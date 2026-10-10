EN VIVO Huracán Isaías: el ciclón cayó a categoría 1 tras tocar tierra y reportan 688.000 usuarios sin energía

El huracán Isaías azotó la costa del Golfo de Estados Unidos al tocar tierra el viernes 9 de octubre por la noche, trayendo consigo una marejada ciclónica potencialmente mortal y vientos de 185 km/h.

El huracán Isaías se debilitó a categoría 1 tras tocar tierra el viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El organismo reportó vientos máximos sostenidos de 144 km/h, correspondientes a la categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson. Al ingresar a tierra, alrededor de las 20:30 hora local (01.30 GMT) el ciclón registraba vientos de 165 kilómetros por hora.

El paso del fenómeno dejó lluvias intensas, árboles caídos, calles obstruidas por escombros y farolas dañadas. Medios locales informaron que más de 512.000 clientes de Florida y Alabama quedaron sin suministro eléctrico.

Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y movilizó a unos 5.000 integrantes de la Guardia Nacional para apoyar la respuesta. Varias localidades ordenaron evacuaciones en zonas vulnerables, mientras las autoridades alertaron sobre posibles cortes prolongados de energía y daños en infraestructuras.