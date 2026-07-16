Zohran Mamdani presentó un informe para mejorar las condiciones de vida de los inquilinos de la ciudad de Nueva York

Zohran Mamdani presentó el informe “Estafas en el alquiler” para mejorar las condiciones de vida de los inquilinos de Nueva York

La publicación del informe titulado “Estafas en el alquiler” marca un punto de inflexión en la gestión de los alquileres en la ciudad de Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani presentó el documento el jueves por la mañana, tras meses de audiencias públicas en las que cientos de inquilinos denunciaron irregularidades en sus viviendas.

El informe, impulsado directamente por las voces y experiencias de los habitantes, busca poner fin a años de abusos y negligencias en el sector inmobiliario de la ciudad. En palabras de Mamdani, el plan es el resultado de “cada inquilino que decidió alzar la voz, cada inquilino que se negó a tolerar otro año de negligencia y mal estado, cada inquilino que exigió más a su gobierno municipal”.

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El alcalde fue contundente al señalar que los neoyorquinos han estado pagando alquileres excesivos a cambio de servicios y condiciones por debajo de lo esperado. El informe expone un desequilibrio persistente entre el costo de la vivienda y la calidad de vida de los inquilinos, detallando cómo el sistema actual ha fallado en proteger sus derechos. Esta iniciativa se traduce en un paquete de 23 propuestas orientadas a corregir esas desigualdades, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y justas para todos los residentes.

El proceso que dio origen al informe se caracterizó por la amplia participación ciudadana. Durante los meses previos a la publicación, se llevaron a cabo múltiples audiencias donde los inquilinos compartieron sus testimonios sobre las dificultades cotidianas que enfrentan. Este ejercicio de escucha activa permitió identificar tanto los problemas estructurales más frecuentes como las lagunas en las políticas de supervisión y respuesta del gobierno municipal. La administración de Mamdani enfatizó que la elaboración del informe no habría sido posible sin la colaboración y persistencia de quienes viven en alquiler en la ciudad.

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Principales problemas detectados en las viviendas de Nueva York

Las quejas de los inquilinos de Nueva York señalaron fugas de agua, ascensores fuera de servicio, falta de calefacción, plagas y moho en las viviendas (REUTERS/Jeenah Moon)

Entre los problemas más repetidos por los inquilinos destacan las fugas de agua, ascensores fuera de servicio y sistemas de calefacción que solo funcionan cuando se anuncia una inspección. De acuerdo con los datos municipales, las quejas sobre plagas y moho encabezan la lista de denuncias. Estas condiciones insalubres afectan de manera directa la salud y el bienestar de los residentes, quienes en muchas ocasiones se ven obligados a convivir con estos inconvenientes durante largos periodos.

Las cifras oficiales también revelan que una de cada seis llamadas a la línea de ayuda para inquilinos está relacionada con acoso por parte del propietario. Esta estadística pone de manifiesto una problemática más allá de las deficiencias materiales: la relación desigual de poder entre arrendadores y arrendatarios.

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Existen reportes de propietarios que aseguran falsamente haber realizado reparaciones para evitar inspecciones o sanciones, y de residentes discapacitados que quedan atrapados en sus apartamentos debido a ascensores averiados. Esta situación agrava la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, especialmente de quienes dependen de condiciones mínimas de accesibilidad.

Los testimonios recogidos durante las audiencias también reflejan una constante frustración por parte de los inquilinos. Muchos de ellos han señalado que las autoridades municipales no investigan adecuadamente las denuncias, ya que consideran como duplicadas las quejas recurrentes sobre un mismo problema en un edificio. Este procedimiento administrativo ha permitido que durante años persistan situaciones de abandono y deterioro, sin que se adopten medidas efectivas para solucionarlas.

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El resultado es un escenario en el que los habitantes de Nueva York, a pesar de cumplir con pagos elevados de alquiler, no reciben a cambio servicios básicos de calidad. La acumulación de problemas como falta de calefacción, presencia de plagas, moho y fallos en la infraestructura básica ha generado una sensación de indefensión creciente entre los inquilinos.

Recomendaciones clave del informe de la administración de Mamdani

La propuesta de Mamdani habilita a los inquilinos a programar inspecciones, reconoce sindicatos de inquilinos y evalúa ascensores pequeños en edificios antiguos (REUTERS/Eduardo Munoz)

El informe presentado por la administración de Zohran Mamdani se distingue por la amplitud y especificidad de sus propuestas. Una de las recomendaciones más relevantes exige que el departamento de vivienda de la ciudad deje de considerar como duplicadas las múltiples quejas sobre calefacción o agua caliente provenientes de un mismo edificio a partir del otoño. Esto significa que los inspectores deberán investigar cada denuncia presentada, independientemente de cuántas veces se haya reportado un mismo problema, lo que representa un cambio sustancial en la respuesta institucional.

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Otra recomendación de alto impacto es la posibilidad de que, por primera vez, los inquilinos puedan programar las visitas de los inspectores. Según Mamdani, los neoyorquinos llevan años pudiendo coordinar la entrega de comida a domicilio o el horario para recoger la ropa en la tintorería, por lo que deberían poder hacer lo mismo en lo que respecta a las inspecciones de sus viviendas. Esta medida busca facilitar la participación de los residentes en el proceso de verificación de las condiciones de sus hogares y aumentar la eficacia de las inspecciones.

La administración también impulsa el reconocimiento legal y formal de los sindicatos de inquilinos, lo que permitiría a los arrendatarios organizados establecer canales de comunicación más efectivos con los propietarios mediante la celebración de reuniones obligatorias. Esta iniciativa apunta a fortalecer la posición de los inquilinos en las negociaciones y a fomentar soluciones colectivas a los problemas recurrentes.

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Entre las propuestas innovadoras, el informe plantea explorar la posibilidad de instalar ascensores más pequeños, de estilo europeo, en edificios antiguos que carecen de este servicio. Esta medida beneficiaría especialmente a personas con movilidad reducida y a adultos mayores, ampliando el acceso y la seguridad en los bloques residenciales.

El conjunto de recomendaciones incluidas en el informe busca revertir años de desequilibrios y negligencias, estableciendo nuevas reglas y mecanismos de control que permitan a los inquilinos de Nueva York acceder a viviendas en condiciones dignas y seguras.

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