Trump aseguró tener “información” para descartar que el CEO de Nvidia represente una amenaza para la seguridad de EEUU (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves por la noche que dispone de suficiente información para descartar que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, represente una amenaza para la seguridad nacional, pese a las sospechas sobre sus vínculos con China y posibles violaciones de los controles de exportación de semiconductores. “Creo que no hay ningún problema con él”, declaró el mandatario a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Consultado por la AFP sobre cómo podía estar tan seguro cuando el Departamento de Justicia afirmó que no había realizado ninguna investigación sobre Huang, Trump respondió que su convicción se basaba en “la información que tengo, que es muy abundante”.

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La controversia en torno al empresario surgió después de que trascendiera que había mantenido una relación amorosa con Alice Huang, señalada como presunta espía china, cuya empresa podría haber ayudado a Beijing a obtener chips avanzados, en posible incumplimiento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones. El ejecutivo también admitió otras relaciones extramatrimoniales, entre ellas con al menos dos empleadas de Nvidia.

La renuncia de Huang a principios de mes provocó una caída de las acciones de la compañía, antes de que la junta directiva resolviera restituirlo en el cargo y los títulos recuperaran parte de las pérdidas. Trump reconoció que él y otros funcionarios de su administración trabajaron entre bastidores para impulsar esa decisión.

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“Simplemente vi lo que estaba pasando con la empresa, lo que estaba pasando con las acciones, y creo que es algo fantástico que él regrese”, afirmó. “Creo que hice algo grandioso por nuestro país e incluso por el mundo”, agregó sobre su intervención.

“Simplemente vi lo que estaba pasando con la empresa, lo que estaba pasando con las acciones, y creo que es algo fantástico que él regrese”, afirmó Trump (REUTERS)

En una entrevista exclusiva con The New York Post a comienzos de la semana, el mandatario también manifestó su respaldo al empresario ante las próximas comparecencias en el Congreso, donde deberá responder sobre sus vínculos con China y las sospechas de posibles incumplimientos de los controles de exportación de chips.

Huang deberá presentarse el próximo martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el jueves ante una audiencia del Comité Bancario del Senado. Trump consideró que no necesita acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas frente a la autoincriminación.

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“No creo que necesite acogerse a la Quinta Enmienda. Creo que es una historia interesante para la gente”, sostuvo. Luego agregó: “Creo que quiero que simplemente diga la verdad. Sus abogados tendrán que asesorarlo, pero siempre lo consideré una persona 100% transparente y, ya saben, muy inteligente”.

Consultado sobre la posibilidad de concederle un indulto presidencial ante eventuales cargos penales, Trump respondió: “Siempre es una opción, supongo, pero no creo que sea necesario”.

El presidente también reconoció que no conocía todos los detalles sobre las relaciones extramatrimoniales que Huang admitió ante la compañía. “Realmente no me metí en eso. Me ocupé del negocio de los chips, mucho más que del negocio del sexo”, bromeó.

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Huang deberá presentarse el próximo martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el jueves ante una audiencia del Comité Bancario del Senado (REUTERS)

La reincorporación del ejecutivo generó cuestionamientos de legisladores demócratas y republicanos, que reclamaron explicaciones sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional y el eventual incumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores hacia China. El senador republicano por Louisiana John Kennedy anticipó un interrogatorio exigente y pronosticó que Huang podría acogerse a la Quinta Enmienda.

Trump defendió su intervención ante la junta directiva y sostuvo que la elección de un reemplazante inadecuado podría perjudicar los intereses estadounidenses. “Si Nvidia elegía a la persona equivocada, eso habría sido algo terrible para nuestro país en muchos sentidos”, afirmó.

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El mandatario también vinculó el futuro de la compañía con la competencia tecnológica entre Washington y Beijing. Consideró que el éxito de Nvidia resulta fundamental para que Estados Unidos conserve su ventaja en inteligencia artificial y reconoció que evalúa la posibilidad de que el Gobierno adquiera una participación accionaria en la empresa.

Como antecedente, mencionó el acuerdo con Intel, que el año pasado cedió al Estado estadounidense el 10% de su participación. “Lo pensé. Dije: ‘Sabes, tal vez debería hacerlo’, pero no lo planteé en este momento. Probablemente no sea demasiado tarde”, señaló sobre la posibilidad de adquirir acciones de Nvidia.

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(Con información de AFP)