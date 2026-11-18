David Baszucki, director ejecutivo de Roblox, fue invitado a declarar, pero no asistió a la audiencia (REUTERS/Nathan Howard).

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El Subcomité de Delincuencia y Antiterrorismo del Senado de Estados Unidos realizó este martes una audiencia inaugural sobre Roblox y los riesgos para la seguridad infantil en las plataformas de juegos en línea. La empresa fue invitada a participar, pero su director ejecutivo, David Baszucki, no asistió.

El republicano de Misuri Josh Hawley, presidente del subcomité, y el demócrata de Illinois Dick Durbin apuntaron a la compañía por las denuncias de menores contactados por adultos en la plataforma y por sus cláusulas de arbitraje.

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La audiencia, titulada “Roblox y los juegos en línea: patios de recreo digitales que ponen en peligro a los niños de Estados Unidos”, reunió los testimonios de dos sobrevivientes, una representante de una organización contra la explotación sexual y una especialista en las cláusulas.

Michael Schlepp, creador de contenidos y activista por la seguridad infantil, recordó que abrió su primera cuenta de Roblox a los ocho años y que, a los 12, fue contactado por un desarrollador de juegos que trasladó sus conversaciones a espacios privados.

El desarrollador era famoso en la comunidad e incluso la empresa comercializó un juguete de su avatar. Según su testimonio, la relación derivó en la exposición a material sexual y violento. Cuando Schlepp logró alejarse de él, el hombre filtró sus conversaciones privadas.

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Tiempo después, regresó a la plataforma y recibió mensajes de otros jóvenes que denunciaban experiencias similares. Así, impulsó investigaciones con cuentas señuelo y detectó a presuntos depredadores. “Donde Roblox les falló, yo tuve éxito”, expresó al referirse a casos que derivaron en condenas.

No obstante, pese a sus intentos por lograr que la plataforma colaborara con esa misión, recibió una carta de cese y desistimiento que derivó en la cancelación de sus cuentas y en la amenaza de una demanda.

El activista Michael Schlepp denunció que Roblox canceló sus cuentas y amenazó con demandarlo tras detectar presuntos abusadores mediante perfiles señuelo (REUTERS/Nathan Howard).

Por su parte, Woody Doe, veterano del Cuerpo de Marines y padre de cuatro hijos, relató que, cuando tenía 11 años, formaba parte de un grupo para ganar Robux, la moneda virtual de la plataforma, del que fue expulsado.

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Posteriormente, un adulto que se presentó como menor de edad le dijo que podía volver al grupo si pagaba con la moneda virtual. Doe le respondió que no tenía Robux y el hombre se ofreció a pagar por él si le enviaba fotografías.

El veterano contó que el agresor lo convenció de encontrarse en persona y abusó sexualmente de él.

Durante años guardó el secreto hasta que pudo contárselo a su esposa y a un capellán. Actualmente, mantiene una demanda contra Roblox por el presunto papel de la empresa al facilitar el contacto y no advertir sobre los riesgos.

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“No puedo volver atrás y proteger al niño de 11 años que fui, pero puedo hablar por él hoy y puedo hacer todo lo que esté en mi poder para proteger a los niños y ayudar a evitar que algún otro niño experimente el mismo dolor”, aseguró.

El testigo Woody Doe mantiene una demanda contra Roblox por la falta de advertencias sobre riesgos tras sufrir abusos por parte de un adulto que le ofreció monedas virtuales (REUTERS/Nathan Howard).

Expertos cuestionaron los controles y el diseño de la plataforma

Roblox rechazó previamente las acusaciones. En una declaración enviada a CBS News, un portavoz afirmó que los planteos “son fundamentalmente engañosos” y omiten medidas de protección como controles obligatorios de edad para el chat, restricciones de contenido según la edad, la prohibición de compartir fotos o videos en los mensajes y el monitoreo de conversaciones.

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La asesora jurídica principal del Centro Nacional sobre Explotación Sexual, Khari James, manifestó que los riesgos expuestos durante la audiencia responden a decisiones de diseño de la empresa.

La experta señaló que la compañía implementó controles de seguridad, sin embargo, advirtió que esas medidas no reparan los daños ya ocurridos ni cierran todas las brechas de protección.

Incluso, alegó que la plataforma permite a los desarrolladores crear funciones de chat que pueden quedar fuera de los controles de seguridad anunciados por la compañía.

Al mismo tiempo, James cuestionó que los mecanismos de verificación de edad y supervisión parental son insuficientes si dependen de configuraciones complejas o pueden ser eludidos. “Un sistema de seguridad que requiere que los padres sean expertos en ciberseguridad no protege adecuadamente a los niños”, aseveró.

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Josh Hawley, presidente del Subcomité sobre Crimen y Contraterrorismo, encabezó la sesión y reclamó que las víctimas puedan presentar sus casos ante la Justicia (REUTERS/Nathan Howard).

Senadores buscan impedir el arbitraje obligatorio

De acuerdo con Hawley, Roblox obliga a sus usuarios a aceptar cláusulas de arbitraje que pueden impedir que las víctimas lleven sus denuncias ante un tribunal.

Durbin indicó que con las cláusulas de arbitraje “un niño de tan solo cinco años podría aceptar renunciar a sus derechos constitucionales a un juicio simplemente entrando en Roblox, creando un nombre de usuario e introduciendo una fecha de nacimiento”.

En consecuencia, los senadores presentaron un proyecto de ley que busca impedir que esas cláusulas obliguen a menores y sus familias a resolver en privado los reclamos por daños vinculados a plataformas tecnológicas. La iniciativa también permitiría elegir entre acudir a un tribunal o al arbitraje y habilitaría demandas colectivas.

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Respecto a ello, la profesora de Derecho Myriam Gilles, de la Universidad Northwestern, declaró que unas 180 familias litigan contra Roblox en casos concentrados ante un tribunal federal del norte de California.

Según explicó, la empresa ha invocado cláusulas de arbitraje en estas demandas. Sus condiciones de uso contemplan confidencialidad y plazos breves para presentar reclamos.

A su juicio, los procesos públicos pueden revelar qué medidas adoptó o dejó de adoptar una plataforma, mientras que los arbitrajes mantienen esa información fuera del alcance de otras familias.

Myriam Gilles, profesora de Derecho de Northwestern, explicó ante el subcomité que el arbitraje obligatorio puede impedir que las familias lleven sus reclamos a tribunales públicos (REUTERS/Nathan Howard).

Hawley expuso que el subcomité mantenía conversaciones con los representantes de Roblox desde agosto y criticó la ausencia del directivo. En el cierre de la audiencia, el funcionario desafió a Roblox a eliminar voluntariamente el arbitraje obligatorio para los usuarios que aleguen haber sufrido daños en la plataforma.

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En referencia a David Baszucki, instó: “Si realmente cree que su plataforma es el lugar más seguro de internet para cualquiera, demuéstrelo. Ponga fin al arbitraje obligatorio. Puede anunciarlo ahora mismo. Hágalo hoy”.