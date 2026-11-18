Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia luego de 33 años al frente de Nvidia. (Reuters)

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Jensen Huang renunció el 12 de noviembre de 2026 como director ejecutivo de Nvidia, la compañía de chips que se convirtió en una pieza central del auge de la inteligencia artificial y cuya valoración supera los 4 billones de dólares.

La noticia de su salida volvió a poner el foco sobre una figura que, pese a su presencia en la industria, todavía es desconocida para parte del público. Huang limpió baños en un internado de Kentucky, Estados Unidos, y trabajó en un restaurante Denny’s. Décadas después, se convirtió en una de las personas más influyentes del sector tecnológico.

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La infancia de Huang entre Taiwán, Tailandia y un internado rural

Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Taiwán. Durante su infancia vivió con su familia en Tailandia y, a los nueve años, fue enviado junto a su hermano a Estados Unidos. Ambos ingresaron en el Instituto Bautista Oneida, un internado rural de Kentucky que sus familiares habían elegido por error, al creer que se trataba de una escuela preparatoria.

Nvidia pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a proveer la infraestructura clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. (Reuters)

Huang contó años más tarde que allí limpiaba a diario los baños de una residencia con unos 150 alumnos. Sus padres se reunieron después con ellos en Oregón. En la adolescencia, el futuro empresario trabajó como lavaplatos, ayudante de salón y mozo en Denny’s, una experiencia que luego recordó como parte de su formación personal.

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Una reunión en Denny’s dio origen a Nvidia

Tras terminar la escuela secundaria, Huang estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón. En 1984 comenzó su carrera en Advanced Micro Devices (AMD), dedicada a los semiconductores, y luego ingresó en LSI Logic, donde desarrolló experiencia en el diseño de chips.

En 1992 obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Stanford. Un año después, volvió a Denny’s, aunque esta vez para una reunión que definiría su carrera. Allí se encontró con Chris Malachowsky y Curtis Priem, dos ingenieros con quienes debatió la posibilidad de crear una compañía especializada en gráficos para computadoras. De esas conversaciones nació Nvidia, fundada en 1993.

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La valoración de Nvidia superó los 4 billones de dólares en Wall Street, por encima de Microsoft y Apple. (Reuters)

Los chips para videojuegos se transformaron en la base de la inteligencia artificial

Durante años, Nvidia estuvo asociada a las tarjetas gráficas para videojuegos. Sus procesadores permitían realizar cálculos en paralelo y mostrar imágenes con mayor velocidad y precisión.

Ese atributo, que inicialmente atraía a jugadores y fabricantes de computadoras, resultó decisivo cuando la industria comenzó a entrenar modelos de inteligencia artificial. Estas herramientas requieren procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar millones de operaciones de manera simultánea.

Los chips de Nvidia se adaptaron a esa necesidad y pasaron a ser demandados por empresas que desarrollan servicios como ChatGPT, Gemini y Copilot. El crecimiento llevó a la compañía a una valuación de más de 4 billones de dólares en Wall Street, por encima de Microsoft y Apple.

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Huang se convirtió en una figura reconocida en Taiwán y Corea del Sur, donde recibió pedidos de autógrafos de sus seguidores. (Reuters)

Huang se convirtió en una figura reconocida fuera del ámbito corporativo

Huang se transformó en una de las caras más visibles de la transformación tecnológica. Sus presentaciones, con la habitual campera de cuero negra, eran seguidas por inversores y ejecutivos que buscaban señales sobre los próximos productos y acuerdos de la compañía.

En Taiwán y Corea del Sur, llegó a recibir pedidos de autógrafos en libros, carteles e incluso en la piel de algunos seguidores. El entonces director ejecutivo sostenía que la inteligencia artificial marcaría una nueva etapa industrial.

Un escándalo vinculado a presuntas relaciones personales precedió la renuncia

La presión sobre Huang aumentó tras las informaciones sobre su relación con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed, firma de computación en la nube con sede en Singapur y socia de Nvidia. Autoridades de Estados Unidos concluyeron que ella era agente de la inteligencia china, una acusación que Beijing rechazó.

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ARCHIVO - Jensen Huang, presidente y director general de Nvidia, aguarda a que comience la ceremonia de colocación de la primera piedra para la ampliación de la planta de fabricación de Coherent, el 16 de junio de 2026, en Sherman, Texas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter, archivo)

La controversia creció el miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando The New York Times informó sobre una relación extramatrimonial entre Huang y Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia. El consejo de administración se reunió para analizar la situación y, al día siguiente, Huang presentó su renuncia.

Colette Kress asumió como directora ejecutiva interina

Colette Kress, directora financiera de la compañía, asumió como directora ejecutiva interina mientras la junta busca un reemplazante permanente. La empresa nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys y miembro del consejo, como su primer presidente de la junta directiva.

Las acciones de Nvidia cayeron más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Para los inversores, la duda no se limita a los futuros chips: abarca la capacidad de preservar una red de proveedores, centros de datos, servicios en la nube y laboratorios de inteligencia artificial que Huang ayudó a articular durante 33 años.

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