“Toy Story 5″ alcanza 20 millones de visualizaciones en Disney+ en solo cinco días y entra entre los mayores estrenos de películas de la plataforma

Toy Story 5 acumuló 20 millones de visualizaciones globales en Disney en sus primeros cinco días de estreno.

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Toy Story 5 alcanzó 20 millones de visualizaciones globales en Disney+ durante sus primeros cinco días disponibles, según informó The Walt Disney Company el 28 de septiembre. La película, que se incorporó al catálogo el 23 de septiembre, fue el filme más visto de la plataforma durante su semana de estreno y entró en el grupo de las 10 mayores aperturas mundiales de títulos que antes pasaron por los cines, de acuerdo con la empresa.

La compañía calcula sus audiencias a partir de una fórmula que divide el tiempo total de reproducción por la duración de cada película. Según The Walt Disney Company, la medición de Toy Story 5 equivale a 20 millones de reproducciones completas durante sus cinco primeros días, aunque el grupo no difundió datos desagregados por países, usuarios, dispositivos o franjas de edad.

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El estreno digital se produjo tras la exhibición en salas de la quinta entrega de la saga, que superó los USD 1.100 millones en la taquilla mundial, según una actualización corporativa publicada por Disney en septiembre. La cifra situó al largometraje entre los títulos de mayor recaudación de la compañía en 2026 y elevó los ingresos acumulados de la franquicia por encima de los USD 4.000 millones desde el lanzamiento de la primera película en 1995.

¿Cuántas visualizaciones tuvo Toy Story 5 en Disney+?

Toy Story 5 sumó 20 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días en Disney+, de acuerdo con The Walt Disney Company. Disney afirmó que ese resultado convirtió a la película en la producción más vista del servicio durante la semana de su llegada, una formulación más precisa que la utilizada inicialmente por algunos medios, que planteaban que podía alcanzar el primer puesto.

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La empresa señaló que la película quedó entre los 10 mejores estrenos mundiales de filmes de cine en Disney+. Sin embargo, no informó qué posición ocupa dentro de ese grupo ni publicó una clasificación actualizada de los títulos con mayor consumo en la plataforma. Tampoco reveló si la medición incluye los mercados donde Disney+ opera con una oferta integrada junto a otros servicios del grupo.

Según The Walt Disney Company, una visualización se obtiene al dividir el tiempo total de reproducción por la duración del largometraje. Ese método permite estimar el número equivalente de reproducciones completas, pero no representa de forma directa la cantidad de cuentas ni de personas que accedieron a la película. Disney utilizó el mismo criterio en anuncios anteriores sobre otros lanzamientos de Pixar y Walt Disney Animation Studios.

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La compañía también indicó que el lanzamiento de la quinta película impulsó el consumo de las entregas anteriores de la serie. Desde la difusión del primer adelanto, Toy Story 5 generó un incremento de 168 millones de horas de reproducción para el conjunto de la franquicia, según The Walt Disney Company. El comunicado no especificó cuántas de esas horas corresponden a cada película ni detalló el período exacto usado para calcular el aumento.

La recaudación de Toy Story 5 superó los 1.100 millones de dólares en la taquilla cinematográfica mundial. (Disney/Pixar)

¿Cómo se compara Toy Story 5 con Zootopia 2 e Intensamente 2 en Disney+?

La comparación con otros estrenos recientes muestra diferencias en los plazos de medición. Según The Walt Disney Company, Zootopia 2 registró 32 millones de visualizaciones globales durante sus primeros siete días en Disney+, mientras que Toy Story 5 informó 20 millones en cinco días. Como las ventanas no son iguales, las cifras no permiten establecer una equivalencia directa sobre el consumo diario de ambas producciones.

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Disney comunicó que Zootopia 2 fue la película más vista de Disney+ en su primera semana y que el conjunto formado por la película original, la serie Zootopia+ y la secuela acumulaba más de 885 millones de horas vistas a nivel mundial. El estudio tampoco publicó datos comparativos sobre las cuentas activas, el número de hogares o el tiempo promedio de reproducción por suscriptor.

En septiembre de 2024, Intensamente 2 había registrado 30,5 millones de visualizaciones mundiales en sus primeros cinco días de disponibilidad, de acuerdo con un comunicado de Disney. Esa película fue presentada entonces como el mayor estreno de una producción cinematográfica en Disney+ durante ese año y como el principal debut de un largometraje de cine desde Encanto, lanzada en 2021.

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Las cifras de Intensamente 2, Zootopia 2 y Toy Story 5 proceden de comunicados corporativos y no de una auditoría externa divulgada por las empresas. En los tres casos, Disney definió las visualizaciones como el tiempo total de transmisión dividido por la duración de cada obra. La plataforma no publicó una metodología adicional que permita comparar las audiencias con los sistemas de medición de otros servicios de streaming.

¿Cómo le fue a Toy Story 5 en Estados Unidos?

Disney informó que Toy Story 5 obtuvo USD 160 millones en el mercado doméstico durante su primer fin de semana en salas, dentro de una apertura mundial de USD 312 millones. La empresa no publicó en ese comunicado un desglose separado para Estados Unidos ni datos acumulados posteriores para ese país, por lo que el último dato oficial disponible se refiere al mercado doméstico en conjunto.

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De acuerdo con The Walt Disney Company, el debut fue el mayor de la franquicia en los mercados doméstico, internacional y global. La empresa también señaló que se trató del segundo mejor arranque doméstico de una película animada, por detrás de Incredibles 2, estrenada en 2018. Esas comparaciones se basan en cifras de taquilla comunicadas por el propio estudio.

La recaudación internacional inicial fue de USD 152 millones, según Disney. Con el avance de su recorrido comercial, la película superó los USD 1.100 millones en la taquilla mundial, de acuerdo con otra actualización corporativa de septiembre. La compañía no informó una fecha de cierre definitivo de la exhibición en salas ni una cifra final para el mercado de Estados Unidos.

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Andrew Stanton, director de la película y vicepresidente creativo de Pixar Animation Studios, vinculó la continuidad de la serie con el paso del tiempo entre una entrega y otra. “Los juguetes no envejecen, pero los niños sí”, afirmó Stanton en declaraciones publicadas por The Walt Disney Company. La quinta película reúne nuevamente a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, e incorpora al personaje de Lilypad.

The Walt Disney Company mide las visualizaciones mediante la división del tiempo de transmisión por la duración del filme. (Disney Pixar)

¿Cuánto dinero ha generado la franquicia Toy Story?

Las cinco películas de Toy Story superaron los USD 4.000 millones en la taquilla mundial desde 1995, según The Walt Disney Company. Antes del estreno de la quinta producción, los cuatro títulos previos ya habían acumulado más de USD 3.000 millones y dos de ellos habían superado la barrera de los USD 1.000 millones de recaudación global.

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Disney también informó que la franquicia es la más vista entre las sagas cinematográficas de su servicio, con más de 2.000 millones de horas reproducidas en Disney+. Antes de la llegada de Toy Story 5 a las salas, las primeras cuatro películas habían generado más de 60 millones de horas adicionales de consumo en la plataforma, según datos corporativos.

En sus resultados trimestrales, The Walt Disney Company señaló que la franquicia genera más de USD 1.000 millones anuales en ventas minoristas globales, incluida la comercialización realizada por terceros. La empresa indicó además que los personajes tienen presencia en cuatro áreas temáticas, 23 atracciones y dos hoteles de sus parques y complejos turísticos.

Un estudio de Steward Redqueen, citado por The Walt Disney Company, estimó que Toy Story generó más de USD 50.000 millones de impacto económico mundial durante tres décadas. El cálculo incluye actividades vinculadas con comercio, transporte, turismo, manufactura, servicios públicos y productos de consumo, por lo que no equivale únicamente a ingresos directos de Disney.

Para los suscriptores, la quinta película ya está disponible junto con los cuatro títulos anteriores de la colección en Disney+. La compañía no anunció una próxima actualización sobre las visualizaciones de Toy Story 5, por lo que los 20 millones contabilizados entre el 23 y el 28 de septiembre son el último dato oficial difundido sobre su desempeño inicial en streaming, según The Walt Disney Company.