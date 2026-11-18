GTA 6 muestra cómo será el clima dentro del videojuego. (Foto: Rockstar)

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A pocos días del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games ofreció un nuevo vistazo al clima de su mundo abierto. En colaboración con The Weather Channel, la desarrolladora presentó una serie de pronósticos ficticios para Leonida, el estado inspirado en Florida donde se desarrolla la historia. Las imágenes y descripciones muestran lluvias intensas, niebla costera, tormentas tropicales y condiciones distintas entre regiones.

El material destaca que la meteorología no será igual en todo el mapa. Mientras una zona puede tener lluvias torrenciales, otra podría estar cubierta de niebla o presentar cielos despejados. Owen Shepherd, vicepresidente de Arte, Iluminación y Renderizado de Rockstar, explicó que el estudio rediseñó el sistema meteorológico para que las condiciones sean más localizadas, persistentes y dinámicas.

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La propuesta busca reflejar la imprevisibilidad climática de Florida, fuente de inspiración para Leonida. Según Shepherd, en el juego los usuarios podrán pasar de cielos despejados a grandes nubes cumulonimbos, asociadas con tormentas intensas. La colaboración con The Weather Channel sirvió para presentar las condiciones como si fueran reportes meteorológicos reales de distintas localidades del juego.

GTA 6 se encuentra inspirado en Miami, por lo que Leónida imitará su clima. (Rockstar)

Lluvias intensas, niebla y tormentas en Leonida

En los Cayos de Leonida, uno de los pronósticos advierte que la lluvia fuerte puede reducir la visibilidad en las carreteras. El reporte ficticio menciona reflectores instalados en algunos tramos para ayudar a los conductores y recomienda revisar los faros de los vehículos. De esta manera, la lluvia aparece vinculada con situaciones cotidianas del entorno, como manejar con visibilidad limitada.

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En los pantanos de Pelican Valley, las tormentas pueden enturbiar el agua y dificultar la detección de caimanes. En la costa de South Ocean Beach, la niebla marina puede cubrir las vistas al océano, mientras que una tormenta tropical cerca del Rusty Anchor genera oleaje fuerte y complica la navegación. Gambit Bay, por su parte, puede amanecer bajo una capa de niebla asociada con la humedad de la zona.

Las condiciones también variarán en Key Lento, donde la lluvia y las ráfagas de viento podrían complicar los desplazamientos. Estos escenarios dan cuenta de un clima que busca cambiar con el territorio y afectar la apariencia de distintos lugares, en lugar de aplicar el mismo efecto meteorológico a todo el mapa al mismo tiempo.

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GTA 6 contará con micro climas. (Rockstar)

Un clima que podría influir en la experiencia de juego

La información divulgada sugiere que el tiempo tendrá consecuencias que van más allá del aspecto visual. La lluvia puede limitar la visibilidad al conducir; la niebla, ocultar paisajes costeros; y las tormentas, agitar el mar o alterar el aspecto de los pantanos. Sin embargo, todavía no se conoce con precisión cuánto modificarán estos fenómenos las mecánicas del juego ni si cambiarán la conducción, la navegación o las misiones.

Rockstar ha mostrado situaciones y descripciones ambientales, pero esos ejemplos no permiten confirmar todos los efectos durante una partida. La diferencia es importante: que una tormenta aparezca en una imagen o en un pronóstico promocional no significa necesariamente que cada consecuencia descrita forme parte de una mecánica interactiva. Esos detalles tendrán que comprobarse cuando el juego esté disponible.

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El sistema meteorológico también se apoya en una característica central del escenario: la diversidad de Leonida. La combinación de ciudad, costa, pantanos y otras áreas permite que el clima contribuya a diferenciar cada región. Así, los cambios atmosféricos pueden reforzar la sensación de recorrer un territorio amplio y cambiante.

El mapa de GTA 6 contará con diversos climas. (Rockstar)

La colaboración con The Weather Channel forma parte de la campaña de presentación de GTA 6 y añade contexto a las nuevas imágenes. Por ahora, el avance confirma que Rockstar busca un clima más localizado y dinámico, con tormentas tropicales, lluvias intensas y bancos de niebla. La magnitud de su impacto en la experiencia de juego quedará más clara cuando los jugadores exploren Leonida.

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