Putin amenazó con que Rusia desplegaría “todas sus armas” de su arsenal ante un ataque directo: “Es inevitable”

El presidente ruso, Vladímir Putin, habla en la sesión plenaria del club de debate Valdái, en Moscú. Dijo que Rusia desplegaría "todo tipo de armas" si fuera atacada de forma directa (REUTERS/Ramil Sitdikov)

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El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este jueves que Rusia recurriría a “todo tipo de armas” si sufriera un ataque directo, aunque insistió en que Moscú no tiene “ninguna intención de atacar a nadie”. Lo dijo en la reunión anual del club de debate Valdái, en un momento en que el Kremlin y la OTAN intercambian advertencias por el enclave ruso de Kaliningrado.

“Si se llega a un ataque directo contra la Federación Rusa... entonces, por supuesto, la cuestión de que la Federación Rusa despliegue todo tipo de armas a disposición de nuestro país estará inevitable e inmediatamente en la agenda. Es inevitable”, dijo Putin.

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Un mensaje a Occidente

Putin asiste a la sesión plenaria del club de debate Valdái, en Moscú. Pidió a Occidente "vivir en armonía" y dijo que la confianza es un proceso "frágil", "muy difícil de establecer y muy fácil de destruir" (REUTERS/Ramil Sitdikov)

En la misma sesión, Putin volvió a pedir a Occidente que “viva en armonía”, según informó la agencia estatal rusa TASS. “Si queremos vivir, y todos queremos vivir, entonces, como dije alguna vez en un discurso público: ‘Vivamos en armonía y busquemos juntos la manera de lograrlo’”, dijo.

Describió la confianza como un “proceso complejo y frágil”, “muy difícil de establecer y muy fácil de destruir”, y señaló que ni siquiera los intereses de los socios más cercanos pueden coincidir por completo. “¿Qué podemos decir de los países que se encuentran en rivalidad, competencia intensa y, sobre todo, confrontación?”, agregó.

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La advertencia por Kaliningrado

Horas antes, el asesor del Kremlin Nikolái Pátrushev, que también preside el Colegio Naval de Rusia, dijo a TASS que Putin dio “todas las órdenes necesarias” para garantizar la seguridad del enclave, en una reunión con el gobernador local, Alexéi Besprozvannij. Sostuvo que la OTAN “no llevará sus amenazas a los hechos” y que, si intenta cualquier acción agresiva, “tendrá lugar una respuesta acorde e inmediata”. Ya en julio de 2025, Pátrushev había respondido con una advertencia similar a un general estadounidense que dijo que la OTAN podía neutralizar el enclave.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia “deja clara anticipadamente su posición ante la descarnada militarización de Europa”, y que “cualquier intento de presionar” a Kaliningrado “es inaceptable”. Pidió “moderar la retórica”.

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Kaliningrado, entre Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN, está separado del resto de Rusia.

La embajada rusa en Irlanda dijo esta semana que “ha surgido información” de que la OTAN prepara un bloqueo aéreo y marítimo del enclave, sin indicar de dónde viene el dato. Agregó que Rusia estará lista para usar “todo su arsenal, incluidas las armas nucleares” si se intenta aislarlo. EFE informó además que la embajada no descartó ataques “preventivos” contra centros de decisión de la OTAN “en una fase temprana del conflicto”.

La respuesta de la OTAN

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo que “la OTAN es una alianza defensiva y ninguna de nuestras actividades o ejercicios representa un riesgo para ninguna parte de Rusia”, y que “el uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación”. En su respuesta escrita, la alianza instó a Moscú a “cesar su retórica nuclear irresponsable”. Pátrushev replicó que la OTAN “no es para nada una alianza defensiva, sino un bloque extremadamente agresivo”.

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