EN VIVO Huracán Isaías: el ciclón cayó a categoría 1 tras tocar tierra y reportan 688.000 usuarios sin energía

El huracán Isaías se debilitó a categoría 1 tras tocar tierra el viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El organismo reportó vientos máximos sostenidos de 144 km/h, correspondientes a la categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson. Al ingresar a tierra, alrededor de las 20:30 hora local (01.30 GMT) el ciclón registraba vientos de 165 kilómetros por hora.
El paso del fenómeno dejó lluvias intensas, árboles caídos, calles obstruidas por escombros y farolas dañadas. Medios locales informaron que más de 512.000 clientes de Florida y Alabama quedaron sin suministro eléctrico.
Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y movilizó a unos 5.000 integrantes de la Guardia Nacional para apoyar la respuesta. Varias localidades ordenaron evacuaciones en zonas vulnerables, mientras las autoridades alertaron sobre posibles cortes prolongados de energía y daños en infraestructuras.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Donald Trump habló sobre Isaías: “Lo estamos siguiendo muy de cerca”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Casa Blanca sigue de cerca la evolución del huracán Isaías, al regresar esta noche a la Casa Blanca en helicóptero desde Syracuse, Nueva York.
“Estamos vigilando muy de cerca el huracán”, respondió Trump ante una pregunta de periodistas y agregó: “Creemos que lo tenemos bajo control, pero lo estamos vigilando muy, muy de cerca”.
Reportan más de 600 mil usuarios sin energía
Alrededor de 668.000 clientes permanecían sin electricidad en Alabama, Florida y Georgia a última hora de la noche, tras el paso del huracán Isaias, según el sitio de seguimiento PowerOutage.us.
Florida concentraba la mayor cantidad de cortes, con unos 409.000 usuarios sin suministro, después de que el ciclón tocara tierra cerca de las 20:30, hora local, en el Panhandle del estado.
En Alabama, cerca de 234.000 clientes no tenían electricidad hacia las 23, hora local, de acuerdo con la plataforma.
Georgia registraba unos 26.000 cortes de energía mientras Isaias avanzaba hacia el norte y amenazaba con afectar al resto del sureste de Estados Unidos.
Imágenes de los daños y cortes de energía en Florida
Las tormentas obligaron a cancelar la mayoría de los vuelos en varios aeropuertos de Florida
Según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware, todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach fueron cancelados el viernes, afectando a 39 llegadas y 39 salidas programadas.
En el Aeropuerto Internacional de Pensacola, se cancelaron 74 vuelos, lo que representa el 78% de las llegadas programadas y el 70% de las salidas programadas. Además, se cancelaron 47 vuelos en el Aeropuerto Internacional Northwest Florida Beaches, lo que representa el 65% de las llegadas programadas y el 46% de las salidas.
Isaías se debilitó hasta convertirse en un huracán de categoría 1
El huracán Isaías disminuyó su categoría a 1 a las 22, hora central de Estados Unidos, con vientos sostenidos de 145 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. El sistema avanzaba hacia el norte a 32 kilómetros por hora sobre el extremo occidental del Panhandle de Florida, en dirección a Alabama.
El organismo prevé un mayor debilitamiento durante la noche, aunque las ráfagas intensas continuarán tierra adentro hasta el sábado. La marejada ciclónica, las inundaciones repentinas y los tornados seguían como amenazas para la población.
Destrozos al oeste de Destin, en Florida
En Pensacola, a unos 80 kilómetros al oeste de Destin, en Florida, un reportero de la agencia AFP presenció cómo los fuertes vientos arrancaban los techos de algunas casas y negocios, y rompían las ramas de los árboles al cortarse la electricidad.
“Las cosas vuelan muy rápido, y nunca antes había visto un viento tan fuerte, así que es intenso, da miedo”, dijo Jonathan Ramos, un empleado del gobierno de 40 años, al medio en su hotel en Pensacola, donde se cortó la luz. “No recomiendo a la gente que viene aquí por diversión que haga eso”, agregó.
Los fuertes vientos de Isaías azotan a gran parte de la costa sur de Estados Unidos
Isaías toca tierra en Florida como huracán de categoría 2
El huracán Isaías, de categoría 2, tocó tierra este viernes cerca de Destin, Florida, con vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH). El organismo precisó que el ciclón ingresó a tierra alrededor de las 20:30, hora local.
“Una marejada ciclónica potencialmente mortal afecta la costa del Golfo, mientras que las peligrosas condiciones del huracán y las inundaciones repentinas se extienden tierra adentro”, alertó el CNH en su último comunicado.
Más de 418.000 hogares y comercios de Florida y Alabama permanecen sin electricidad tras el paso del huracán Isaias, de acuerdo con el sitio de seguimiento PowerOutage.us.
Florida concentraba la mayor parte de las interrupciones, con cerca de 300.000 clientes sin suministro eléctrico durante la noche. Los cortes más extendidos afectaban el oeste del Panhandle de Florida, además de zonas costeras y del sur de Alabama.
A las 19, hora del Este de Estados Unidos, ambos estados registraban en conjunto unos 100.000 cortes de energía, según el portal.