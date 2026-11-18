El general Chris LaNeve (Créditos: Ejército de Estados Unidos)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al general Christopher LaNeve para asumir como jefe del Estado Mayor del Ejército, puesto que ocupa de forma interina desde la destitución, en abril, de su antecesor, el general Randy George. El ascenso de LaNeve se produjo con rapidez: hace dos años tenía el rango de general de dos estrellas.

La postulación figura en un registro del Congreso y requiere la confirmación del Legislativo.

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LaNeve se desempeñó como asesor militar del secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de asumir sus funciones actuales. Hegseth apartó a George del cargo un mes después del inicio de la guerra con Irán. Hasta ahora, el Departamento de Defensa no ofreció una explicación pública sobre los motivos de esa decisión.

La nominación llega a pocos meses de la finalización de la legislatura del actual Congreso, de mayoría republicana, prevista para enero. El próximo Congreso, en el que los demócratas tendrán mayoría, podría dificultar la confirmación de LaNeve.

La destitución de Christopher LaNeve

Sean Parnell, principal portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, anunció el 2 de abril: “El general Randy George ‘se retirará de su cargo como 41º jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato’”.

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El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George, pronuncia un discurso durante la ceremonia del Día Nacional de Reconocimiento a los Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate en el Pentágono, el 19 de septiembre de 2025, en Washington (AP/Julia Demaree Nikhinson/Archivo)

Un día después de dejar el cargo, George pidió que el Ejército cuente con “líderes con carácter” en un mensaje de despedida. El ex jefe de Estado Mayor dirigió una carta a integrantes de la institución en la que agradeció el respaldo recibido durante su gestión.

“S​é que todos ustedes seguirán totalmente concentrados en la misión (guerra con Irán), continuarán innovando y superarán sin descanso la burocracia para brindar a nuestros soldados lo que necesitan para ganar en el campo de batalla moderno”, escribió George, según The Hill. El mensaje circuló por correo electrónico en un foro interno de la institución y un oficial confirmó su autenticidad a medios estadounidenses.

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El ex general elogió a las tropas estadounidenses y sostuvo que sus soldados son “verdaderamente los mejores del mundo”. “Merecen un entrenamiento riguroso y líderes valientes y con carácter”, afirmó. George añadió que no tenía “duda” de que los integrantes de la fuerza seguirán al mando con “valentía, carácter y determinación”.

El apartado de la jefatura del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos desarrolló una carrera de 38 años en la infantería que incluyó su participación en la primera Guerra del Golfo y en operaciones militares en Irak y Afganistán. George egresó de la Academia Militar de West Point y ocupó puestos de mando en el Ejército antes de convertirse, entre 2021 y 2022, en principal asesor militar del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin.

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El ex general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, permanece junto al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (REUTERS/Daniel Becerril/Archivo)

Su salida se produjo después de que superara una primera ola de destituciones de altos mandos militares, dispuesta en febrero de 2025 por el secretario de Defensa.

Entre los oficiales removidos en esa etapa figuraron la almirante Lisa Franchetti, máxima autoridad uniformada de la Armada, y el general Jim Slife, número dos de la Fuerza Aérea. El presidente Donald Trump también apartó entonces al general Charles “CQ” Brown Jr. del cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto.

(Con información de Europa Press)