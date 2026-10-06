El momento del arresto de Wanying Zhang en Los Ángeles: las imágenes que muestran cómo el FBI la capturó antes de volar a Shanghái

El fiscal federal publicó las imágenes de su detención en el aeropuerto de Los Ángeles; las cámaras de un vecino en Seattle también la captaron filmando a su objetivo desde un SUV rentado (Fuente: CBS)

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Las imágenes recorrieron las redes sociales casi de inmediato: Wanying Zhang —también conocida como Heather Zhang—, esposada y flanqueada por agentes federales, que la escoltaron por los pasillos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) antes de que pudiera abordar un vuelo a Shanghái. El FBI la arrestó el domingo en ese aeropuerto, acusada de actuar como agente no registrada del gobierno de la República Popular China y de haber vigilado a familiares de un alto funcionario del gobierno de Taiwán en suelo estadounidense.

CBS News difundió primero el video de la detención; minutos después, el fiscal Bill Essayli publicó una versión más breve en su cuenta de X. El propio FBI distribuyó fotografías adicionales por sus canales oficiales.

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Según la denuncia penal federal, Zhang, de 34 años y residente de Irvine, California, enfrenta un cargo por operar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al fiscal general de Estados Unidos, tal como exige la ley federal. No estaba claro de inmediato si contaba con representación legal.

El FBI arrestó a Wanying Zhang en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba abordar un vuelo hacia Shanghái. (FBI)

Como establece el principio de presunción de inocencia, Zhang es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario más allá de toda duda razonable.

Wanying Zhang: qué muestran las imágenes del LAX

El material visual convirtió el caso en tendencia de inmediato. Essayli, primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California, publicó en X un video en el que se ve a Zhang escoltada por agentes a través del aeropuerto. Poco después, el FBI difundió fotografías adicionales tomadas durante el operativo. Ambos registros mostraban a la mujer con la misma ropa que vestiría al día siguiente en su primera audiencia judicial: campera blanca con cierre, pantalón deportivo y zapatillas blancas.

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Zhang compareció el lunes ante el juez federal Steve Kim en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles, con esposas en muñecas y tobillos. Solo habló para confirmar su nombre y que comprendía el cargo en su contra.

Las cámaras de seguridad registraron la presencia de Zhang en Seattle durante el seguimiento a la familia del hijo del presidente de Taiwán. (extrayendo crédito…)

El magistrado reprogramó la audiencia de detención para el miércoles —para que Zhang pudiera contratar un abogado defensor privado— y la dejó bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El mismo domingo del arresto, agentes federales también allanaron su domicilio en Irvine: una vecina del barrio dijo haber visto alrededor de diez agentes registrando la vivienda por la mañana.

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Quién es Heather Zhang, la agente inmobiliaria del condado de Orange acusada de espiar para China

Zhang es una ciudadana estadounidense naturalizada que trabajaba como corredora de bienes raíces en una zona residencial de Irvine, en el condado de Orange. Además de los videos del arresto, el Departamento de Justicia incorporó a la denuncia penal fotografías de Zhang junto a un presunto funcionario del gobierno chino.

Wanying Zhang enfrenta un cargo por operar como agente no registrada del gobierno chino y podría recibir una pena de hasta diez años de prisión. (Bill Essayli, First Assistant U.S. Attorney for the Central District of California via X/Handout via REUTERS)

Según la declaración jurada del agente especial del FBI Kevin Holt, el vínculo con Beijing se remonta a un excompañero de estudios de la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, con quien Zhang mantuvo contacto desde que ambos se graduaron, alrededor de 2014. Ese excompañero la habría presentado luego con otro funcionario del gobierno chino y ella estuvo en comunicación con ambos a lo largo de 2025.

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Las imágenes y videos que el FBI presentó como prueba de la vigilancia en Seattle

El material visual no se limitó al aeropuerto. De acuerdo con la acusación, el 1 de septiembre de 2025 Zhang y otra persona —identificada solo como “Individuo 1”— aterrizaron en Seattle, alquilaron un Nissan Rogue negro en el mostrador de Hertz del aeropuerto internacional y condujeron hasta la residencia del objetivo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron ese momento, y esas imágenes también forman parte del expediente judicial.

La presidencia de Taiwán calificó las acciones de vigilancia en suelo estadounidense como un caso de represión transnacional.

La prueba más contundente la aportó la cámara de un vecino: el registro muestra a Zhang y a su acompañante llegando a la casa alrededor de las 4:50 p.m. y aguardando dentro del SUV. Cuando el objetivo y su familia —incluidos niños— llegaron cerca de las 6 p.m., la filmación capturó a ambos sosteniendo sus teléfonos “de una manera que indica que estaban tomando fotos y/o videos de la familia”, según consta en la declaración jurada de Holt presentada ante el tribunal.

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Fuentes de las fuerzas de seguridad consultadas por CBS News y el Los Angeles Times identificaron al objetivo como Lai Ting-yu, hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te, quien reside en el área metropolitana de Seattle y trabaja como ingeniero. El FBI también compartió en redes sociales un artículo del New York Post que lo nombraba. La denuncia federal, sin embargo, no identifica a las víctimas por su nombre.

El itinerario atribuido a Zhang y sus mensajes a funcionarios chinos por WeChat

Según la acusación, en junio de 2025 Zhang viajó desde el sur de California a China, donde se reunió con funcionarios de la República Popular China (RPC) y recibió instrucciones de realizar vigilancia en suelo estadounidense. El 29 de agosto de ese año, Zhang y el “Individuo 1” volaron desde el Aeropuerto John Wayne, en Orange, hasta Las Vegas. Tres días después tomaron un segundo vuelo hacia Seattle y, al despegar, la acusada le envió a un funcionario de la RPC un mensaje que decía “Boarding now” (estoy abordando), junto con una fotografía de su tarjeta de embarque.

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Tras completar la vigilancia, Zhang le escribió al mismo funcionario por WeChat: “Lo vi, hombre joven, es el joven”. Cuando ese contacto le pidió unirse a una llamada de audio, respondió: “Estoy grabando en video”. También remitió las matrículas de los dos vehículos estacionados frente a la residencia. Registros de iCloud obtenidos mediante una orden judicial confirmaron el intercambio de fotos, videos e información de patentes entre Zhang y sus contactos en Beijing, de acuerdo con la declaración jurada.

Las autoridades interpretaron la reserva de último momento del vuelo y el uso breve del auto rentado como “métodos de oficio utilizados por oficiales de inteligencia extranjeros” para evitar ser detectados. La declaración jurada señala además que “la ubicación y las fotos de familiares cercanos de un alto funcionario taiwanés, incluidas fotos de sus hogares y autos, podrían ser útiles a la RPC si esta deseara obtener influencia sobre el presidente de Taiwán durante un eventual conflicto”.

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El caso Wanying Zhang y la represión transnacional china en Estados Unidos

El arresto generó reacciones inmediatas en distintos frentes. “La acusación central aquí —que Zhang, por encargo de la República Popular China, vigiló encubiertamente a familiares de un alto funcionario de un gobierno extranjero en Estados Unidos— es profundamente preocupante”, afirmó el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, en el comunicado del Departamento de Justicia. Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, describió el caso como “una operación de vigilancia encubierta dirigida por el gobierno chino en suelo estadounidense” y advirtió que el arresto demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar Beijing para “hacer avanzar sus objetivos”.

Desde Taipéi, la presidencia de Taiwán calificó lo ocurrido como “un caso típico de represión transnacional” —el término con que organismos internacionales denominan las acciones mediante las cuales un Estado hostiga o vigila a personas fuera de su jurisdicción— y agradeció a Washington por proteger a ciudadanos taiwaneses en el exterior.

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El caso se inscribe en una serie de investigaciones similares. En febrero de 2026, Yaoning Sun, un hombre de California, fue condenado a cuatro años de prisión federal por haber vigilado el viaje de la entonces presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen al sur del estado en 2023, también por instrucción del gobierno chino, según informó el Washington Post.

Zhang enfrenta un único cargo por actuar como agente no registrada de un gobierno extranjero, infracción que podría implicar una pena máxima de 10 años de prisión federal en caso de condena. La investigación está a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, y la fiscalía recae en Amanda B. Elbogen y Colin S. Scott, del Distrito Central de California, junto con el asesor principal Scott M. Lara, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.