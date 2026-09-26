Apple deberá pagar una cifra récord de más de USD 5.700 millones por infringir patentes de tecnología de vibración en iPhone y relojes

La disputa judicial gira en torno a la tecnología Taptic Engine integrada en los teléfonos iPhone y los relojes Apple Watch (REUTERS/Mike Segar).

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Un jurado federal de San Diego determinó que Apple deberá pagar más de USD 5.700 millones a Taction Technology Inc. por infringir dos patentes relacionadas con la tecnología de respuesta háptica utilizada en los iPhone y Apple Watch.

El caso gira en torno al Taptic Engine, el componente que permite a los dispositivos generar vibraciones capaces de reproducir sensaciones táctiles, como un toque o un clic. Según la empresa demandante, Apple utiliza sus invenciones sin contar con la licencia ni la autorización correspondientes.

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El veredicto figura entre las mayores indemnizaciones otorgadas en litigios por patentes en Estados Unidos. La compañía adelantó que apelará la decisión.

El jurado atribuyó la infracción a dos patentes de Taction

La demanda fue presentada por primera vez en 2021 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California. En ella se sostenía que Apple incorporó esa tecnología sin licencia en sus teléfonos y relojes inteligentes. Taction utiliza sus desarrollos en auriculares y equipos de audio para videojuegos, indicó Reuters.

Apple logró que un juez federal de San Diego desestimara inicialmente la causa en 2023. No obstante, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal reactivó el proceso en 2025 al concluir que la decisión se había basado en un requisito no escrito que impedía a Taction utilizar determinadas declaraciones de expertos, precisó Bloomberg Law.

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Un jurado federal de San Diego ordenó a Apple pagar más de USD 5.700 millones a Taction Technology por infracción de patentes (REUTERS/Carlos Barria).

Una resolución judicial del 11 de agosto de 2026 señaló que el caso abarcaba más de 50 productos acusados de infringir las patentes de Taction. En un informe de 2023, un experto de la empresa sometió a pruebas un iPhone SE, iPhone 8, iPhone XS, iPhone 12 Pro, iPhone 13 e iPhone 14 Pro Max.

Tras la reapertura de la causa, Taction solicitó modificar sus alegaciones para sumar nuevos dispositivos, entre ellos iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air y los Apple Watch Series 9, Ultra 2, Series 10, Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación.

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El nuevo juicio comenzó el 14 de septiembre y el jurado, compuesto por siete personas, deliberó durante dos días antes de emitir su decisión, de acuerdo con CNBC.

Los integrantes del panel concluyeron que Apple infringió reivindicaciones de las patentes estadounidenses 10.659.885 y 10.820.117, informó Bloomberg Law.

Estas patentes describen una tecnología de transductores táctiles que genera vibraciones de baja frecuencia perceptibles al contacto. Esto permite a los usuarios sentir la respuesta de un dispositivo ante sus acciones.

Sin embargo, el jurado no consideró que la infracción hubiera sido deliberada.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal reactivó el caso en 2025 tras su desestimación en 2023 (REUTERS/Jeenah Moon).

Apple apelará el fallo y Taction celebra el respaldo a sus patentes

Apple rechazó el veredicto y el monto fijado mediante un comunicado enviado a CNBC: “Si bien agradecemos al jurado su consideración, discrepamos rotundamente del veredicto de hoy y de la indemnización otorgada, que carece por completo de fundamento”.

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Al mismo tiempo, la compañía sostuvo que “Taptic Engine de Apple es fundamentalmente diferente de la tecnología de Taction, como confirmaron las propias pruebas que Taction realizó con los productos de Apple durante el juicio. Apple no utiliza la tecnología de Taction y apelaremos”.

Por su parte, Lance Yang, abogado principal de Taction y socio del estudio Quinn Emanuel, celebró el resultado ante CNBC: “Nos alegra que el jurado haya fallado a favor de Taction y haya reivindicado sus derechos de patente. Taction esperó cinco años y medio para que este caso llegara a juicio, así que la espera fue larga”.

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