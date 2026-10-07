El FBI acusa a Wanying Zhang, presunta espía de Beijing, de rastrear la dirección de un funcionario de Taiwán crítico del Partido Comunista Chino

El FBI arrestó a Wanying Zhang en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba abordar un vuelo hacia China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El FBI arrestó a Wanying Zhang, de 34 años, también conocida como “Heather”, cuando intentaba abordar un vuelo a China en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La acusación: haber realizado operaciones de vigilancia en suelo estadounidense a pedido de funcionarios del gobierno chino sin registrarse como agente de una potencia extranjera, un delito federal. Zhang, agente inmobiliaria residente de Irvine, California, quedó detenida.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California va más allá de la vigilancia a un familiar de un alto funcionario taiwanés en Seattle: el escrito también señala que Zhang habría rastreado la dirección de un funcionario electo de Taiwán con posturas públicamente críticas del Partido Comunista Chino (PCCh), una revelación que sitúa el caso en el centro de la tensión entre Beijing y Taipei.

PUBLICIDAD

El FBI afirma que Zhang rastreó la dirección de un funcionario taiwanés crítico del PCCh en Irvine

La declaración jurada del agente especial Kevin Holt del Buró Federal de Investigaciones (FBI) describe dos episodios diferenciados. El primero ocurrió en marzo de 2025, cuando Zhang intercambió mensajes de WeChat con un individuo identificado en la denuncia como “PRC Official 1” —un presunto funcionario chino— sobre una dirección en Irvine, California. Según una nota al pie del documento judicial, esa dirección había estado asociada con un funcionario taiwanés electo con posturas públicamente críticas del PCCh.

Un documento judicial de Estados Unidos detalla una investigación del FBI relativa a una dirección en Irvine, California, vinculada a un funcionario electo de Taiwán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el documento, Zhang consultó a PRC Official 1 el nombre de una calle vinculada a ese domicilio. El presunto funcionario le respondió que ya habían “resuelto ese asunto” y que no sería necesario molestarla. El FBI sostiene que esa conversación indica que PRC Official 1 había encargado a Zhang obtener información sobre los residentes de esa dirección durante un encuentro personal previo en China, en enero de 2025.

PUBLICIDAD

La cronología del caso: de reuniones en China a la vigilancia en Seattle en septiembre de 2025

El segundo episodio, núcleo de la acusación, tuvo lugar el 1 de septiembre de 2025. Según registros aéreos citados en la denuncia, Zhang y una segunda persona —“Individual 1″ en el escrito— volaron hasta Seattle, Washington, en el mismo itinerario, abonado con una tarjeta de crédito a nombre de Zhang. Al llegar, alquilaron un vehículo y se trasladaron hasta la zona residencial donde vive un familiar cercano de un alto funcionario del gobierno taiwanés, identificado en la causa solo como “la Víctima”.

Las imágenes de una cámara de seguridad vecinal captaron a los dos dentro del automóvil con los teléfonos en posición de grabación. Según la acusación, mientras Individual 1 tomaba imágenes, Zhang reclinó el asiento para evitar ser vista.

PUBLICIDAD

Una cronología sobre el caso de Wanying Zhang resume las acusaciones del FBI por presuntos servicios de inteligencia para China en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el lugar, Zhang envió en tiempo real mensajes a un segundo presunto funcionario chino —“PRC Official 2″— con descripciones de las personas observadas, las matrículas de dos vehículos registrados a nombre de la Víctima y un video de 16 segundos de la fachada de la vivienda. Según registros del Departamento de Vehículos de Motor del estado de Washington citados en la declaración jurada, las dos matrículas corresponden a la Víctima.

La pareja devolvió el vehículo menos de siete horas después de haberlo retirado y regresó a California al día siguiente. El FBI interpreta esa logística, junto con el uso de la función AirDrop de Apple para transferir imágenes entre dispositivos sin pasar por aplicaciones de mensajería, como métodos para dificultar la detección por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

Cómo el FBI traza el vínculo entre Zhang y dos presuntos funcionarios del gobierno chino

La investigación atribuye a Zhang contactos con los dos presuntos funcionarios a través de la Universidad de Relaciones Internacionales (UIR) de Beijing, donde los tres habrían estudiado. Según la denuncia, la UIR mantiene vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), el principal organismo de inteligencia civil de China, que recluta activamente entre sus egresados. La acusación presenta este antecedente como un elemento del cuadro indiciario, sin que constituya por sí solo prueba de espionaje.

El FBI vinculó a Zhang con funcionarios chinos a través de su paso por la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing. (Bill Essayli, First Assistant U.S. Attorney for the Central District of California via X/Handout via REUTERS)

Según el sumario, fue PRC Official 1 quien introdujo a Zhang ante PRC Official 2 en junio de 2025, y fue este segundo contacto quien le encomendó la tarea de vigilancia en Seattle durante una serie de reuniones en China.

PUBLICIDAD

Los mensajes de WeChat recuperados del iCloud de Zhang muestran que ella misma preguntó a PRC Official 1 en qué ministerio trabajaba su contacto, lo que el FBI interpreta como una señal de que ya sabía que se trataba de un funcionario del gobierno chino.

Por qué el FBI vincula el caso con la estrategia de presión de China sobre Taiwán

La declaración jurada encuadra la operación dentro de un contexto geopolítico más amplio. Según el agente Holt, conocer los domicilios, vehículos y familiares de funcionarios taiwaneses podría brindar a Beijing elementos de presión sobre el gobierno de Taiwán en el marco de un eventual conflicto.

“La ubicación y las fotografías de familiares cercanos de un alto funcionario taiwanés, incluidas imágenes de sus hogares y vehículos, podrían ser útiles para la RPC”, sostiene, en referencia a la República Popular China.

PUBLICIDAD

Qué implica el cargo de agente no registrada de un gobierno extranjero en Estados Unidos

La ley estadounidense prohíbe actuar dentro del país como agente de un gobierno extranjero sin notificarlo previamente al Fiscal General. La denuncia afirma que Zhang nunca cumplió con esa obligación.

El documento judicial tiene como objetivo establecer causa probable para sostener el arresto; su presentación no equivale a una condena ni prejuzga la culpabilidad de la imputada.

Zhang afronta un cargo federal por presuntamente actuar como agente no registrada de un gobierno extranjero y, si fuera declarada culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.