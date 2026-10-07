Estados Unidos

Andrew Tate enfrenta nuevos cargos por pornografía extrema con un caballo y una anguila

Documentos judiciales del proceso de extradición en Estados Unidos revelan que la Fiscalía británica imputó al influencer por la presunta posesión de material sexual explícito con animales y archivos indecentes de una menor almacenados en sus dispositivos

Andrew Tate enfrenta nuevas acusaciones en el Reino Unido por la presunta posesión de pornografía extrema almacenada en sus dispositivos. (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)
Andrew Tate enfrenta nuevas acusaciones en el Reino Unido por la presunta posesión de pornografía extrema almacenada en sus dispositivos. (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)
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Andrew Tate, el influencer y ex kickboxer británico-estadounidense, enfrenta nuevas acusaciones por presunta posesión de pornografía extrema, entre ellas dos imágenes que, según documentos judiciales incorporados al expediente federal de Estados Unidos, representarían actos sexuales con animales vivos. Los cargos de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido se suman a una causa por violación, trata sexual y agresión que se amplió con las acusaciones más recientes.

Las nuevas imputaciones integraron el expediente en octubre de 2026, cuando la documentación judicial fue incorporada al proceso federal estadounidense. Tate, de 39 años, y su hermano Tristan, de 38, permanecen detenidos en Estados Unidos tras ser arrestados por los U.S. Marshals a pedido de las autoridades británicas. Ambos aguardan la definición del proceso de extradición hacia Reino Unido.

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Qué dicen los documentos judiciales sobre Andrew Tate y la pornografía extrema

Según documentos judiciales presentados en el expediente federal de Estados Unidos, los fiscales señalan que había pruebas de que imágenes de pornografía extrema estaban almacenadas en dispositivos atribuidos a Tate.

Páginas de un documento judicial impreso en inglés con párrafos de texto numerados y anotaciones en los márgenes
Un documento judicial expone los cargos por posesión de material gráfico ilícito presentados contra Andrew Tate en Estados Unidos. (@CrayonMurders)

Sobre esa base, la CPS (Crown Prosecution Service) formuló dos cargos específicos por posesión de material pornográfico extremo: uno vinculado a imágenes que, según el expediente, representarían un acto sexual con una anguila viva, y otro relacionado con imágenes de similar naturaleza que involucrarían a un caballo.

Página de documento impreso en inglés con los numerales 270, xli y 271 con texto legal que menciona a Andrew Tate
Un extracto de un expediente judicial presenta los cargos y la descripción de evidencia en el caso contra Andrew Tate por posesión de imágenes pornográficas extremas. (@CrayonMurders)

El expediente también incorpora acusaciones sobre posesión, producción y distribución de imágenes indecentes de una menor, además de mensajes recuperados de dispositivos atribuidos a Tate.

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Página impresa de un documento en inglés que describe cargos legales contra Andrew Tate, con la palabra horse destacada en azul
Un documento judicial detalla los cargos contra Andrew Tate por la posesión de imágenes pornográficas extremas halladas en sus dispositivos. (@CrayonMurders)

Se trata de acusaciones presentadas en el marco de un proceso penal activo y no constituyen una condena ni implican culpabilidad establecida.

Página de documento impreso en inglés con los numerales 270, xli y 271 con texto legal que menciona a Andrew Tate
Un extracto de un expediente judicial presenta los cargos y la descripción de evidencia en el caso contra Andrew Tate por posesión de imágenes pornográficas extremas. (@CrayonMurders)

Los otros cargos que enfrenta Andrew Tate en Reino Unido

Más allá de los cargos por pornografía extrema, la CPS autorizó 19 imputaciones adicionales vinculadas con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema, según informó ABC News. A ese conjunto de cargos se añaden siete nuevos cargos de violación, tres por organizar o facilitar trata con fines de explotación sexual y tres por agresión con lesiones corporales.

Los U.S. Marshals arrestaron a Andrew Tate y a su hermano Tristan en Miami a pedido de las autoridades británicas para su extradición. (Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS)
Los U.S. Marshals arrestaron a Andrew Tate y a su hermano Tristan en Miami a pedido de las autoridades británicas para su extradición. (Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS)

Los documentos judiciales detallan que el examen de dispositivos atribuidos a Tate reveló pruebas directas de transmisión de imágenes a terceros, lo que sustenta siete cargos separados de distribución de imágenes indecentes de una menor. Esa menor, según el expediente, llegó al Reino Unido desde el extranjero en 2014, con 17 años, y comenzó a trabajar para Tate en su negocio de webcam sexual. Un oficial capacitado confirmó que las 168 imágenes de las categorías A, B y C incorporadas al expediente representan a la misma persona.

El caso británico acumula en total siete presuntas víctimas —cuatro incorporadas con las acusaciones más recientes— y abarca hechos que, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrieron entre julio de 2010 y agosto de 2017, según informó The National News Desk.

La detención en Miami y el pedido de extradición

Andrew Tate y su hermano fueron arrestados un sábado por la tarde por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Miami, luego de que las autoridades británicas activaran un pedido formal de extradición, según confirmó el propio servicio a ABC News. El Departamento de Justicia de Estados Unidos precisó que los arrestos se realizaron “en conformidad con los tratados y acuerdos de cooperación judicial que rigen las extradiciones”.

La Fiscalía de la Corona formuló cargos por imágenes que presuntamente representarían actos sexuales con animales vivos. (@COBRATATE)
La Fiscalía de la Corona formuló cargos por imágenes que presuntamente representarían actos sexuales con animales vivos. (@COBRATATE)

Los cargos que pesan sobre cada hermano difieren: mientras Andrew concentra la mayor parte de las imputaciones, Tristan enfrenta una acusación de agresión sexual, dos cargos de violación y tres por organizar o facilitar trata con fines de explotación sexual, de acuerdo con la Fiscalía de la Corona.

Qué dijeron Andrew Tate y su defensa

Los hermanos Tate negaron la totalidad de los cargos. Al regresar a Florida en febrero de 2025, Andrew declaró ante los medios que él y su hermano eran “ampliamente malinterpretados” y remarcó que ninguno tenía antecedentes penales en ningún país. “Todavía no hemos sido condenados por ningún delito en nuestra vida. No tenemos antecedentes penales en ningún lugar del planeta”, afirmó, según recogió ABC News.

Cuando se conocieron los primeros cargos en 2025, sus abogados acusaron a fiscales y policías británicos de negarse a brindar información básica sobre las imputaciones y advirtieron que la cobertura mediática podría comprometer el derecho a un juicio justo. Los hermanos también enfrentan procesos separados en Rumania por tráfico de personas y otros delitos, cargos que igualmente niegan. El proceso de extradición hacia Reino Unido continúa su curso.

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