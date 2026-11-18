El Departamento de Edificios de Nueva York obliga a cerca de 2.000 trabajadores a renovar sus credenciales de seguridad antes de diciembre de 2026 (REUTERS/Jordan Tovin)

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El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) puso en marcha un refuerzo de los controles de seguridad en las obras que obliga a cerca de 2.000 trabajadores de la construcción a renovar sus credenciales de capacitación.

La medida responde a la invalidación de tarjetas obtenidas presuntamente sin cursar la formación exigida y se suma a nuevas reglas para supervisores y contratistas con antecedentes de infracciones.

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Los trabajadores afectados deberán conseguir una tarjeta válida del programa Site Safety Training (SST) antes del 7 de diciembre de 2026, según un informe del Comité de Vivienda y Edificios del Concejo Municipal.

La ciudad prevé facilitar el acceso a cursos dictados por proveedores habilitados a través del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios.

El comisionado del DOB, Ahmed Tigani, presentó el plan ante el Concejo y sostuvo que la agencia busca reducir los accidentes en un sector que registró 10 muertes en 2025, frente a siete el año anterior.

La Fiscalía de Brooklyn presentó cargos penales contra la empresa Redcode Inc. por venta fraudulenta de tarjetas de capacitación laboral (REUTERS/Brendan McDermid)

Entre enero y agosto de 2026 hubo cuatro fallecimientos, la mitad de los ocho contabilizados en el mismo período de 2025.

“No hay una lesión o una muerte aceptable en una obra de construcción”, afirmó Tigani en declaraciones recogidas por El Diario NY. El funcionario señaló que la capacitación, la educación y la divulgación pueden prevenir estos incidentes.

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Las tarjetas SST deberán reemplazarse tras una investigación por venta irregular

La renovación alcanza a unas 2.000 tarjetas SST activas que el DOB comenzó a invalidar tras acusaciones contra Redcode Inc., una empresa proveedora de cursos.

Esas credenciales acreditan formación obligatoria para determinados proyectos de construcción y demolición en la ciudad.

La Fiscalía de Brooklyn presentó cargos el 8 de septiembre de 2026 contra la compañía, su propietario y un asociado vinculados con dos locales, ubicados en 529 McDonald Avenue, en Brooklyn, y 146-04 Hillside Avenue, en Queens.

El nuevo plan de formación para obreros incluirá contenidos sobre salud mental, prevención del suicidio y consumo de sustancias (REUTERS/Jordan Tovin)

La causa incluye acusaciones por presentación de documentos falsos, falsificación de registros comerciales y recepción de remuneraciones por conducta oficial indebida.

De acuerdo con la investigación, agentes encubiertos que se hicieron pasar por obreros habrían comprado entre abril y julio de 2025 tarjetas SST y de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) por USD 500, sin asistir a las clases.

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Los responsables presuntamente les solicitaron firmar planillas de asistencia y remitieron datos falsos a las entidades correspondientes.

El DOB revocó la autorización de Redcode para impartir cursos. “Hemos tomado medidas firmes contra los proveedores de cursos que ponen al público en riesgo”, declaró Tigani, según el medio.

La presidenta del Comité de Vivienda y Edificios, la concejal de El Bronx Pierina Sánchez, reclamó una supervisión más estricta de las empresas habilitadas. “Debemos asegurarnos de que todos los trabajadores estén apropiadamente entrenados”, expresó.

La ciudad coordinará cursos de seguridad autorizados a través del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (REUTERS/Shannon Stapleton)

La formación sumará salud mental y reglas más estrictas para supervisores y contratistas

El paquete anunciado por el DOB amplía el contenido de los cursos obligatorios. La formación incorporará prevención del suicidio, riesgos vinculados con el consumo de sustancias y herramientas para afrontar el estrés en la industria de la construcción.

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La agencia también impondrá nuevas exigencias a los superintendentes de obra, endurecerá la fiscalización sobre contratistas reincidentes y creará un comité centrado en la prevención de accidentes.

El objetivo es que las credenciales de seguridad reflejen una capacitación efectiva y que la respuesta municipal alcance a los responsables con mayores antecedentes de incumplimientos.

Las caídas siguen como el riesgo más frecuente. En 2025 causaron 163 de las 320 lesiones informadas por el DOB y seis de las diez muertes registradas ese año.

Para Tigani, la disminución de incidentes observada en algunos indicadores está relacionada con las capacitaciones obligatorias, las inspecciones y la difusión de protocolos preventivos.

Las lesiones contabilizadas por el organismo bajaron de 692 en 2023 a 482 en 2024 y 320 en 2025. Hasta septiembre de 2026, la agencia había registrado 266 lesiones y cuatro muertes.

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El daño estructural detectado en la antigua sede de Pfizer en Manhattan reactivó el debate sobre los controles en obras edilicias (REUTERS/Jeenah Moon)

Las inspecciones preventivas crecen, aunque el Concejo cuestiona la dotación de personal

El DOB elevó la proporción de inspecciones preventivas, realizadas antes de que exista una denuncia o un accidente. Estas representaron el 28 % de las revisiones en 2024, el 31 % en 2025 y el 33 % hasta septiembre de 2026.

La estrategia combina esas visitas con análisis predictivos para identificar edificios y responsables de mayor riesgo.

Durante el año fiscal 2026, el DOB realizó 415.481 inspecciones, un 9 % más que en el ciclo previo, y emitió 7.882 órdenes de paralización de obras, un aumento del 19 %.

Sánchez cuestionó si esos resultados son suficientes ante la falta de personal: la plantilla llegó a 1.695 empleados, por debajo de los 1.883 puestos contemplados en el presupuesto.

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La concejal señaló que la administración anterior eliminó aproximadamente una cuarta parte de los cargos presupuestados, incluidos puestos de inspección y supervisión de seguridad.

El debate sobre la capacidad de control adquirió relevancia tras un incidente estructural en un edificio de Manhattan en obras de reconversión.

Las caídas provocaron 163 lesiones y seis muertes en las construcciones de la ciudad durante el año 2025 (REUTERS/Eduardo Munoz)

El incidente en la antigua sede de Pfizer volvió a poner bajo examen la fiscalización

El 7 de julio de 2026, las autoridades evacuaron un edificio en obras de la antigua sede de Pfizer, en el 235 Este de la calle 42 de Manhattan, que se encontraba en proceso de conversión en viviendas.

Los bomberos acudieron tras la caída de ladrillos y detectaron dos columnas deformadas y hundimientos entre los pisos 21 y 26. Al menos nueve edificios cercanos fueron evacuados y las autoridades no informaron heridos.

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El episodio, que motivó revisiones sobre las condiciones de seguridad del proyecto, volvió a situar en el centro del debate la fiscalización de obras y la capacidad de respuesta del DOB.