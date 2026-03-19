Un hombre mató a su esposa y a su hijo de 6 años y luego se suicidó en su casa en Estados Unidos

La familia Richardson fue hallada muerta en su domicilio de Youngsville en un caso investigado como doble homicidio seguido de suicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia fue hallada muerta en su domicilio de Youngsville, Louisiana, la tarde del domingo 15 de marzo, tras un hecho que la Oficina del Sheriff del Condado Lafayette investiga como un doble homicidio seguido de suicidio. La policía identificó a Brett Richardson, de treinta y seis años, como el responsable de disparar y matar a su esposa Kasie Richardson, de treinta y tres años, y a su hijo de seis años, antes de quitarse la vida. El caso, confirmado por autoridades y reportado por la revista de actualidad People, provocó pronunciamientos de organizaciones sobre la violencia doméstica en Estados Unidos.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado Lafayette, los agentes acudieron al domicilio de la familia Richardson, en la cuadra 500 de Braxton Drive, tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de personas sin vida. Los oficiales encontraron a los tres integrantes de la familia con heridas de bala y sin signos vitales. El sheriff informó que no había otras personas en la vivienda al momento del suceso y que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias.

Este suceso ocurre durante un aumento de los casos de homicidio-suicidio familiares en diferentes regiones de Estados Unidos. Organizaciones y autoridades han reiterado la importancia de los sistemas de prevención, así como la necesidad de canales de apoyo accesibles para víctimas de violencia doméstica, según datos difundidos por People y entidades como la National Domestic Violence Hotline.

¿Qué ocurrió en la vivienda de Youngsville?

La tarde del 15 de marzo, la Oficina del Sheriff del Condado Lafayette recibió un reporte sobre un posible incidente dentro de una residencia familiar en Youngsville. Al llegar, los agentes hallaron muertos a Brett Richardson, a su esposa Kasie Richardson y a su hijo menor. Las autoridades confirmaron que las víctimas presentaban heridas de bala. De acuerdo con la investigación inicial reseñada por People, todo apunta a que el hombre habría disparado primero contra su pareja y su hijo y luego se suicidó.

El sheriff precisó que no había otras personas en la vivienda durante el tiroteo. Además, las autoridades aseguraron la escena, iniciaron la recolección de pruebas y solicitaron la colaboración de la oficina forense para establecer la cronología exacta de los hechos. Según People, la investigación sigue en desarrollo, sin que hasta el momento se hayan revelado hipótesis sobre los motivos detrás del crimen.

Brett Richardson fue identificado como el responsable de la muerte de su esposa Kasie Richardson y su hijo de seis años en Louisiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes eran las víctimas?

Kasie Richardson tenía treinta y tres años y era madre del niño de seis años que también perdió la vida en el hecho, según confirmaron los informes policiales citados por People. No se han divulgado mayores datos sobre la actividad laboral, formación o vida social de la familia. Hasta la fecha, la policía y los vecinos consultados por People no han mencionado antecedentes de violencia doméstica ni reportes previos en ese domicilio.

Un residente del área declaró al diario local The Acadiana Advocate, citado en People, que “el niño solía saludar a los vecinos y jugaba afuera con frecuencia”, mientras que describió al padre como “un hombre de pocas palabras”. Las autoridades han evitado revelar información privada de la familia, priorizando la confidencialidad y el respeto hacia los allegados.

¿Qué dice la policía de Lafayette sobre el caso?

La Oficina del Sheriff del Condado Lafayette informó sobre el suceso y transmitió condolencias a los familiares y a la comunidad. El sheriff expresó, en declaraciones recogidas por People: “Nuestros pensamientos están con quienes han resultado afectados por esta tragedia”. Además, la institución subrayó que la investigación permanece abierta y que se seguirán todas las líneas posibles para esclarecer los hechos.

El operativo policial incluyó el despliegue de equipos forenses y la revisión de cámaras de seguridad de la zona. La policía también tomó testimonios a vecinos y personas cercanas a la familia Richardson, según confirmaron fuentes institucionales a People. Por el momento, las autoridades no han indicado la existencia de amenazas previas ni la intervención de terceras personas.

¿Cuál es el contexto de la violencia familiar en Estados Unidos?

Según cifras citadas por People y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 se registraron más de 1.200 casos de homicidio-suicidio asociados a conflictos familiares en Estados Unidos. Este elevado número refleja —según especialistas en prevención de violencia familiar consultados por la revista— la permanencia de factores como el acceso a armas de fuego, la dificultad para acceder a ayuda oportuna y la insuficiencia de intervención temprana ante señales de riesgo.

La National Domestic Violence Hotline mantiene disponible una línea gratuita y confidencial, atendida las 24 horas y en más de 170 idiomas, para quienes se encuentren en situaciones de riesgo. El número habilitado es 1-800-799-7233, y también se puede acceder a información y orientación en thehotline.org. People destaca la relevancia de estos recursos y recomienda que familiares, amigos o conocidos de posibles víctimas contacten a las autoridades ante cualquier sospecha de violencia.

La policía de Lafayette confirmó la ausencia de antecedentes de violencia doméstica previos en la vivienda de los Richardson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas se han tomado tras el incidente?

Las autoridades del Condado Lafayette incrementaron la presencia policial en la zona y han ofrecido apoyo psicológico a la comunidad y a los allegados de la familia afectada. People detalla que el sheriff pidió a los residentes que colaboren con la investigación facilitando cualquier dato relevante. La policía ha reiterado el llamado a utilizar las líneas de ayuda y a denunciar cualquier indicio de violencia intrafamiliar.

Según People, el caso ha generado preocupación entre los residentes de Youngsville, quienes manifestaron sorpresa por lo sucedido y aseguraron que nunca habían detectado señales de conflicto en la familia Richardson. “Esto nadie lo esperaba”, señaló un residente citado por el diario local The Acadiana Advocate en la cobertura de People.

¿Cómo afecta este caso a la comunidad y qué se espera ahora?

El doble homicidio y suicidio ocurrido en Youngsville ha tenido un impacto en la percepción de seguridad de la comunidad, que ahora discute la importancia de la prevención y la intervención temprana en casos de violencia doméstica. Las autoridades del Condado Lafayette continúan con la investigación y han prometido actualizar la información a medida que avancen las pericias forenses y las entrevistas con allegados y vecinos de la familia Richardson, según reiteró People.

La policía local y las organizaciones de protección han intensificado la difusión de los recursos de asistencia disponibles para evitar tragedias similares. El caso sigue bajo la atención de autoridades estatales y nacionales, que analizan posibles mejoras en los protocolos de intervención y asistencia a víctimas.