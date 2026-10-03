Apple reemplazará sin costo los iPhone 18 Pro Max afectados por fallas de red de AT&T

La compañía reemplazará sin costo el hardware de los teléfonos que perdieron la señal de celular AT&T (REUTERS/Jeenah Moon).

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Algunos usuarios del iPhone 18 Pro Max con el proveedor de red AT&T se quedaron sin poder realizar llamadas, enviar mensajes y vieron el aviso “SOS” en la parte superior de su pantalla. De acuerdo con Apple, no se trata de un problema del usuario ni de la empresa de telecomunicaciones, sino de una falla en los dispositivos.

Según un comunicado de la compañía enviado al medio especializado 9to5Mac, se identificó un “inconveniente” que afectó a un número reducido de equipos en Estados Unidos y que no afecta al iPhone 18 ni al 18 Pro. No se detalló qué componente del dispositivo produce la falla.

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Apple anunció que reemplazará sin costo los equipos y recomendó a quienes no tuvieron dificultades que actualicen el sistema a iOS 27.0.1 y los ajustes del operador para prevenir nuevas interrupciones. “Estas actualizaciones, en conjunto, están destinadas a ayudar a prevenir que ocurra este problema”, indicó.

Por su parte, AT&T también reconoció el defecto y envió un aviso a sus clientes para instarlos a actualizar el dispositivo. “Hay disponible una actualización importante del software de Apple para su iPhone 18 Pro Max”, decía el mensaje.

Apple confirmó que el fallo afecta únicamente a un número reducido de unidades del modelo iPhone 18 Pro Max (REUTERS/Jeenah Moon).

Los equipos que ya perdieron señal requieren un reemplazo de hardware

Los ajustes del operador se descargarán automáticamente durante los próximos 14 días. Quienes deseen buscarlos de forma manual pueden ingresar a Configuración, seleccionar General y luego Acerca de.

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Para instalar el sistema operativo, deben dirigirse a Configuración, General, Actualización de software y Descargar e instalar.

Estas actualizaciones pueden prevenir nuevos casos, pero no restablecen el servicio en los dispositivos que ya quedaron sin conexión. Apple indicó que esos usuarios deberán recibir un reemplazo de hardware, informó Forbes.

La empresa recomendó a los propietarios afectados comunicarse con el soporte de Apple o AT&T, o acudir a una tienda de cualquiera de las dos compañías para recibir un reemplazo.

Las actualizaciones de iOS 27.0.1 y de los ajustes de operador previenen la falla en los dispositivos que aún funcionan (REUTERS/Jeenah Moon).

Cómo es el nuevo iPhone 18 Pro Max: precios y características

El nuevo iPhone 18 Pro Max fue presentado el 9 de septiembre y salió a la venta el 18 de septiembre de 2026. Está disponible en negro, plateado, glaciar y burdeos, y cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, chip A20 Pro de 2 nanómetros y conectividad Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

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Además, el equipo incorpora ProMotion, pantalla siempre activa y una Isla Dinámica rediseñada, capaz de mostrar hasta tres actividades en vivo de manera simultánea. También incluye las funciones de Apple Intelligence y Siri AI.

El modelo integra un sistema Pro Fusion de tres cámaras de 48 megapíxeles, compuesto por una lente principal con apertura variable, un ultra gran angular y un teleobjetivo. La compañía, además, sumó controles manuales para ajustar la apertura, la velocidad de obturación y el balance de blancos desde la aplicación Cámara.

El teléfono permite grabar videos en 4K con Dolby Vision a hasta 120 cuadros por segundo y aplicar efectos Cinematic después de la captura.

Respecto a la batería, ofrece hasta 45 horas de reproducción de video y, según Apple, cinco minutos de carga por cable permiten obtener alrededor de siete horas de reproducción.

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En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro Max parte de USD 1.299 para la versión de 256 GB. El modelo de 512 GB cuesta USD 1.499; el de 1 TB, USD 1.899; y el de 2 TB, USD 2.499.