El volcán Kīlauea de Hawái está teniendo infiltraciones de magma bajo la caldera cumbre

Imágenes captadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mostraron la actividad volcánica y el flujo de magma emergiendo de la cumbre del volcán Kīlauea, en Hawái (Reuters)

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Alrededor de 40 sismos sacudieron el área del cráter Halemaʻumaʻu en Kīlauea el miércoles 30 de septiembre de 2026, mientras sensores del Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registraban deformaciones del suelo indicativas de una intrusión de magma a escasa profundidad en la región de la caldera cumbre.

El nivel de alerta volcánica se mantiene en WATCH (vigilancia) y el código de color de aviación en NARANJA. Según el HVO, la actividad sísmica se inició alrededor de las 14, hora de Hawái (HST), directamente debajo del Halemaʻumaʻu.

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El mayor evento registrado hasta el cierre de los informes fue un sismo de magnitud 3,4, localizado a 1,4 kilómetros (0,9 millas) de profundidad en el sector noreste del cráter, a las 21:52 (HST).

Unos 40 sismos sacudieron el área del cráter Halemaʻumaʻu en Kīlauea tras una intrusión de magma a escasa profundidad (USGS)

Los inclinómetros detectaron cambios extremadamente rápidos la noche del miércoles

A partir de las 20 del miércoles, los inclinómetros de la cumbre comenzaron a registrar variaciones de excepcional velocidad, compatibles con el crecimiento de fracturas en orientación este-oeste, posiblemente cerca del área de la ventilación activa.

Esos patrones, según el reporte del USGS, son consistentes con el emplazamiento de un dique magmático superficial orientado en dirección este-oeste, cerca de la parte occidental o meridional del Halemaʻumaʻu.

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La actividad se suma a un contexto de baja intensidad que ya venía escalando. Desde el 22 de septiembre, el viento norte había retomado derrames de lava tras aproximadamente diez días de quietud; el viento sur comenzó a desbordar el 27 del mismo mes.

Ambas bocas acumularon 165 derrames entre el 22 de septiembre y el 29, con ciclos de entre dos y cinco minutos de duración y pausas de entre cinco y siete minutos. La cumbre acumuló unos 16,8 microradianes de inflación desde el fin del episodio de fuente anterior.

El Servicio Geológico de Estados Unidos mantiene el nivel de alerta volcánica en vigilancia y el código de color de aviación en naranja (USGS)

Fisuras este-oeste tienen un historial eruptivo documentado en esa misma zona

El HVO señaló que las fisuras con orientación este-oeste produjeron erupciones históricas en el sector sureste del Halemaʻumaʻu, extendiéndose a través del área del cráter Keanakākoʻi hasta el Chain of Craters Road, en las inmediaciones de Lua Manu.

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Asimismo, el antecedente más reciente ocurrió en septiembre de 2023, cuando una fisura de ese tipo se propagó desde el centro del Halemaʻumaʻu hasta la pared oriental, inmediatamente por debajo del mirador de Keanakākoʻi.

Un evento de características similares es posible bajo las condiciones actuales, de acuerdo con el Observatorio. Sin embargo, el organismo advirtió que también existe la posibilidad de que la intrusión no alcance la superficie y se disipe sin generar actividad visible.

Las bocas de ventilación del cráter acumularon 165 derrames de lava durante la última semana de septiembre (M. Patrick/Handout via REUTERS)

Hasta los últimos reportes, no hay señales de cambio en la superficie

Al momento de emitirse el último informe, los vientos norte y sur del Halemaʻumaʻu continuaban con actividad intermitente de bajo nivel: salpicaduras de lava, resplandor intenso y llamas. El complejo de ventilación activa no presentaba alteraciones visibles. El USGS subrayó que las condiciones pueden cambiar con rapidez.

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La actividad registrada se circunscribió exclusivamente a la región de la caldera cumbre de Kīlauea.

El HVO confirmó que no se detectaron anomalías en la Zona de Rift del Este ni en la Zona de Rift del Suroeste, dos de las áreas que históricamente han concentrado episodios eruptivos de mayor alcance. El Observatorio indicó que mantiene vigilancia continua y que emitirá comunicados adicionales conforme evolucione la situación.