Tres nuevas leyes de Nueva York entran en vigor desde el 1 de octubre: qué es importante saber

La ciudad de Nueva York aplica un congelamiento en los aumentos de alquiler para los contratos de renta estabilizada iniciados hasta septiembre de 2027 (REUTERS/Jeenah Moon)

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Las suscripciones, los alquileres estabilizados y los productos íntimos son el centro de tres cambios regulatorios que empiezan a aplicarse en la ciudad de Nueva York este 1 de octubre.

Dos de las medidas tienen efecto inmediato: el congelamiento de ciertas rentas y la obligación de simplificar las bajas de servicios recurrentes.

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La tercera, sobre artículos menstruales y de cuidado íntimo, abre una etapa de implementación con plazos posteriores para la prohibición de ventas.

Los contratos de alquiler estabilizado tendrán aumentos del 0 %

Desde este 1 de octubre, los contratos nuevos y las renovaciones de departamentos con renta estabilizada que comiencen hasta el 30 de septiembre de 2027 no podrán incorporar aumentos, sin distinción entre acuerdos de uno o dos años. La decisión de la Junta de Directrices de Alquileres fija una suba de 0 % para ambos plazos.

La medida sobre los alquileres regulados abarca cerca de un millón de viviendas y alcanza a casi 2,5 millones de residentes (REUTERS/Heather Khalifa)

La disposición abarca cerca de 1 millón de viviendas y alcanza a casi 2,5 millones de residentes, según datos citados por New York Daily News.

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Es la primera vez que las renovaciones por dos años quedan incluidas en un congelamiento total de las rentas reguladas.

El alcance de la medida tiene un límite claro: no reduce el monto que ya figura en el contrato vigente ni elimina la obligación de pagarlo.

Impide, en cambio, que el propietario incremente el alquiler al firmar una renovación o un nuevo contrato dentro del período establecido.

Desde el 1 de octubre, Nueva York aplica un congelamiento de los alquileres estabilizados y nuevas reglas para cancelar suscripciones (REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY)

Los inquilinos tampoco pueden suspender el pago por decisión propia. El diario señaló que una retención unilateral de la renta puede terminar en un proceso judicial de vivienda.

Ante problemas graves y documentados en el edificio, las organizaciones de inquilinos recomiendan buscar asesoramiento legal antes de adoptar cualquier medida colectiva.

La orden continúa impugnada por grupos de propietarios. La demanda cuestiona el procedimiento con el que se aprobó el congelamiento, pero, mientras no haya una resolución que cambie el esquema vigente, las renovaciones comprendidas mantienen el aumento cero.

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Las empresas deberán permitir cancelar servicios por el mismo medio de contratación

La norma Click to Cancel exige a las empresas facilitar la cancelación de suscripciones en línea mediante un proceso tan sencillo como el de alta (AP foto/Jenny Kane)

La norma “Click to Cancel” obliga a las compañías que ofrecen suscripciones, renovaciones automáticas o servicios continuos en la ciudad a facilitar la cancelación mediante un proceso tan sencillo como el de alta.

Si el cliente contrató por internet, la empresa debe habilitar una baja en línea, sin forzarlo a llamar por teléfono ni a usar otro canal.

La regulación, cuya aplicación corresponde al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP), exige además que las condiciones del servicio y los derechos de cancelación se informen con claridad.

La regla busca evitar las trabas para dejar una suscripción y los cobros posteriores a pruebas gratuitas que se convierten en planes pagos sin aviso suficiente.

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También prohíbe trasladar al cliente el costo de devolver artículos que recibió gratuitamente sin haber dado un consentimiento expreso.

Las infracciones a la regulación sobre bajas de suscripciones conllevan multas civiles de USD 525 además de la devolución del dinero cobrado (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Para los servicios de un año o más, las empresas deben notificar una renovación automática entre 15 y 45 días antes de la fecha límite para cancelarla.

En las pruebas gratuitas que duren más de un mes, el aviso del próximo cobro debe llegar entre 3 y 21 días antes de que termine el período sin cargo, de acuerdo con Secret NYC.

Los consumidores pueden presentar una denuncia llamando al 311 o mediante el portal municipal de atención al consumidor.

Cada infracción puede acarrear una multa civil de USD 525, además de la restitución que corresponda al cliente afectado, informó NBC New York.

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La regulación de productos íntimos comenzará el 10 de octubre, pero la prohibición será posterior

La Ley Local 136 establece restricciones para los productos menstruales y de cuidado íntimo que incorporen deliberadamente ingredientes nocivos para la salud, determinadas sustancias químicas o fragancias restringidas que no estén declaradas en el envase.

La Ley Local 136 impone restricciones a productos menstruales con sustancias nocivas mediante un cronograma que fija límites a las autoridades de salud (Creative Commons)

El punto que requiere mayor precisión es la fecha de aplicación. Aunque algunas publicaciones presentan la iniciativa como una prohibición inmediata desde el 1 de octubre, el cronograma detallado por NBC New York sitúa el inicio regulatorio el 10 de octubre de 2026.

A partir de entonces, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad deberá adoptar límites basados en los niveles mínimos técnicamente alcanzables que establezca primero el Departamento de Salud del estado.

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La prohibición de vender, ofrecer o distribuir artículos que superen esos umbrales entrará en vigor dos años después de que la autoridad sanitaria municipal adopte formalmente los límites.

Por lo tanto, la norma comienza a desplegarse este mes, pero la información disponible no permite afirmar que todos los productos alcanzados queden vetados de inmediato.

Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta USD 250 por cada caso. Además, el Departamento de Salud deberá mantener una lista de los productos que contengan sustancias en niveles iguales o superiores a los que se definan.

La temporada de calefacción obliga a garantizar temperaturas mínimas hasta el 31 de mayo

La Junta de Directrices de Alquileres de Nueva York fijó un aumento del 0 % para los contratos de viviendas con renta estabilizada hasta septiembre de 2027 (REUTERS/Jeenah Moon)

El 1 de octubre también marca el inicio de la temporada de calefacción en Nueva York, una obligación ya vigente que se extiende hasta el 31 de mayo.

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Los propietarios deben mantener los departamentos a una temperatura mínima de 20 °C (68 °F) durante el día cuando el exterior descienda por debajo de 13 °C (55 °F). Por la noche, el mínimo es de 17 °C (62 °F), sin importar la temperatura exterior.

La ciudad registró 344.437 reclamos por falta de calefacción durante la temporada 2025-26, un 21,9 % más que en el ciclo anterior, según datos municipales citados por Patch.

Desde esta temporada, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda prevé intentar inspeccionar cada denuncia no anónima vinculada con un departamento, en lugar de agrupar automáticamente reclamos del mismo edificio.

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Ante una falta de calefacción, los residentes pueden notificar el problema por escrito al propietario o a la administración, documentar la temperatura y conservar fotos, mensajes o correos. Si no reciben una respuesta, pueden presentar una queja ante la ciudad a través del 311 o de su portal en línea.