Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

La salida de Mitchell Robinson hacia los Boston Celtics genera un vacío en la rotación interior de los New York Knicks (Geoff Burke-Imagn Images)

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La defensa del campeonato de los New York Knicks comienza con dos asuntos que pueden condicionar la profundidad de su plantel: la salida de Mitchell Robinson dejó un vacío en la rotación interior y Karl-Anthony Towns, Josh Hart y Miles McBride son elegibles para extender sus contratos.

El equipo afronta la pretemporada con Towns y Andre Drummond como únicos pívots con lugar asegurado, mientras evalúa alternativas para completar esa posición.

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Robinson se incorporó a los Boston Celtics como agente libre después de ocho temporadas en Nueva York. Los Knicks evitaron ingresar en el segundo nivel del impuesto de lujo y reemplazaron a su anterior suplente con Drummond, quien firmó por una temporada.

El cambio obliga al cuerpo técnico a reconstruir parte de la protección del aro y del rebote que aportaba Robinson.

Las negociaciones para la extensión del contrato de Karl-Anthony Towns por cuatro años y 276 millones de dólares continúan distantes (Brad Penner-Imagn Images)

Robinson deja una función defensiva que Drummond no replica

El pívot saliente ofrecía presencia cerca del aro, capacidad para defender el bloqueo directo y una producción de rebote ofensivo poco frecuente.

Según The Athletic, de haber reunido los minutos mínimos para clasificar en la tabla de líderes la campaña pasada, Robinson habría superado el récord de Dennis Rodman de porcentaje de rebotes ofensivos en una temporada.

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Drummond aporta experiencia y rebote, sobre todo en ataque, pero su perfil no es idéntico al de Robinson. Fred Katz, periodista de The Athletic, señaló que el veterano de 33 años ya no cuenta con la movilidad de sus primeras campañas.

Por eso, la composición de la segunda unidad y la cobertura defensiva en el pick and roll serán cuestiones a seguir durante los amistosos.

Los New York Knicks contrataron a Andre Drummond por una temporada para reemplazar a Mitchell Robinson y evitar el impuesto de lujo (Brad Penner-Imagn Images)

La necesidad de un tercer pívot se reflejó en el campamento. James Wiseman y Drew Eubanks llegaron con contratos Exhibit 9 y compiten por uno de los lugares que aún puede abrirse en el plantel de inicio de temporada.

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Wiseman fue el primer jugador sin contrato garantizado que ingresó desde el banco en el primer amistoso ante los Philadelphia 76ers y terminó con ocho puntos y cinco rebotes en nueve minutos; Eubanks tuvo una participación menor.

Wiseman, seleccionado con el número dos del draft de 2020, intenta recuperar continuidad después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo en el partido inaugural de la temporada 2024-25. El pívot disputó un único encuentro con los Indiana Pacers, en el que jugó menos de cinco minutos, antes de perderse el resto de esa campaña.

Eubanks ofrece una alternativa con más recorrido reciente en roles de relevo. La decisión adquiere relevancia porque los Knicks tienen solo dos centros establecidos, Towns y Drummond, para iniciar la defensa del título.

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Las extensiones de Towns, Hart y McBride plantean plazos diferentes

La cuestión salarial no se limita al puesto de pívot. Towns, Hart y McBride pueden negociar extensiones, aunque sus casos tienen condiciones y urgencias distintas.

La organización dispone de una opción de equipo de USD 22,4 millones para retener a Josh Hart en la temporada 2027-28 (Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images)

Towns es elegible para un acuerdo de hasta cuatro años y USD 276 millones, pero las conversaciones entre el jugador y la franquicia permanecían distantes, de acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic.

El contrato de Towns incluye una opción de jugador por USD 61 millones para 2027-28. Si no extiende, podrá elegir entre ejecutar esa cláusula o salir al mercado el próximo verano.

Su situación tendrá impacto en el margen de maniobra de Nueva York, que ya concentra una parte importante de su masa salarial en la alineación titular.

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Hart también puede extender, aunque el club posee una opción de equipo de USD 22,4 millones para 2027-28.

El alero dijo a fines de septiembre que no esperaba avances antes del arranque de la temporada regular, si bien manifestó su deseo de alcanzar un acuerdo. Esa opción da a la organización una herramienta de control adicional que no existe en el caso de McBride.

El base Miles McBride percibe USD 3,95 millones en la última temporada de su acuerdo contractual con el equipo (Vincent Carchietta-Imagn Images)

McBride transita la última temporada de la extensión por tres años y USD 13 millones que firmó en diciembre de 2023. Su contrato vence al final de la campaña 2026-27, cuando podrá ser agente libre sin restricciones.

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El base percibe cerca de USD 3,95 millones esta temporada y una eventual mejora salarial puede resultar difícil de absorber para un equipo que busca mantenerse por debajo del segundo nivel del impuesto de lujo.

Su aporte desde el banco, y el desarrollo de Tyler Kolek, pueden influir en la resolución de su futuro antes de la fecha límite de traspasos de febrero.

Towns seguirá como referencia de una ofensiva con varias vías de creación

La continuidad de Towns también importa por razones deportivas. Nueva York intentó utilizarlo como distribuidor desde el poste alto en la fase regular anterior y recuperó esa variante en los playoffs.

Esa fórmula permite alternar la conducción entre el pívot, Jalen Brunson y OG Anunoby, sin concentrar todas las decisiones ofensivas en un solo jugador.

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Anunoby y Mikal Bridges conservan un papel central en los costados de la cancha, mientras que Landry Shamet, José Alvarado, Jordan Clarkson, Pacôme Dadiet y Mohamed Diawara pelean por minutos en una rotación que combina jugadores consolidados y jóvenes.

La defensa del título dependerá de la respuesta de esa profundidad, pero las primeras definiciones pasan por cubrir la baja de Robinson y resolver los contratos de Towns, Hart y McBride antes de que esos temas se trasladen a la competencia.