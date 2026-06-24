Escapó en avión privado tras un fraude de USD 142 millones a Medicare y ahora es la más buscada por el FBI

Un gran jurado acusó a Emylee Thai en 2022 por conspiración para cometer fraude al sistema de salud, defraudar al gobierno federal y pagar sobornos vinculados a un programa federal

Emylee Thai se convirtió en una de las dos nuevas incorporaciones a la lista de fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) por fraude, luego de que el Departamento de Justicia anunciara una operación contra el fraude al sistema de salud en Estados Unidos: 455 acusados, USD 6.500 millones en reclamaciones falsas y cooperación con al menos tres países.

Thai, propietaria de un laboratorio en Texas, enfrenta cargos por haber facturado a Medicare aproximadamente USD 142 millones en pruebas genéticas innecesarias entre 2019 y 2022, de los cuales el programa recibió pagos por alrededor de USD 95 millones.

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Emylee Thai ingresó a la lista de fugitivos más buscados del FBI en medio de una operación del Departamento de Justicia contra el fraude al sistema de salud por USD 6.500 millones (FBI )

Tras ser arrestada y liberada bajo fianza, cortó su monitor de tobillo y huyó del país en un avión privado con una identidad falsa. Las autoridades la ubican actualmente en Vietnam.

Cómo operó el esquema

El fraude de Thai funcionó a través de un sistema de sobornos: como dueña del laboratorio, contrató mercadólogos para que le enviaran órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare. A cambio, les pagaba un porcentaje de los reembolsos que obtenía del programa federal.

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Las pruebas genéticas que el laboratorio realizaba no eran médicamente necesarias y, en la mayoría de los casos, tampoco se usaban en el tratamiento de los pacientes. Medicare pagaba varios miles de dólares por beneficiario en cada caso.

Según la acusación, Emylee Thai operó un esquema de sobornos con mercadólogos que enviaban órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare (FBI )

El 11 de julio de 2022, un gran jurado la acusó formalmente de conspiración para cometer fraude al sistema de salud, conspiración para defraudar al gobierno federal y pago de sobornos vinculados a un programa federal de salud.

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La fuga y la búsqueda

Tras su arresto, Thai fue puesta en libertad bajo fianza con condiciones estrictas, entre ellas el uso de un dispositivo de monitoreo de ubicación. El 8 de diciembre de 2022, ese dispositivo dejó de funcionar. Al día siguiente, después de que los intentos de contactarla fracasaran, un juez emitió una orden de arresto federal.

La investigación determinó que Thai abandonó Estados Unidos en un avión privado rumbo a Vietnam con una identidad falsa. Su última ubicación conocida fue el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas.

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La última vez que vieron a Emylee Thai fue el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas

El 6 de julio de 2023, un tribunal federal del Distrito Sur de Texas emitió una segunda orden de arresto en su contra, esta vez por destrucción y alteración de registros en una investigación federal.

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 150.000 por información que conduzca a su arresto y condena; las personas con datos pueden llamar al 1-800-CALL-FBI. Thai también es conocida bajo los alias Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai.

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El contexto: la mayor operación de su tipo

La inclusión de Thai se enmarca en el National Health Care Fraud Takedown 2026: 455 acusados en 56 distritos federales, con cooperación de Estonia, Filipinas y Turquía para capturar fugitivos en el exterior.

Uno de ellos, Herb Kimble, buscado por un esquema de telemedicina de USD 1.200 millones, fue detenido en Filipinas cuatro días después de que el FBI publicara la lista. El otro nuevo incorporado es Khalid Satary, acusado de fraude en pruebas genéticas por USD 547 millones, que huyó tras ser liberado bajo fianza y se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.

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Esquemas millonarios y pacientes en riesgo

Entre los casos más graves, una enfermera practicante del Distrito Sur de Texas enfrenta cargos por un esquema de USD 906 millones en injertos de tejido innecesarios. El gobierno le incautó más de USD 30 millones en cuentas, un Ferrari de USD 594.000 y un collar Bulgari de USD 865.000.

La operación por fraude a Medicare y Medicaid también expuso esquemas por USD 906 millones y USD 89 millones, además de incautaciones por más de USD 182 millones (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

En Florida, un médico acusado en un esquema de USD 89 millones aprobaba resultados cardíacos de atletas universitarios en segundos, sin revisarlos. Un estudiante con el corazón agrandado, cuyo resultado firmó como normal, murió 24 días después durante una práctica de básquetbol.

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En total, la operación dejó USD 182 millones incautados y 295 acusados por fraude a Medicaid, la cifra más alta en la historia del Departamento. "No hay caso demasiado grande, esquema demasiado complejo ni escondite demasiado remoto“, declaró el Fiscal General Auxiliar Colin M. McDonald en el comunicado del Departamento de Justicia.