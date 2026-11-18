Rami Malek reacciona al fichaje de Robert Pattinson como James Bond.

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Rami Malek expresó su respaldo a Robert Pattinson tras confirmarse que el actor británico interpretará al próximo James Bond en la nueva película de la franquicia.

El ganador del Oscar habló sobre la elección durante la ceremonia de los premios Earthshot, celebrada el martes 17 de noviembre en Mumbai, India, donde manifestó su entusiasmo por ver a su amigo asumir uno de los personajes más reconocidos del cine.

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En una entrevista con PEOPLE, Malek, de 45 años, recordó la relación que mantiene con Pattinson, de 40 años, con quien compartió créditos en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (2012).

El actor señaló que ambos han mantenido una amistad durante varios años y que han estado en contacto después del anuncio de su incorporación a la saga de espionaje.

“Conozco a Rob desde hace bastante tiempo y no podría estar más orgulloso. Creo que la gente está reconociendo, o quizá ya todos saben, lo talentoso que es ese hombre”, declaró.

Rami Malek elogió el talento de Robert Pattinson. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El intérprete de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody también explicó que su relación con Pattinson se fortaleció después de trabajar juntos.

“Lo conozco desde hace años. Hemos trabajado juntos y nos hemos convertido en amigos bastante cercanos. Ha sido muy bonito poder compartir este momento con él”, agregó.

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Por si fuera poco, Rami Malek reveló que ambos han intercambiado mensajes desde que se dio a conocer la noticia el lunes 16 de noviembre.

Además, expresó su confianza en el desempeño que tendrá Robert Pattinson como el agente 007 y señaló que espera que el público pueda apreciar sus capacidades en esta nueva etapa profesional.

“Ha sido muy bonito compartir este momento con él. Y creo que el mundo verá que será extraordinario, ¡y eso lo dice alguien que interpretó a un villano!”, comentó el actor, quien dio vida a Lyutsifer Safin en Sin tiempo para morir (2021), la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig.

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Rami Malek fue uno de los villanos de la franquicia de James Bond. (REUTERS/Henry Nicholls)

Robert Pattinson será el séptimo James Bond

El lunes 16 de noviembre, Amazon MGM Studios confirmó que Robert Pattinson encabezará la vigesimosexta película de la franquicia, que contará con Denis Villeneuve como director y Steven Knight como guionista.

Con esta elección, el actor se convertirá en el séptimo intérprete en asumir el papel del agente secreto británico en la saga cinematográfica.

Pattinson tomará el relevo de Daniel Craig, quien interpretó al personaje en cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (2021). Esta última producción también contó con la participación de Rami Malek como el antagonista principal.

En un comunicado difundido por Amazon MGM Studios tras el anuncio, Pattinson se refirió a la responsabilidad de interpretar al personaje y agradeció la confianza del equipo encargado del proyecto.

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“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por confiar en mí”, expresó.

Robert Pattinson se sintió honrado de interpretar a James Bond.

El actor también describió su incorporación a la franquicia como la realización de un sueño y manifestó su entusiasmo por comenzar a trabajar con el equipo creativo.

La nueva entrega marcará el inicio de una etapa distinta para la saga del agente 007, ahora encabezada por Pattinson bajo la dirección de Denis Villeneuve.

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