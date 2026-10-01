USCIS anuncia nuevas tarifas de inmigración desde octubre: estos son los montos que pagarán los solicitantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración aplicará tarifas ajustadas por inflación a partir del 16 de octubre de 2026. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará desde el 16 de octubre de 2026 nuevas tarifas migratorias ajustadas por inflación para ciertos trámites de asilo, parole, autorización de empleo y Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida alcanza a las solicitudes con matasellos de esa fecha o posterior y puede derivar en el rechazo del expediente si el pago no coincide con el monto exigido, según USCIS.

Los cambios afectan el cargo anual aplicable a algunas solicitudes de asilo pendientes, la tarifa de parole migratorio vinculada al Formulario I-131, el permiso inicial de trabajo para determinadas categorías y el pago asociado con el Formulario I-821 de TPS. De acuerdo con el calendario de tarifas de USCIS, los importes creados por la Ley Pública 119-21 deben abonarse, cuando corresponda, junto con cualquier otra tarifa aplicable al trámite.

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La actualización responde a un mecanismo anual previsto por la Ley Pública 119-21, conocida durante su trámite legislativo como H.R. 1. La norma, promulgada el 4 de julio de 2025, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional ajustar ciertos cargos migratorios según la inflación. El aviso para el año fiscal 2027 fue publicado por el Departamento de Seguridad Nacional en el Registro Federal.

¿Cuánto subirán las tarifas de USCIS desde el 16 de octubre de 2026?

El cargo anual para solicitudes de asilo pendientes aumentará de USD 102 a USD 105. Se trata de una tarifa anual vinculada con determinados expedientes que continúan en trámite ante USCIS y no debe confundirse con otros pagos que pueden estar asociados a la presentación inicial de una solicitud de asilo, según el aviso del Registro Federal.

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La tarifa migratoria de parole asociada al Formulario I-131 pasará de USD 1.020 a USD 1.050. El formulario reúne diferentes solicitudes relacionadas con documentos de viaje y permisos migratorios, pero el importe actualizado corresponde de forma específica a la tarifa de parole exigida por la Ley Pública 119-21, de acuerdo con USCIS.

El pago para el permiso inicial de trabajo subirá de USD 560 a USD 570 en las categorías alcanzadas por la norma. Entre ellas figuran solicitantes de asilo, determinadas personas con parole y beneficiarios iniciales del TPS. La tarifa puede coexistir con otros cargos de presentación del Formulario I-765, según el cuadro oficial de USCIS.

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La tarifa vinculada con el Formulario I-821, utilizado para pedir Estatus de Protección Temporal, aumentará de USD 510 a USD 520. El importe corresponde al cargo dispuesto por H.R. 1 y no necesariamente representa el total que podría pagar cada solicitante de TPS, ya que el costo final depende de los formularios y beneficios requeridos en cada caso, según el Registro Federal.

Los porcentajes de aumento varían según el trámite. El cargo anual de asilo y la tarifa de parole aumentarán cerca de 2,9%, mientras que el permiso de empleo tendrá una suba aproximada de 1,8% y el pago vinculado con TPS crecerá cerca de 2%. Los valores fueron calculados a partir de las cifras anteriores y los nuevos montos oficiales publicados por USCIS.

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El cargo anual para solicitudes de asilo pendientes subirá a 105 dólares y la tarifa de parole alcanzará los 1.050 dólares. (USCIS)

¿Desde qué fecha se aplican los nuevos pagos migratorios?

Las tarifas entrarán en vigor el 16 de octubre de 2026. USCIS aplicará el monto correspondiente según la fecha del matasellos de la solicitud enviada por correo, no según el día en que el organismo reciba el expediente. Una petición enviada el 15 de octubre podrá utilizar la tarifa previa, mientras que una enviada el 16 de octubre deberá incorporar el importe actualizado, de acuerdo con USCIS.

La agencia informó que rechazará las solicitudes, peticiones o requerimientos sujetos a estos cargos cuando tengan matasellos del 16 de octubre o posterior y no incluyan el pago correcto. Esa regla obliga a los solicitantes a revisar tanto la fecha de envío como el tipo de tarifa aplicable antes de remitir la documentación, según el aviso publicado por el Registro Federal.

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USCIS utiliza el Formulario G-1055 como referencia para verificar los costos de los beneficios migratorios. El documento incluye tarifas ordinarias, exenciones y pagos adicionales establecidos por ley. La agencia señala que cada persona debe verificar el monto vigente antes de presentar un formulario, según la versión más reciente del calendario difundido por USCIS.

¿Qué ocurre con las exenciones de tarifas de inmigración?

Los cargos creados por la Ley Pública 119-21 son, en general, adicionales y no admiten exención. Una persona puede solicitar una exención sobre una tarifa ordinaria de presentación si reúne los requisitos para ello, pero esa circunstancia no elimina de manera automática el pago adicional establecido por H.R. 1, según USCIS.

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La agencia precisa que los importes vinculados con la ley deben presentarse mediante un pago separado y al mismo tiempo que el trámite principal. La regla se aplica incluso cuando el formulario no tenga una tarifa ordinaria o cuando el solicitante obtenga una exención para ese pago principal, de acuerdo con el calendario oficial de USCIS.

Existen excepciones vinculadas con litigios o con categorías específicas de solicitantes. USCIS indicó, por ejemplo, que suspendió el cobro de ciertas tarifas de H.R. 1 para integrantes de la clase de acuerdo del caso Ms. L. v. ICE y sus familiares adicionales calificados, a partir del 5 de febrero de 2026. Esa suspensión responde a una decisión judicial y no modifica la regla general para el resto de los solicitantes, según USCIS.

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El costo del permiso inicial de empleo aumentará a 570 dólares y el pago del TPS subirá a 520 dólares. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

¿A quiénes afectan los aumentos en asilo, parole, TPS y permisos de trabajo?

El ajuste puede alcanzar a personas con trámites humanitarios o de protección temporal en curso. En el caso de asilo, la tarifa anual se vincula con solicitudes pendientes. Para quienes solicitan autorización de empleo, el aumento se limita a las categorías incluidas en la ley y no equivale necesariamente al costo de todas las solicitudes del Formulario I-765, de acuerdo con USCIS.

El TPS permite a ciudadanos de países designados vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos si cumplen los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional. La designación de un país, sus fechas de vigencia y sus reglas de reinscripción se definen en avisos específicos, por lo que la nueva tarifa no altera por sí misma la protección disponible para cada nacionalidad, según USCIS.

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El parole, por su parte, autoriza la entrada o permanencia temporal en Estados Unidos en circunstancias concretas, pero no concede residencia permanente ni modifica por sí mismo el estatus migratorio de una persona. La tarifa de USD 1.050 se relaciona con el cargo de parole previsto por la ley y debe distinguirse de otros costos que podrían requerirse en solicitudes de viaje, según el Registro Federal.

Qué deben revisar los solicitantes antes de enviar sus formularios

Las personas que planeen presentar solicitudes a partir de octubre deberán identificar el formulario, la categoría migratoria y las tarifas adicionales que correspondan a su caso. También deberán comprobar la edición vigente del Formulario G-1055 y las instrucciones del trámite, según USCIS.

Quienes envíen documentos por correo deberán prestar atención a la fecha del matasellos. Desde el 16 de octubre de 2026, los expedientes alcanzados por el ajuste deberán incluir los nuevos montos. USCIS indicó que los pagos incompletos derivarán en el rechazo de la presentación, lo que obligará al solicitante a volver a presentar la documentación con el importe correcto, según USCIS.