El malware suele instalarse sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estafadores ya usan la crisis de Nvidia como señuelo: envían correos con el asunto “Invitación: Nvidia Executive Partnership Discussion” (“Invitación: conversación sobre una alianza ejecutiva con Nvidia”) para que la víctima descargue software malicioso. La empresa de capacitación en ciberseguridad KnowBe4 detectó la campaña, según informó Axios.

El mensaje promete información sobre la estrategia de inversión de Nvidia. Dentro del correo aparece una imagen en la que se puede hacer clic y que parece mostrar los parámetros de inversión de la empresa para 2026. Si el destinatario hace clic, puede iniciarse la descarga del programa malicioso en su dispositivo.

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KnowBe4 vio las primeras señales de la campaña el miércoles, un día antes de que Jensen Huang renunciara como director ejecutivo de Nvidia. Bryan Palma, director ejecutivo de KnowBe4, dijo a Axios que los correos parecen dirigidos a personas que trabajan en finanzas, transporte y gobierno. Todavía se desconoce qué grupo está detrás.

Los correos parecen dirigidos a personas que trabajan en finanzas, transporte y gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis que sirve de gancho

El 12 de noviembre, el directorio de Nvidia anunció que Huang renunciaba con efecto inmediato a la presidencia, a la dirección ejecutiva y a su puesto en la junta. La directora financiera, Colette Kress, quedó como directora ejecutiva interina mientras el directorio busca un sucesor permanente.

Según la cronología de CBS News, el 8 de noviembre Huang admitió en un mensaje a los empleados que había tenido una relación extramatrimonial. Ese día Nvidia informó que abría una investigación independiente. The New York Times había publicado que una de las mujeres involucradas era sospechada por la inteligencia estadounidense de actuar como espía de China, algo que Beijing niega.

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Con un escándalo de esa dimensión, un mensaje que promete detalles de la estrategia de inversión de la compañía resulta verosímil para un analista, un inversor o un funcionario que sigue el caso.

Estafadores usan la crisis de Nvidia para enviar correos falsos que instalan software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo trabajan los atacantes

Palma explicó que los delincuentes pueden comprar listas de contactos detalladas y usar inteligencia artificial para clasificar a las víctimas por sector, profesión e intereses. Así adaptan cada mensaje a un público específico, en lugar de mandar el mismo correo genérico a millones de personas.

La IA también acelera el lanzamiento de estas campañas. Según datos de KnowBe4 citados por Axios, los atacantes reaccionan a los titulares 5,4 veces más rápido en 2026 que en 2022. En un caso, tras la muerte de una celebridad de primer nivel, los estafadores lanzaron una campaña de correos en 16 horas.

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Además, cerca del 88% de los ataques de phishing (correos que suplantan a una marca o persona para robar datos o instalar programas dañinos) vinculados a noticias de último momento o a eventos programados suplantó a una marca conocida en todo el mundo, según KnowBe4.

Palma recomienda mirar con más cuidado cualquier correo inesperado que haga referencia a una noticia de último momento, aunque el titular resulte familiar. Una invitación no solicitada de una compañía famosa, recibida en plena crisis, justifica verificar al remitente por otro canal antes de abrir imágenes o archivos adjuntos. Hasta ahora, KnowBe4 no ha identificado a los responsables de la campaña con el asunto sobre Nvidia.

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El mensaje promete información sobre la estrategia de inversión de Nvidia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el malware y cómo protegerse de sus amenazas

El software malicioso, comúnmente conocido como “malware”, es un término general que describe cualquier programa o código informático diseñado intencionalmente para infiltrarse, dañar o alterar el funcionamiento de un sistema, red o dispositivo.

Los ciberdelincuentes desarrollan y utilizan estas herramientas con diversos fines, que van desde el robo de datos personales y financieros hasta el espionaje o la extorsión. A diferencia del software legítimo, el malware suele instalarse sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario, aprovechando vulnerabilidades de seguridad u ocultándose dentro de archivos adjuntos engañosos, descargas aparentemente seguras y enlaces fraudulentos.

Existen múltiples variantes de malware, cada una con un método de ataque y un objetivo específico. Entre los más comunes se encuentran los virus, que infectan otros archivos para propagarse; el ransomware, que bloquea el acceso a los datos de la víctima hasta que se paga un rescate; y el spyware, que recopila información en secreto, como contraseñas o hábitos de navegación.

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Para mitigar estos riesgos, es fundamental mantener los sistemas operativos y programas actualizados, utilizar soluciones de seguridad confiables y mantener hábitos de navegación cautelosos, evitando interactuar con correos electrónicos no solicitados o enlaces de dudosa procedencia.