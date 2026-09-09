Una jueza ordenó que Andrew y Tristan Tate sigan detenidos mientras avanza su extradición al Reino Unido

La magistrada Lauren Louis concluyó que los hermanos Tate no lograron descartar el riesgo de fuga ni demostrar que existan circunstancias especiales para su excarcelación (AP Foto/Vadim Ghirda).

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Una jueza federal de Miami resolvió este miércoles que Andrew Tate y Tristan Tate seguirán detenidos en Estados Unidos mientras se tramita su extradición al Reino Unido por cargos de violación y trata sexual.

La magistrada Lauren Louis determinó que los hermanos no lograron demostrar que no representan riesgo de fuga, que no suponen un peligro para la comunidad ni que existan circunstancias especiales que justifiquen su excarcelación.

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De acuerdo con The New York Times, la jueza señaló que, incluso si parte de la fortuna exhibida por los Tate hubiera sido exagerada en redes sociales, conservan “una capacidad excepcional para huir de la jurisdicción”.

El fallo también consideró que los hermanos no tienen vínculos con Miami y que gran parte de su entorno familiar se encuentra fuera de Estados Unidos, particularmente en Dubái y Rumania, lo que incrementa el riesgo de fuga.

La fiscalía británica advirtió riesgo de fuga y posible presión sobre testigos

Los fiscales del Reino Unido se opusieron a la liberación de los acusados y advirtieron que sus propias declaraciones públicas sugieren que pretenden eludir a la Justicia.

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En una presentación judicial, la acusación aseguró que los hermanos también podrían intentar influir en los testigos.

Los hermanos habrían intentado obtener los nombres de sus denunciantes a cambio de una fianza de decenas de miles de libras y del compromiso de no revelar públicamente sus identidades.

El Servicio de Fiscalía de la Corona rechazó la propuesta para proteger a las denunciantes, precisó NBC News.

La fiscalía del Reino Unido se opuso a la liberación de Andrew Tate y Tristan Tate y advirtió que podrían eludir a la Justicia e influir en testigos (AP Foto/Vadim Ghirda).

Los abogados de los Tate sostienen que la detención interfiere con la causa en Rumania

Los abogados de los hermanos cuestionaron la decisión por generar una “contradicción jurídica” y sostuvieron que sus clientes están detenidos en Estados Unidos a raíz de la solicitud de extradición británica, mientras deben defenderse de los cargos que enfrentan en Rumania, reportó Associated Press.

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“Ninguna persona seria puede pretender que esto pueda revisarse adecuadamente mediante conversaciones ocasionales desde un centro federal de detención en otro país”, alegaron.

Previamente, habían sostenido de manera reiterada que el pedido de extradición del Reino Unido es improcedente, ya que primero debe resolverse la causa penal que enfrentan en Rumania.

Según la defensa, las autoridades rumanas les permitieron permanecer en libertad hasta la conclusión de esos procesos; no intentaron fugarse y cumplieron con todas las restricciones impuestas por la Justicia.

En una publicación en X, el abogado defensor Joe McBride planteó además que sus representados están sometidos a una lógica que, a su entender, invierte la carga habitual del proceso. “Detención primero. Pruebas después, tal vez”, afirmó.

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“Toda la carga en esa sala de tribunales recae sobre Andrew y Tristan. Ninguna recae sobre el Gobierno, que pretende la entrega de Andrew y Tristan. Dos ciudadanos estadounidenses, en suelo estadounidense, obligados a probar un hecho negativo frente a un caso que todavía no existe por escrito”, señaló.

Hasta el momento, la corte de Miami no fijó fecha para la audiencia de extradición. Las autoridades británicas tienen plazo hasta el 16 de septiembre para presentar la documentación requerida y respaldar formalmente el pedido ante sus pares estadounidenses.

El fallo señaló que Andrew Tate y Tristan Tate conservan una capacidad excepcional para huir de la jurisdicción y carecen de vínculos con Miami (AP Foto/Vadim Ghirda).

Los hermanos enfrentan decenas de cargos por delitos sexuales en el Reino Unido

Los hermanos Tate, ambos con ciudadanía estadounidense y británica, enfrentan en el Reino Unido diversas de acusaciones por violación, agresión, explotación sexual y trata de personas.

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Las autoridades británicas ya les habían imputado 21 cargos por violación, agresión con lesiones y facilitación de viajes con fines de explotación sexual, informó NBC News.

A esa causa se sumaron cargos adicionales presentados el mes pasado. Andrew, de 39 años, fue acusado de siete cargos de violación, quince por producción o distribución de imágenes indecentes de menores y cuatro por posesión de pornografía extrema.

Tristan, de 38 años, enfrenta otros seis cargos por violación, agresión sexual y explotación sexual.

La corte de Miami aún no fijó la audiencia de extradición y las autoridades británicas tienen plazo hasta el 16 de septiembre para presentar la documentación formal (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS).

Los hermanos Tate siguen bajo investigación en Rumania por trata, lavado y organización criminal

La disputa por la extradición se desarrolla mientras los hermanos continúan involucrados en otro frente judicial en Rumania, donde fueron arrestados en 2022 y posteriormente acusados de presunta conformación de una organización criminal, trata de personas y de menores, y lavado de dinero. Ambos han negado los cargos.

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A comienzos de este mes, fiscales rumanos presentaron una segunda acusación. Según la investigación de la fiscalía rumana, Andrew está acusado de haber reclutado en 2012 a una adolescente de 15 años, alojarla en Gran Bretaña y Rumania, y explotarla económicamente mediante la producción de material pornográfico por webcam.

En esa misma causa, Tristan Tate enfrenta una acusación por complicidad en trata sexual.

Los hermanos habrían obtenido más de USD 1,2 millones mediante la explotación de la menor. Andrew también está imputado por haber mantenido relaciones sexuales con otra adolescente de 15 años, indicó The New York Times.

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