El período de inscripción abierta de Medicare concluye el 7 de diciembre de 2026 y las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 (Reuters)

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Los beneficiarios de Medicare tienen hasta el 7 de diciembre de 2026 para revisar y modificar su cobertura de salud y medicamentos recetados para el próximo año. La Administración del Seguro Social (SSA) lo recordó el lunes 16 de noviembre. El período de inscripción abierta comenzó el 15 de octubre y cualquier cambio realizado antes del cierre entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.

Quiénes son los afiliados a Medicare

El período de inscripción abierta está disponible para todos los afiliados al programa Medicare, la cobertura federal de salud de Estados Unidos destinada a personas de 65 años o más, a ciertos menores de esa edad con discapacidades y a personas de cualquier edad con enfermedad renal en etapa terminal (ERET) o esclerosis lateral amiotrófica (ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig).

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Durante esta ventana, los beneficiarios pueden pasar del Medicare Original a un Plan Medicare Advantage, cambiar de un plan Medicare Advantage a otro, o unirse, cambiar o abandonar un plan de medicamentos recetados del Medicare Parte D. No hay límite en la cantidad de modificaciones que un afiliado puede efectuar; el último cambio registrado será el que quede vigente desde enero.

Los planes pueden modificar costos, coberturas y redes de proveedores cada año

La SSA y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) recomiendan que todos los afiliados revisen su cobertura actual aunque estén conformes con ella. Los planes de salud y medicamentos pueden introducir cambios anuales en costos, prestaciones y redes de médicos y farmacias. Quienes ya cuentan con un plan debieron recibir el Aviso Anual de Cambios (ANOC) antes del 1 de octubre, y el Documento de Evidencia de Cobertura (EOC) a más tardar el 15 de octubre. Ambos documentos detallan las modificaciones previstas para 2027.

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Quienes detecten alteraciones en sus primas, en la lista de medicamentos cubiertos o en la red de proveedores deberán evaluar si su plan sigue siendo el más adecuado. Los beneficiarios satisfechos con su cobertura y que no hayan tenido cambios en su plan no necesitan hacer ninguna gestión.

Sin cambios antes del 7 de diciembre, la espera es de un año

La congresista Claudia Tenney advirtió que los aumentos en primas y medicamentos recetados impactan en los adultos mayores con ingresos fijos (REUTERS/Eric Lee)

La congresista Claudia Tenney, representante del 24.º Distrito Congressional de Nueva York, advirtió que “los cambios en las primas, los costos de medicamentos recetados y las redes de proveedores pueden tener un impacto significativo en los adultos mayores que viven con ingresos fijos”, según declaraciones publicadas en su sitio oficial.

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Estafadores que se hacen pasar por Medicare, una amenaza durante el período de inscripción

El cierre del período de inscripción coincide con un repunte de fraudes dirigidos a adultos mayores. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) alertó que las llamadas fraudulentas relacionadas con seguros de salud aumentan durante esta época del año, cuando los estafadores se hacen pasar por representantes de Medicare, aseguradoras o agencias gubernamentales para obtener datos personales o dinero.

Según la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), el número de Medicare tiene el mismo valor que el número de Seguro Social para quienes cometen fraude: con él pueden facturar al programa federal por pruebas, equipos o servicios que nunca se prestaron. “Una vez que un estafador tiene el número de Medicare de una persona, puede comenzar a facturar de forma fraudulenta”, advirtió la organización en declaraciones recogidas por el medio Up North Live.

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Los afiliados pueden realizar modificaciones ilimitadas entre Medicare Original, los planes Medicare Advantage y la cobertura de medicamentos de la Parte D (AP)

Medicare nunca realiza llamadas no solicitadas a sus afiliados. Cualquier contacto inesperado —por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o visita al hogar— en el que se solicite información personal debe considerarse una señal de alerta. Los agentes de seguros tampoco están autorizados a hacer llamadas en frío ni visitas domiciliarias sin que el beneficiario las haya solicitado.

Quienes necesiten orientación gratuita e imparcial para comparar opciones pueden contactar al Programa Estatal de Asistencia de Seguros de Salud (SHIP), disponible en Medicare.gov.