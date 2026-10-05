Tiroteo masivo en una fiesta local del sur de Georgia: al menos dos muertos y más de 30 heridos

Un tiroteo en la ciudad de Vienna dejó dos personas muertas y 35 heridas durante la madrugada del domingo (WMAZ TV)

Guardar

Durante la madrugada del domingo, mientras más de 1.000 personas celebraban una fiesta de bienvenida en las calles de Vienna, una pequeña ciudad rural del sur de Georgia, comenzaron a sonar los primeros disparos. Como consecuencia, dos jóvenes murieron y 35 personas resultaron heridas en lo que las autoridades describieron como uno de los episodios de violencia armada más graves en la historia reciente del condado.

Las víctimas fatales fueron identificadas por el sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, como Ja’Quavion Aderious Jackson, de 21 años, oriundo de Cordele, y Macaleb Malik Jackson, de 23, de Hawkinsville.

PUBLICIDAD

Ambos fueron hallados muertos en el bloque 600 de Pine Street y fueron declarados muertos en la escena, con heridas de bala fatales, según informó el forense del condado, Brett Walls.

De acuerdo con medios locales como WMAZ TV, las autopsias estarán a cargo de la Oficina del Médico Forense de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés). Aún no se confirmó si los dos hombres tenían algún vínculo familiar.

El sheriff del condado de Dooly identificó a las personas fallecidas en el lugar como Ja'Quavion Aderious Jackson y Macaleb Malik Jackson (WMAZ TV)

Al menos 50 disparos se oyeron en dos puntos distintos del vecindario

La fiesta se extendía sobre un radio de cuatro cuadras en torno a Pine Street, una arteria del centro de Vienna, ciudad de unos 4.000 habitantes ubicada a unos 210 kilómetros (130 millas) al sur de Atlanta.

PUBLICIDAD

Según Peavy, se dispararon más de 50 tiros en al menos dos ubicaciones separadas por una cuadra de distancia. Unidades de la Oficina del Sheriff estaban desplegadas en los extremos del área cuando comenzó el tiroteo; mientras respondían al primer foco de fuego, nuevos disparos se produjeron a una cuadra de allí.

De los 35 heridos, la “mayoría” sufrió heridas de bala, confirmó el agente especial a cargo de la GBI, Jerry Jones, en una rueda de prensa. Las edades de los afectados van de los 14 a los 51 años.

Muchas personas fueron trasladadas a hospitales de la región; 26 llegaron a Crisp Regional Hospital, en Cordele, a unos 14 kilómetros de la escena. Dos de ellas requirieron cirugía de urgencia, otras dos fueron derivadas a centros especializados y varias permanecen hospitalizadas en estado crítico.

PUBLICIDAD

Un número no especificado de heridos no fue producto del tiroteo sino de atropellamientos: varios asistentes cayeron bajo las ruedas de vehículos cuando intentaban huir en masa del lugar.

Las fuerzas de seguridad reportaron más de 50 disparos efectuados en dos puntos distintos de la calle Pine (WMAZ TV)

La fiesta comenzó el viernes sin incidentes

La convocatoria era parte de la “semana de homecoming del Dooly County High School”, cuya selección de fútbol americano había ganado un partido el viernes por la noche. Peavy precisó que la primera jornada de celebraciones transcurrió con normalidad y que los vecinos mostraron “respeto” hacia el despliegue policial. La noche del sábado y madrugada de domingo fue, en sus palabras, “una historia diferente”.

Alrededor de 22 oficiales estaban apostados en los alrededores cuando comenzaron los primeros disparos. El sheriff reconoció que, en un primer momento, tanto el personal de seguridad como varios asistentes confundieron los estallidos con fuegos artificiales con los tiros que comenzaron desde las 1:25 aproximadamente.

PUBLICIDAD

“Era tan congestionado y denso que llegar a las personas que necesitaban ayuda y moverse entre la multitud era casi imposible”, dijo Peavy. El funcionario, con 42 años de carrera, calificó la situación como la que más lo tomó por sorpresa en toda su trayectoria.

La testigo Ashley Gee, de 30 años, oriunda del condado de Turner, describió al Atlanta Journal-Constitution una descarga continua de disparos que comparó con sonidos: “Como una ametralladora. Una persona corrió y todos empezaron a correr”.

Los agentes de policía apostados en los alrededores confundieron los primeros balazos con detonaciones de fuegos artificiales (POLICÍA DE VIENNA)

La escena fue declarada “horrorosa” y los hospitales se colmaron de heridos

Walls, el forense, la calificó como una escena “horrorosa” y señaló que, si bien docenas resultaron baleados, aproximadamente una docena de personas sufrió lesiones al intentar escapar. “Esto no debería pasar en un pueblo pequeño. Es algo que uno escucha en las noticias de las ciudades grandes”, señaló en WMAZ TV, agregando que incluso en urbes mayores sería inusual un número semejante de víctimas.

PUBLICIDAD

El bloque de violencia no fue el único en la región ese fin de semana: una semana antes, 12 adolescentes habían sido baleados durante una fiesta de cumpleaños en un parque de Macon, ciudad ubicada unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Vienna.

La investigación avanza sin detenidos ni móvil confirmado

Más de 24 horas después del tiroteo, las autoridades no realizaron ningún arresto ni identificaron a posibles sospechosos. El director de la GBI, Chris Hosey, declaró que la agencia no quería “presumir sobre qué lo causó” y pidió cautela ante versiones sin confirmar.

Mientras que la portavoz de la GBI, Lydia Bullard, declinó responder preguntas de la prensa, citando la investigación en curso.

La GBI tomó el caso a solicitud de la Oficina del Sheriff del condado de Dooly. El organismo instó a quienes tengan información a comunicarse con su Oficina Regional de Investigación en Perry al (478) 987-4545, presentar datos de forma anónima (llamando al 1-800-597-8477), a través del sitio web de Georgia Gov o mediante la aplicación móvil See Something, Send Something.

PUBLICIDAD

La Oficina de Investigación de Georgia asumió la pesquisa del caso sin registrar personas detenidas ni un móvil confirmado (WMAZ TV)

Una vez concluida la investigación, el expediente será remitido a la Fiscalía del Circuito Judicial de Cordele para su eventual procesamiento.

El superintendente escolar del condado, Sherrod Willaford, confirmó que la fiesta no era un evento organizado por el colegio, aunque reconoció que su impacto “puede alcanzar a muchos de nuestros estudiantes, familias y personal”. Las escuelas retomaron actividades este lunes con medidas de seguridad adicionales cuya naturaleza no fue especificada.