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Los Knicks, campeones tras 53 años: quién es James Dolan, el polémico dueño que ahora levantó el trofeo

El ejecutivo que heredó el equipo en 1999 y lo condujo por su etapa más oscura pone fin al ciclo más largo sin título en la historia reciente de la NBA, con una franquicia valuada en casi 10.000 millones de dólares y un legado familiar redefinido

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El equipo de Nueva York se coronó con un apretado 94-90 ante los San Antonio Spurs y rompió una sequía histórica
El equipo de Nueva York se coronó con un apretado 94-90 ante los San Antonio Spurs y rompió una sequía histórica

Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA tras 53 años sin títulos, un logro que también marca un giro en la imagen de James Dolan, presidente ejecutivo del Madison Square Garden (MSG) y propietario del equipo. Considerado durante años una figura polémica en el deporte profesional, el empresario ve ahora cómo el éxito deportivo redefine su papel y reputación dentro y fuera de la cancha.

La victoria por 94-90 sobre los San Antonio Spurs selló una campaña histórica, impulsando la valoración del club y consolidando la fortuna de una familia ligada al negocio del entretenimiento y la televisión por cable.

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Ascenso y controversias de James Dolan

Según un artículo publicado en la revista Forbes Argentina, el triunfo deportivo corona la gestión de James Dolan, quien durante años fue blanco de críticas por parte de los aficionados y de la prensa especializada. El hombre, de 71 años, heredó la dirección del MSG en 1999 y, desde entonces, protagonizó episodios de enfrentamientos públicos, decisiones empresariales polémicas y disputas con figuras emblemáticas de los Knicks.

El ejecutivo asumió el control de la organización tras una carrera marcada por la influencia de su padre, Charles Dolan, fundador de Cablevision y pionero en la industria de la televisión por cable en Estados Unidos. Según detalló el informe, la fortuna conjunta de la familia Dolan asciende ahora a USD 7.000 millones, repartida entre James y sus cinco hermanos, excluyendo a los descendientes de su tío Larry Dolan, antiguo propietario de los Cleveland Guardians de la MLB.

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El propietario del Madison Square Garden ve cómo el campeonato de los New York Knicks le da un giro a años de polémicas y enfrentamientos,
El propietario del Madison Square Garden ve cómo el campeonato de los New York Knicks le da un giro a años de polémicas y enfrentamientos,

El valor de un imperio deportivo y mediático

El reciente título de los Knicks impulsó la valoración de la franquicia hasta USD 9.750 millones, posicionándola como la tercera más valiosa de la NBA. El otro club propiedad de James Dolan, los New York Rangers de la National Hockey League (NHL), alcanzó los USD 4.000 millones, según datos de Forbes.

La suma de ambos equipos supera la capitalización bursátil del Madison Square Garden, que ronda los USD 9.260 millones, y refleja el crecimiento del grupo, cuyas acciones aumentaron un 103% en el último año.

Además, la compañía Sphere Entertainment, responsable del recinto Sphere de Las Vegas y de cadenas deportivas regionales, casi triplicó su valor en bolsa desde 2024, reforzando la fortuna familiar ligada a la industria del entretenimiento y la televisión por cable en Nueva York.

De los años difíciles al éxito deportivo

El desembarco de Dolan en el MSG en 1999 coincidió con una de las etapas más irregulares de los Knicks. Entre 2000 y 2020, el equipo cambió reiteradamente de entrenadores, realizó traspasos cuestionados y apenas clasificó en diez ocasiones a los playoffs. En ese tiempo, la franquicia pagó sumas elevadas por fichajes como Eddy Curry, Carmelo Anthony y Andrea Bargnani, sin lograr resultados sostenidos.

La transformación comenzó en 2020, cuando el propietario optó por delegar el control deportivo y designó a Leon Rose como presidente de operaciones. Rose, exagente de baloncesto, promovió una política de contrataciones gradual y enfocada en la construcción colectiva, incluyendo la llegada del base Jalen Brunson como agente libre en 2022 y el arribo de figuras como Karl-Anthony Towns, O.G. Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.

La consagración tras 53 años cerró una etapa de cambios y decisiones fallidas, y reabrió la fiesta en el Madison Square Garden
La consagración tras 53 años cerró una etapa de cambios y decisiones fallidas, y reabrió la fiesta en el Madison Square Garden

En paralelo, durante años, la relación de Dolan con los aficionados fue tensa. Según el periódico The New York Times, el empresario ordenó expulsar del estadio a seguidores que exigían públicamente la venta del club y utilizó tecnología de reconocimiento facial para impedir el acceso de abogados enfrentados judicialmente con el MSG.

Estrategias empresariales y legado familiar

La historia de la fortuna de los Dolan remonta a la fundación de Cablevision en 1973. Charles Dolan, padre de James, vendió su participación en HBO a Time Inc. y utilizó parte de esos fondos para expandir el negocio de la televisión por cable. En 1986, Cablevision salió a bolsa y, en 1994, se asoció con ITT para adquirir el Madison Square Garden, los Knicks y los Rangers por USD 1.100 millones a Viacom. Tres años después, Cablevision compró la parte de ITT y consolidó el control total del grupo.

En 2010, Dolan escindió del grupo las propiedades de entretenimiento, creando la Madison Square Garden Company como empresa cotizada, y en 2016 vendió Cablevision a la europea Altice por USD 17.700 millones. Más adelante, la división de negocios permitió separar las operaciones deportivas y de entretenimiento, incluyendo la apertura del Sphere en Las Vegas, que se convirtió en un destino para conciertos y espectáculos internacionales.

Según Forbes Argentina, James Dolan estudió comunicación en la SUNY New Paltz y trabajó en distintas áreas de Cablevision, incluyendo la fundación de una división de ventas publicitarias. En los años noventa, enfrentó problemas de adicciones y pasó por una clínica de rehabilitación, hecho que él mismo relató públicamente.

La gestión polémica y el presente de los Knicks

La coronación eleva a la franquicia hasta los 9.750 millones de dólares y la coloca entre las más valiosas de la NBA (AP/Heather Khalifa)
La coronación eleva a la franquicia hasta los 9.750 millones de dólares y la coloca entre las más valiosas de la NBA (AP/Heather Khalifa)

La etapa de James Dolan al frente de los Knicks estuvo marcada por episodios de alto perfil, como el enfrentamiento con Charles Oakley, exjugador estrella del equipo, quien fue expulsado del Madison Square Garden en 2017 y denunció a Dolan por discriminación y difamación. La lista de personas vetadas del estadio incluyó también a abogados rivales y a críticos públicos del propietario.

En la temporada del campeonato, el empresario volvió a ser noticia por sus disputas, esta vez con el alcalde de Nueva York y la comisaria de policía, a quienes acusó de obstaculizar la celebración de fiestas públicas frente al estadio.

El propio Dolan reconoció en el podcast Brown’s Roommates Show, en marzo de 2025, que el club atravesó años de decisiones apresuradas en busca de éxitos inmediatos, pero que el cambio de enfoque permitió la construcción de una organización más sólida.

“Lo que he aprendido con el tiempo es que no funciona. Realmente tienes que hacer lo fundamental, lo básico. Tienes que formar un equipo; tienes que construir una organización”, afirmó Dolan, de acuerdo con Forbes.

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