Florida dispone de unas 76.000 lagunas de drenaje urbano con potencial para albergar sistemas de energía solar flotante (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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Florida convierte sus estanques de drenaje en granjas solares flotantes para generar más electricidad sin consumir terreno adicional. Las llamadas fotovoltaicas flotantes —paneles montados sobre estructuras flotantes ancladas en lagunas y embalses— se multiplican en el estado, informó The Associated Press. Decenas de miles de estanques de retención construidos para absorber las lluvias ahora también producen energía solar.

El estado cuenta con unas 76.000 lagunas de control de escorrentía urbana, equivalentes al 2,7% de su superficie urbana, según estimaciones de investigadores de la Universidad de Florida basadas en datos de uso del suelo de 2012. La abundancia de lluvias, el terreno plano, el suelo arenoso y la historia de desarrollo inmobiliario de la región explican esa concentración, según AJ Reisinger, profesor asociado de calidad de suelos y aguas urbanas en la Universidad.

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Florida legalizó el uso de sus lagunas para generar energía solar en 2022

Florida dispone desde ese año de una ley estatal que respalda de manera explícita la instalación de sistemas solares flotantes. El marco normativo abrió la puerta a proyectos como los que impulsa la Comisión de Servicios Públicos de Orlando (OUC), que comenzó con un sistema de 32 kilovatios, lo amplió y luego construyó una instalación separada de 120 kilovatios. En noviembre de 2025 puso en marcha el sistema Conway Road, una granja flotante de 2 megavatios integrada por más de 3.400 paneles que la OUC describe como la mayor de su tipo en el estado.

Justin Kramer, director de tecnologías emergentes y analítica de datos de la OUC, señaló que el terreno disponible dentro del municipio es escaso y costoso. “Las instalaciones flotantes ofrecen ubicaciones dentro de los límites de la ciudad que no tienen ningún otro uso”, dijo en declaraciones recogidas por The Associated Press.

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El costo de la tecnología cayó un 48% en menos de una década

El costo medio de la tecnología solar flotante cayó un 48% a nivel internacional entre 2015 y 2024 (AP Photo/Rebecca Blackwell)

El costo medio de los proyectos de solar flotante bajó de USD 2,41 por vatio en 2015 a USD 1,25 por vatio en 2024, una reducción del 48%, según Oktoviano Gandhi, científico del Instituto de Investigación de Energía y Medio Ambiente de Catar (QEERI). Aun así, Gandhi advirtió que la tecnología todavía implica un desembolso inicial superior al de la solar terrestre: las comparaciones publicadas apuntan a una diferencia de entre el 10% y el 25%.

A finales de 2024, 66 países y regiones tenían instalada una capacidad de generación solar flotante superior a los 9,6 gigavatios, aunque ese total representa menos del 1% de la capacidad solar global. Alrededor del 90% de esa potencia se concentra en Asia, donde China, Japón, Taiwán y Corea del Sur lideran la adopción, impulsados por la escasez de suelo disponible. Estados Unidos avanzó más despacio por contar con mayor superficie para el desarrollo energético, según Rafael Almeida, científico de ecosistemas de agua dulce y profesor adjunto de la Universidad de Indiana en Bloomington.

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Los paneles generan hasta un 8% más que los de tejado por el efecto refrigerante del agua

El contacto con el agua enfría los paneles y puede incrementar la producción entre un 5% y un 8% respecto a un sistema de tejado convencional, según Kramer. Gandhi advirtió que ese beneficio varía considerablemente según el viento y las temperaturas ambientales, y que con frecuencia se exagera. Los paneles también reducen la evaporación, una ventaja que Gandhi destacó especialmente para embalses de riego en zonas áridas.

Los sistemas instalados en Florida están diseñados para adaptarse a las fluctuaciones del nivel del agua y para resistir los vientos propios del estado. D3Energy, empresa con más de 15 proyectos flotantes en Florida, informó que ninguna de sus instalaciones sufrió daños estructurales cuando el huracán Milton azotó la costa del Golfo en 2024. La OUC confirmó que sus sistemas operaron a lo largo de múltiples temporadas de huracanes.

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El contacto con el agua enfría las celdas solares e incrementa su rendimiento energético hasta un 8% frente a los tejados (AP Photo/Rebecca Blackwell)

D3Energy afirma tener derechos exclusivos para desarrollar instalaciones solares flotantes en estanques de drenaje del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) dentro de las franjas de las autopistas estatales, y calcula que esos sistemas podrían generar más de 1 gigavatio de energía.

Los científicos advierten que el impacto ambiental sobre los estanques aún no está bien comprendido

Los estanques de drenaje son infraestructura construida, pero albergan algas, plantas, bacterias, insectos, peces y aves, y contribuyen a la gestión de nutrientes, contaminantes y sedimentos. “Realizan muchos de los mismos procesos ecológicos que esperaríamos de un estanque o humedal natural”, señaló Reisinger en declaraciones a The Associated Press.

La cobertura de los paneles limita la entrada de luz solar al agua y puede alterar la fotosíntesis, las cadenas alimentarias acuáticas y la eliminación de nutrientes. Cubrir parte de la superficie también puede modificar la cantidad de oxígeno disponible en el ecosistema, según Almeida.

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Los científicos advierten que la falta de luz solar por la cobertura de paneles altera los ecosistemas y el oxígeno de las lagunas (AP Photo/Rebecca Blackwell)

La OUC trata de limitar la cobertura al 70% u 80% de la superficie de cada estanque, aunque la proporción exacta depende de las necesidades de mantenimiento y del ecosistema de cada laguna. Los investigadores todavía no saben a partir de qué nivel de cobertura los cambios se vuelven irreversibles. “¿Existen puntos de inflexión a partir de los cuales el sistema cambia de manera radical? ¿En qué nivel deberíamos dejar de cubrir?”, preguntó Almeida a The Associated Press.