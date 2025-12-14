Mundo

La policía australiana reportó un tiroteo en Bondi Beach, la playa más famosa de Sídney: dos personas fueron detenidas y hay múltiples víctimas

La policía australiana informó que dos personas fueron arrestadas tras los disparos registrados en Bondi Beach

La policía australiana instó este domingo a la población a refugiarse y evitar la zona de Bondi Beach, en Sídney, debido a un “incidente en curso”.

En un comunicado difundido en redes sociales, la policía de Nueva Gales del Sur advirtió: “La policía está respondiendo a un incidente en curso en Bondi Beach y exhorta al público a EVITAR la zona. Cualquier persona presente en el lugar debe buscar refugio”.

También anunció que dos personas habían sido detenidas y advirtió de que la operación está “en curso”, instando a la población a obedecer las instrucciones de la policía y no cruzar las líneas de seguridad.

“Solo podemos informarles que hemos atendido a varias personas en el lugar y, en este momento, hemos llevado a ocho personas a diferentes hospitales de Sídney”, dijo a AFP un portavoz del servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur.

Bondi Beach, una de las
Bondi Beach, una de las playas más populares del país. REUTERS/Hollie Adams

A través de las redes sociales, circulan videos donde se ve a dos personas armadas disparando en lo que parece un puente cercano a la playa.

Según el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

Noticia en desarrollo...

