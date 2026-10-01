El World AI Film Festival debutará en Buenos Aires el 30 de octubre

El World AI Film Festival llega al Centro de Convenciones de Buenos Aires el 30 de octubre dentro de la TecWeek 2026. (GCBA/IA)

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Hay una pregunta que persigue a cualquier festival de cine desde hace dos años: ¿qué hacemos con las obras generadas con inteligencia artificial? Algunos las prohíben. Otros las aceptan con asterisco.

El World AI Film Festival, WAIFF, eligió el camino inverso: hizo de esa pregunta su única razón de existir. Y el 30 de octubre llega por primera vez a Buenos Aires.

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La edición local, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con actividades abiertas al público de 10 a 18 horas y una gala de premiación por invitación al cierre, dentro de la TecWeek 2026, la semana de tecnología e innovación porteña que va del 21 al 31 de octubre.

Habrá proyecciones de una selección de Cannes, charlas, master classes y paneles con referentes de la industria. Pero el corazón del evento es el concurso, y el concurso cierra el viernes 9 de octubre a las 23:59.

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Un festival que nació en la Costa Azul

El WAIFF es una creación del Institut EuropIA, una asociación francesa con sede en Sophia Antipolis, el polo tecnológico cercano a Niza, dedicada a formar al público sobre los desafíos de la inteligencia artificial. La primera edición se hizo en Niza, en abril de 2025, y recibió 1.500 películas de 85 países. La segunda, en abril de 2026, se mudó al Palais des Festivals de Cannes, el mismo edificio donde cada mayo se entrega la Palma de Oro, y el salto fue brusco: 5.474 obras de más de 80 países y 412 preseleccionadas para la final. La actriz china Gong Li presidió esa edición, y el cineasta Claude Lelouch pasó a ser presidente honorario.

Detrás de todo está Marco Landi, un ingeniero italiano que fue presidente de Apple Europa y luego presidente mundial y COO en Cupertino, donde formó parte del equipo que en 1997 trajo de regreso a Steve Jobs. Después dejó la gran empresa y se dedicó a la inteligencia artificial como problema de sociedad: fundó el Institut EuropIA y puso en marcha en 2022 el World AI Cannes Festival, el antecedente directo del WAIFF. Su tesis, repetida en cada edición, es que la imaginación sigue siendo humana y la IA es una prolongación del saber.

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Buenos Aires forma parte del programa global Road to Cannes como la única parada del festival en Hispanoamérica. (GCBA/IA)

El circuito: Road to Cannes

Lo que distingue al WAIFF de otros certámenes de IA es que no es un solo evento sino una red. Antes de la gran final, el festival recorre el mundo con ediciones locales bajo el programa Road to Cannes.

De cada sede salen cinco obras que representan a su país, y WAIFF Global define cuáles pasan a competencia internacional. El calendario de esta temporada arrancó en San Pablo en febrero de 2026 y sigue por Estambul y Londres en noviembre, Beijing en diciembre, y Seúl, Kioto y Los Ángeles en marzo de 2027, antes de la final en Cannes el 6 y 7 de abril de 2027.

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Buenos Aires se suma como sede nueva y es, por ahora, la única parada en Hispanoamérica. El ganador del Gran Premio local será invitado presencialmente a esa final.

Quién puede participar y cómo

La convocatoria está abierta a personas de nacionalidad argentina o con residencia legal en el país, mayores de 18 años, y a personas jurídicas constituidas en la Argentina. La inscripción es gratuita y se hace en worldaifilmfestival.com/buenos-aires.

La convocatoria acepta postulaciones gratuitas de personas mayores de 18 años con residencia en Argentina hasta el 9 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aceptan obras generadas íntegramente con IA y producciones híbridas que combinen imagen real con contenido generado. La condición es que la inteligencia artificial tenga un papel significativo en el proceso creativo y que se hayan usado al menos tres herramientas o motores de IA, documentados en un diario de producción.

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El reglamento también fija líneas rojas: las obras deben ser originales, respetar la propiedad intelectual y no usar deepfakes para suplantar la identidad de personas identificables sin su autorización. Pueden participar obras ya estrenadas, siempre que hayan sido producidas a partir del 1 de enero de 2025.

Hay seis categorías. Cortometraje, de 5 a 15 minutos. Largometraje, de 60 a 110. Animación, de 5 a 20 minutos para cortos y de 45 a 110 para largos. Microserie vertical, en formato 9:16, ya sea una pieza única de hasta 3 minutos o una serie de al menos diez episodios de menos de 3 minutos cada uno.

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Publicidad, sin límite de duración. Y Documental, de 15 a 100 minutos. Cada participante puede presentar todas las obras que quiera, pero cada obra va en una sola categoría y nadie puede ganar en más de una. Del conjunto de los seis ganadores, el jurado elige el Gran Premio.

Todas las obras deben estar en español con subtítulos en inglés incrustados, en .mp4 o .mov y en alta definición, acompañadas de una imagen fija, una sinopsis, el diario de producción y la biografía del director.

El jurado y las fechas

El jurado se conforma de manera conjunta entre el Institut EuropIA y el equipo organizador local, y combina referentes de la industria audiovisual, tecnológica y creativa argentina con figuras del circuito internacional del festival. Los nombres se anunciarán en las próximas semanas.

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El certamen tuvo su origen en Niza de la mano del Institut EuropIA y sumó más de cinco mil obras en su paso por Cannes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria abrió el 15 de septiembre y cierra el 9 de octubre a las 23:59. Entre el 10 y el 16 los organizadores validan las inscripciones. Del 17 al 23 el jurado selecciona a los finalistas, que son notificados el 27 y anunciados el 28.

El 30 de octubre, en el CEC, se proyectan las obras finalistas y se entregan los premios.

Quedan ocho días.