Rubio descartó que las fallas tecnológicas en EEUU respondan a un ciberataque coordinado (REUTERS)

Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Gobierno de Donald Trump no encontró evidencias de que la reciente serie de fallas en plataformas tecnológicas, bancos, aerolíneas y redes oficiales responda a un ataque informático coordinado o a la acción de actores malintencionados. El funcionario descartó que los incidentes estén relacionados entre sí y afirmó que el país no enfrenta un ataque sistémico.

“Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos ninguna evidencia en absoluto; no tenemos indicios, ni evidencia, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con los demás”, declaró Rubio ante los periodistas en Manila, durante la gira por Asia que realiza junto al presidente estadounidense.

PUBLICIDAD

“Ni razón para creer que alguno de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores malintencionados, con piratas cibernéticos, con delincuentes o con otro Estado”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio también sostuvo que Estados Unidos “no está bajo un ataque sistémico” y buscó llevar tranquilidad ante las interrupciones que en los últimos días afectaron servicios esenciales para millones de personas. Sus declaraciones se produjeron mientras Trump y su comitiva se preparaban para abandonar Filipinas rumbo a Shenzhen, China, donde el mandatario tiene previstas reuniones clave con el líder chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

PUBLICIDAD

La sucesión de fallas generó cuestionamientos contra la Casa Blanca, tanto de adversarios políticos como de figuras cercanas al movimiento republicano. Algunos aliados de Trump reclamaron explicaciones públicas y acusaron a la administración de ocultar información sobre las causas de los problemas técnicos.

En los últimos días, Microsoft, entidades bancarias, el sistema de control del tráfico aéreo y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sufrieron interrupciones que afectaron las comunicaciones, el acceso a cuentas, las operaciones financieras y los servicios de transporte.

Rubio también sostuvo que Estados Unidos “no está bajo un ataque sistémico” y buscó llevar tranquilidad ante las interrupciones que en los últimos días afectaron servicios esenciales para millones de personas (REUTERS)

Cada uno de los incidentes fue atribuido a problemas técnicos internos. Las empresas y organismos gubernamentales involucrados negaron que las interrupciones fueran consecuencia de ciberataques o de sistemas de inteligencia artificial fuera de control.

PUBLICIDAD

La primera falla de gran alcance se produjo el jueves, cuando los servicios de correo electrónico y otras herramientas de Microsoft quedaron fuera de funcionamiento y afectaron a millones de trabajadores. La compañía atribuyó el problema a una “actualización anterior de la capacidad de la red”.

Al día siguiente, las autoridades aeronáuticas ordenaron la suspensión de vuelos en distintos puntos del país. La interrupción, la más prolongada de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue atribuida por la Administración Federal de Aviación (FAA) a una actualización de un enrutador.

El lunes, los problemas alcanzaron al sistema financiero. Clientes de varios bancos importantes denunciaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea y utilizar el servicio de transferencias Zelle, después de un inconveniente técnico en JPMorgan Chase que provocó efectos en otras partes del sistema financiero.

PUBLICIDAD

Chase atribuyó la interrupción a un “error de software” y aseguró que “no estaba relacionada con un ataque cibernético”. Ese mismo día, United Airlines informó que resolvió una falla en sus sistemas internos que provocó demoras en los vuelos de salida.

El martes, la NSA también registró una interrupción en una red interna utilizada para transmitir información clasificada. La agencia atribuyó el problema a tareas de “mantenimiento de rutina”.

United Airlines informó que resolvió una falla en sus sistemas internos que provocó demoras en los vuelos de salida (REUTERS)

Trump, por su parte, minimizó las consecuencias de las fallas cuando los periodistas le preguntaron por el episodio que afectó a Chase. “Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, cosas así pasan. No pasa nada”, respondió en Manila.

PUBLICIDAD

La explicación del mandatario no logró disipar los cuestionamientos. Karoline Leavitt, ex secretaria de prensa de Trump, reclamó transparencia a la administración y consideró que el presidente u otro funcionario de la Casa Blanca debía explicar públicamente lo que sabía sobre los incidentes.

“Lo que le diría a la Casa Blanca es que la transparencia es clave”, afirmó Leavitt en una entrevista con Fox News. También sostuvo que alguien del Gobierno debía ofrecer explicaciones después del regreso de Trump de Asia para reducir la preocupación pública.

Más tarde, Leavitt respaldó que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, abordara el asunto en una entrevista con Fox Business Network. “Estamos examinando con mucha atención todo el panorama y no estamos viendo esto como un incidente de ciberataque”, afirmó Clayton.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que el Gobierno considera que las interrupciones podrían estar relacionadas con organizaciones que realizan actualizaciones de seguridad, cuyos plazos se extienden más de lo previsto y que encuentran dificultades inesperadas durante el proceso.

(Con información de AP y AFP)