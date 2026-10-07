El FBI arresta a un joven acusado de planear un tiroteo masivo en el centro comercial más grande de Estados Unidos

Agentes federales detuvieron en Minneapolis a Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, quien intentó comprar un fusil AK-47 y municiones para atacar un centro comercial (KARE 11).

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El FBI (Buró Federal de Investigaciones) detuvo a un joven de 18 años acusado de planear un tiroteo masivo en el Mall of America, en Minnesota, el centro comercial más grande del país. Los fiscales sostienen que pretendía atacar el 24 de octubre durante la Celebración de las Artes Hmong.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, ciudadano estadounidense e hijo de padres somalíes, fue arrestado el martes 6 de octubre en Richfield, un suburbio de Minneapolis, tras una reunión acordada con un informante del FBI, durante la cual adquirió por USD 600 un fusil AK-47, cuatro cargadores y unas 200 municiones.

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El acusado enfrenta un cargo por adquirir un arma con la intención de cometer un acto de terrorismo, reportó The New York Times.

El FBI siguió los mensajes del acusado desde diciembre de 2024

De acuerdo con la documentación judicial, la investigación comenzó en diciembre de 2024 a partir de intercambios entre Mohamud y una fuente confidencial. Las autoridades alegan que ambos intercambiaron cientos de mensajes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada hasta el día de la detención, precisó CBS News Minnesota.

En esas comunicaciones, el joven habría manifestado inicialmente su intención de viajar a Somalia para unirse a Al Shabaab o de dirigirse a Siria e Irak para vincularse con el Estado Islámico. La acusación también señala que envió un video por Discord en el que supuestamente juraba lealtad a esa organización.

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El Mall of America, en Bloomington, Minnesota, era el lugar que el acusado había elegido para realizar el ataque (AP/Jim Mone).

Cuando mencionó que no podía pagar el viaje, los investigadores creen que reorientó sus planes hacia un ataque dentro de Estados Unidos, detalló The New York Times.

En un mensaje, citado por CBS News Minnesota, aseguró que, si lo concretaba, no lo haría “por ningún motivo mundano”, sino “únicamente por Alá”. En otro, recogido por ABC News, expresó su intención de conseguir “un arma y empezar a matar a un montón de blancos”.

Mohamud citó como referencias el ataque contra el club Pulse de Orlando en 2016, el ocurrido en Nueva Orleans en la víspera de 2025 y otro en Bondi Beach, Sídney, Australia, ese mismo año.

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Sobre el ataque en Orlando, escribió que había visto un video y que creía que podría hacer lo mismo: “Simplemente entro y disparo”.

El acusado habría descartado otro parque para el ataque

La denuncia indica que el joven consideró inicialmente llevar a cabo el tiroteo en un parque de atracciones de Shakopee, pero finalmente fijó como objetivo el evento artístico programado en el Mall of America, precisó CBS News Minnesota.

Según la investigación, Mohamud eligió el centro comercial porque consideraba que pertenecía a personas judías. “Si mato a 30 personas, nadie volverá al centro comercial”, afirmó en un mensaje de texto.

Las autoridades señalan que, en agosto, comenzó a coordinar la compra del arma con un agente encubierto del FBI y le envió dos fotos con lo que llevaría puesto para ser reconocido.

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Las autoridades afirman que el acusado envió al agente encubierto del FBI dos fotografías de su ropa para que pudiera reconocerlo durante la compra del arma (FBI).

Durante ese encuentro, el agente le aseguró que pertenecía al Estado Islámico y Mohamud reiteró su intención de atacar un festival en el centro comercial. Asimismo, habría dicho que se sentía “indignado por el maltrato a los musulmanes” tras el ataque de mayo contra un centro islámico de San Diego, informó ABC News.

El fiscal federal para Minnesota, Daniel Rosen, declaró en una conferencia de prensa que la intervención evitó que el acusado concretara su intención de matar, según sus propias palabras, “quizá entre 30 y 60 personas”.

Además, el funcionario contó que agentes del FBI acudieron a la vivienda familiar en mayo de 2025, tras detectar material extremista compartido en línea, pero que los padres no cooperaron.

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“Simplemente les diría a los padres de todo Minnesota, y de hecho, de todo Estados Unidos: si tienen indicios, especialmente si las autoridades federales les informan de que su hijo o hija se está radicalizando hasta el punto de que las autoridades federales quieren venir a darles esa advertencia, esas son advertencias que deben tomarse en serio”, aseveró Rosen.