FILE PHOTO: A general view of the Equinor's Johan Sverdrup oilfield platforms in the North Sea, Norway December 3, 2019. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

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Equinor, la mayor productora de petróleo y gas de Noruega, informó que detectó un ciberataque en curso contra algunos de sus sistemas informáticos. La empresa afirmó que el ataque no afectó sus operaciones ni su producción y que no hay indicios de robo de datos.

El comunicado, publicado a las 18:55 (hora de Noruega) y actualizado a las 19:40, indica que la compañía movilizó recursos para neutralizar el ataque y recuperar la integridad de los sistemas. También señala que se informa a las autoridades pertinentes.

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Equinor no precisó cuándo comenzó el ataque, qué sistemas fueron alcanzados ni cómo se produjo. Tampoco lo atribuyó a ningún grupo. La empresa dijo que dará nuevas informaciones cuando las tenga.

Reuters, que dio la noticia, indicó que la compañía no había visto robo de datos ni impacto en la operación. El sitio especializado Natural Gas Intelligence describió a la empresa como el mayor proveedor de gas natural de Europa.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Equinor aparece en la entrada de un edificio de la mayor planta de gas natural licuado de Europa Occidental, Hammerfest LNG, en Hammerfest, Noruega, el 14 de marzo de 2024. REUTERS/Lisi Niesner/Archivo

La televisión pública noruega NRK informó que la policía de seguridad del país, conocida como PST, está al tanto del incidente y presta ayuda si hace falta, según el asesor Eirik Veum. La Autoridad Nacional de Seguridad (NSM) también conoce el caso y dialoga con Equinor, dijo su asesora de comunicación Mari Lerdal a la agencia NTB.

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La portavoz de Equinor, Ellen Maria Skjelsbæk, se negó a decir a NRK qué sistemas están afectados. Confirmó que la empresa recibe intentos de ataque digital todos los días. “No se puede asegurar uno mismo al cien por ciento”, afirmó.

NRK precisó además que la primera versión del comunicado decía que los empleados podían notar interrupciones en algunos servicios y que, por ahora, no debían tomar ninguna medida. Esas dos frases fueron eliminadas después de la publicación.

El medio especializado Breach News observó que el comunicado separa los sistemas informáticos de los que gestionan las operaciones y la producción, y que Equinor sostiene que solo los primeros fueron alcanzados.

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Según ese medio, un ataque a sistemas corporativos puede ser grave si luego deriva en robo de datos o sirve de vía de entrada a los sistemas industriales. Hasta el cierre de su nota, ningún grupo criminal había reivindicado el ataque en público.

Equinor opera, entre otras instalaciones, varias plataformas petroleras en el mar del Norte, según recuerda NRK en su cobertura. La empresa no dijo si el ataque afectó a empleados, socios o clientes.

FILE PHOTO: Equinor's logo is seen next to the company's headquarters in Stavanger, Norway December 5, 2019. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Una serie de ciberataques en Europa

NRK recordó que en los últimos días hubo varios ciberataques contra distintos objetivos en Europa: afectaron congeladores de supermercados, bancos de sangre y los sistemas informáticos de cadenas de ropa noruegas. El medio también mencionó amenazas de bomba contra vuelos y escuelas del continente.

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Poco antes, la NSM había elevado el nivel de riesgo cibernético en Noruega al segundo más alto y publicó una lista de 21 medidas pensadas para todas las empresas del país. Equinor no informó si el ataque tiene relación con esos casos.

La empresa no fijó una fecha para su próxima comunicación: dijo que dará actualizaciones cuando disponga de nueva información.