamada del desenlace fatal no fueron detalladas por las autoridades, que calificaron el caso como una investigación activa y en curso.

“Basándonos en los hallazgos preliminares, los investigadores creen que este incidente fue un aparente homicidio-suicidio involucrando a familiares directos que residían juntos en el hogar”, afirmó Pruette ante la prensa.

Los cuerpos fueron trasladados al laboratorio forense de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) para la realización de autopsias.

Una de las víctimas llamó a las autoridades horas antes del tiroteo para reportar una discusión doméstica (Instagram/@georgia_police_fire_pictures)

Las identidades permanecen sin divulgar mientras se notifica a los familiares

La policía no divulgó los nombres, edades ni relaciones exactas de las víctimas. Pruette indicó que esa información se retendría hasta completar las notificaciones a los deudos y concluir los procedimientos investigativos iniciales. Cualquier dato verificado sería publicado en las plataformas sociales del departamento a medida que la pesquisa avance.

PUBLICIDAD

Quien desee aportar información puede comunicarse con el investigador B. Osteen (al 912-384-2222). Mientras que, para declaraciones anónimas, el Departamento de Policía de Douglas habilitó una línea de denuncias confidenciales (al 912-260-3600).

La Oficina de Investigaciones de Georgia trasladó los cuerpos al laboratorio forense para la realización de las autopsias (Google Maps)

El caso se enmarca en un patrón de violencia doméstica reciente en la zona

El administrador municipal Charlie Davis señaló que este es el segundo caso de homicidio-suicidio registrado en Douglas y el Condado de Coffee en un período de tres meses. El primero ocurrió en el área de Bryan Street. “La violencia doméstica no conoce raza, no conoce religión, no conoce ubicación geográfica”, afirmó Davis durante la conferencia de prensa del sábado.

El hecho adquirió una dimensión simbólica adicional por el momento en que ocurrió: octubre es el mes de concientización sobre la violencia doméstica a nivel nacional en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El alcalde de Douglas, Tony Paulk, subrayó que este tipo de violencia “no es simplemente un asunto privado de familia, sino una preocupación de seguridad pública y comunitaria”.

El alcalde Tony Paulk afirmó que la violencia doméstica representa una problemática de seguridad pública (WJCL News)

La comunidad y los funcionarios llaman a colaborar

El alguacil Fred Cole describió la escena como devastadora para quienes respondieron al llamado.

“Cinco personas perdieron sus vidas, y sus familiares y amigos amanecieron sufriendo hoy. Fue una escena muy dura para todos los involucrados”, dijo Cole, quien pidió a la comunidad recordar también el peso emocional que cargan los oficiales, paramédicos, despachadores y personal médico que trabajaron en el lugar.

Tanto Cole como Davis instaron al público a mantenerse alejado del domicilio de Robin Lane, a fin de respetar el duelo de los familiares.

PUBLICIDAD

Davis hizo una convocatoria directa a quienes atraviesen situaciones de crisis emocional: “Si estás sufriendo, no deberías lastimarme a ti mismo ni a otros. Pedir ayuda es una señal de fortaleza, y una conversación puede cambiar una situación”.

Un tiroteo en una fiesta comunitaria en la localidad de Viena dejó dos muertos y decenas de heridos el fin de semana previo (WMAZ TV)

La investigación continúa abierta. La Associated Press informó además que el fin de semana anterior, dos personas murieron y 35 resultaron heridas en un tiroteo durante una fiesta de barrio en Viena, otra localidad pequeña ubicada aproximadamente a una hora al norte de Douglas.