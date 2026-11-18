Timothée Chalamet explica por qué no tiene prisa por retomar su papel en Call Me by Your Name.

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Timothée Chalamet se refirió a la posibilidad de retomar su papel de Elio Perlman en una eventual secuela de Call Me by Your Name, la película de 2017 que marcó un momento importante en su carrera cinematográfica.

Aunque el actor no descartó por completo regresar a la historia, explicó que prefiere mantener distancia de proyectos que tienen un significado especial para el público.

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En una entrevista con Vanity Fair, el intérprete de 30 años habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con el director Luca Guadagnino y recuperar al personaje que interpretó cuando tenía 21 años.

“Nunca digas nunca, pero... he crecido con la idea de que no debes acercarte demasiado a algo que es tan querido y significativo para las personas”, declaró.

Timothée Chalamet no descartó del todo una nueva película de 'Call Me By Your Name'.

Estrenada en 2017, Call Me by Your Name es un drama romántico dirigido por Guadagnino y protagonizado por Chalamet junto a Armie Hammer.

La historia sigue a Elio, un adolescente que desarrolla una relación sentimental con Oliver, un estudiante estadounidense de doctorado que llega a pasar el verano en la casa de su familia, en el norte de Italia.

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La interpretación de Timothée Chalamet le valió su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor actor, reconocimiento que contribuyó a consolidar su presencia en la industria cinematográfica internacional.

Aunque el actor mantiene reservas sobre una posible continuación de Call Me by Your Name, expresó su disposición para colaborar nuevamente con Luca Guadagnino, con quien ya trabajó en Hasta los huesos (Bones and All), estrenada en 2022.

En 2018, mientras promocionaba Beautiful Boy, el actor habló con la revista Time sobre la posibilidad de realizar una segunda entrega y aseguró que no encontraba razones para descartar el proyecto.

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Timothee Chalamet aseguró que le gustaría volver a trabajar nuevamente con Luca Guadagnino. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“No veo ningún escenario en el que no suceda”, señaló entonces. También explicó que el escritor André Aciman, autor de la novela original, estaba abierto a la idea de una continuación y que Guadagnino tenía interés en desarrollarla.

En aquella conversación, Chalamet también mencionó que tanto él como Hammer estaban dispuestos a regresar. Su propuesta contemplaba que la historia transcurriera algunos años después de los acontecimientos de la primera película, con una narrativa que mostrara el paso del tiempo en los personajes.

Aciman publicó en 2019 Find Me, una novela que funciona como continuación literaria de Call Me by Your Name. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado una adaptación cinematográfica de este segundo libro.

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Mientras continúa la conversación sobre un posible regreso a la historia de Elio y Oliver, Timothée Chalamet se encuentra enfocado en otros proyectos cinematográficos, entre ellos Dune: Part Three, la tercera entrega de la adaptación dirigida por Denis Villeneuve.

En esta película, el actor volverá a interpretar a Paul Atreides, personaje cuya transformación lo lleva a convertirse en un gobernante responsable de la muerte de 61 mil millones de personas dentro del imperio.

Timothée Chalamet se prepara para el estreno de la tercera película de Dune. (AP)

Chalamet describió el rodaje de esta nueva entrega como una experiencia más claustrofóbica y aislada que la de las dos películas anteriores, debido al tiempo que pasó trabajando individualmente para desarrollar la evolución de su personaje.

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Dune: Part Three tiene previsto su estreno en salas de cine el próximo 18 de diciembre, mientras que una posible continuación de Call Me by Your Name permanece sin avances confirmados.